Avanza Greg Abbott: el gobernador suma un aliado contra Hinojosa y sigue la división en Texas

El gobernador Greg Abbott anunció haber recibido el respaldo de una coalición de sindicatos de peso, encabezada por los Texas Teamsters, lo que conformó un apoyo esencial de cara a elecciones en las que busca vencer a Gina Hinojosa. De acuerdo con especialistas, este gesto marca una división en la base de trabajadores organizados, que tradicionalmente se alineaba con los candidatos demócratas.

El peso del apoyo de los Teamsters a Abbott y el quiebre del voto obrero

El respaldo proviene específicamente de los Consejos Conjuntos 58 y 80 de los Teamsters, los cuales representan a unos 40.000 trabajadores en todo Texas. Durante una conferencia de prensa en Houston, según consignó Texas Tribune, los líderes sindicales explicaron que su decisión se basa en la política de “puertas abiertas” de Abbott y su fomento a los programas de aprendizaje y capacitación laboral.

Greg Abbott recibió un apoyo importante por parte de los Texas Teamsters Gov Texas

“A los Teamsters no nos importa si tienes una D de demócrata, una R de republicano o una I de independiente junto a tu nombre”, afirmó Brent Taylor, vicepresidente internacional del gremio, a inicios de febrero. Además de los camioneros, otros grupos se sumaron al apoyo al gobernador para un cuarto mandato:

Plumbers Local Union 68 (plomeros).

(plomeros). Pipefitters Local Union 211 (montadores de tuberías).

(montadores de tuberías). International Longshoremen Association (estibadores).

La respuesta de Hinojosa ante el apoyo sindical que recibió Abbott

En la actualidad, pese al avance de Abbott en ciertos sectores sindicales, Hinojosa mantiene el respaldo de las organizaciones laborales más grandes del estado, según el análisis del medio.

La candidata demócrata cuenta con el apoyo de la Texas AFL-CIO, que agrupa a más de 250.000 afiliados, y del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU, por sus siglas en inglés). Por su parte, Leonard Aguilar, presidente de la AFL-CIO en el estado, explicó a Texas Tribune que sus casi 400 sindicatos afiliados se mantienen firmes con la legisladora.

Gina Hinojosa criticó a Abbott por la reelección indefinida en Texas

Hinojosa respondió con firmeza a través de un comunicado, donde calificó la elección como una lucha entre los trabajadores de Texas contra los multimillonarios. Según la demócrata, Abbott favoreció los intereses corporativos de élite mientras debilitaba los derechos laborales.

“Como gobernadora, apoyaré a los trabajadores de Texas en las protestas, lucharé por el derecho a organizarse y garantizaré que las familias trabajadoras tengan voz y voto en las decisiones que marcan sus vidas”, remarcó Hinojosa en una entrevista con Morning Joe.

“Seré la gobernadora que represente a cada texano y dé prioridad a los problemas que enfrentan las familias trabajadoras en nuestro estado, no a los donantes multimillonarios”, remarcó en un spot compartido en su cuenta oficial de Facebook.

¿Cambio de tendencia? Qué representa el apoyo sindical a Abbott en Texas

Analistas de la Universidad Rice señalaron a Texas Tribune que este fenómeno refleja un desplazamiento hacia la derecha de los votantes de la clase trabajadora. “Mientras que los sindicatos de empleados públicos suelen mantenerse leales al Partido Demócrata, los del sector privado muestran una mayor variabilidad, priorizando la estabilidad económica y la creación de empleo”, remarcaron.

Qué significa el nuevo apoyo sindical que recibió Greg Abbott en Texas Instagram @governorabbott

De acuerdo con los expertos, con más de US$100 millones en su cuenta de campaña y una economía estatal que Abbott presenta como su mayor logro, el gobernador busca consolidar este apoyo sindical para asegurar su victoria en las elecciones generales del 3 de noviembre.