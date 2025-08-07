Operación Summer Heat: quiénes son los más buscados por el FBI en Houston, la mitad son de origen latino

En el marco de la operación nacional “Summer Heat”, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) compartió por primera vez una lista de los diez más buscados de Houston y, en menos de dos horas, logró atrapar a un fugitivo con una orden de arresto por el robo a un banco. La mitad de los hombres que integran el listado local son hispanos.

La lista de los 10 más buscados de Houston tiene varios hispanos

El FBI de Houston compartió su nómina de los diez fugitivos más buscados. Los hombres tienen órdenes de arresto por crímenes graves como asesinato, robo agravado y asalto. La mayoría han estado prófugos por meses e incluso años.

Las autoridades ofrecen hasta US$50 mil por información que lleve al arresto de alguno de estos fugitivos FBI Houston

Menos de dos horas después de publicar la lista, la agencia comunicó que había atrapado a Gerrode Terrel Smith, quien ahora enfrenta cargos federales por robar un banco. “Eso fue rápido”, celebraron las autoridades.

Sin contar a Smith, los fugitivos que componen la lista de los diez más buscados de Houston son:

Christian Xavier “Gucci” Rucker : buscado por el asesinato de dos hombres durante un robo armado en 2023. También enfrenta cargos por tráfico de drogas y está vinculado al crimen organizado. “Está armado, es peligroso y sigue suelto ”, advirtió el FBI que ofrece una recompensa de US$50.000 por información sobre su paradero.

: buscado por el asesinato de dos hombres durante un robo armado en 2023. También enfrenta cargos por tráfico de drogas y está vinculado al crimen organizado. ”, advirtió el FBI que ofrece una recompensa de US$50.000 por información sobre su paradero. Elvio Emilio Mancebo : acusado en 2017 de asesinato agravado por matar a dos hombres. Se emitió una orden para su arresto después de que no acudió a la corte en 2023 para hacer frente a un acuerdo de culpabilidad a cambio de 50 años de prisión.

: acusado en 2017 de asesinato agravado por matar a dos hombres. Se emitió una orden para su arresto después de que no acudió a la corte en 2023 para hacer frente a un acuerdo de culpabilidad a cambio de 50 años de prisión. Rafael Antonio Hernández: acusado de asesinar a su hija de 21 años y luego a su jefe en dos ubicaciones distintas en agosto de 2023.

acusado de asesinar a su hija de 21 años y luego a su jefe en dos ubicaciones distintas en agosto de 2023. Glen Holmes: fue arrestado por un tiroteo fatal en mayo de 2006, pero en 2008 cortó su tobillera y huyó. Está prófugo desde entonces, las autoridades creen que podría estar en México.

fue arrestado por un tiroteo fatal en mayo de 2006, pero en 2008 cortó su tobillera y huyó. Está prófugo desde entonces, las autoridades creen que podría estar en México. Luis Argueta : buscado por asesinato. Argueta golpeó y le disparó a un hombre erróneamente luego de creer que había vandalizado su propiedad.

: buscado por asesinato. Argueta golpeó y le disparó a un hombre erróneamente luego de creer que había vandalizado su propiedad. Héctor Manuel Birriel Carrasquillo : se le imputa el asesinato de una madre y su hija en la calle Drouet, al sureste de Houston, en junio de 2021.

: se le imputa el asesinato de una madre y su hija en la calle Drouet, al sureste de Houston, en junio de 2021. Jamale N. Jones: en abril de 2025, Jones trepó una cerca de cadena y escapó de un centro correccional comunitario de Humble, donde debía permanecer por un cargo de robo en 2023.

en abril de 2025, Jones trepó una cerca de cadena y escapó de un centro correccional comunitario de Humble, donde debía permanecer por un cargo de robo en 2023. Anthony K. Johnson : fue acusado en junio de este año de una serie de robos a mano armada en tiendas, hoteles, restaurantes y gasolineras en el suroeste del condado de Harris.

: fue acusado en junio de este año de una serie de robos a mano armada en tiendas, hoteles, restaurantes y gasolineras en el suroeste del condado de Harris. Jose De La Cruz Borjas Machado: es buscado por un violento robo con allanamiento de morada en mayo de 2025.

Las autoridades ofrecen recompensas desde US$5.000 y hasta US$50.000 para las personas que brinden información clave que conduzca al arresto de estos fugitivos.

Se trata de la primera vez que la ciudad comparte su propia lista local, similar a la federal. “Juntos, estamos liberando todos los recursos disponibles para rastrearlos y llevarlos ante la justicia”, afirmó Douglas Williams, agente especial a cargo de la oficina local del FBI.

En rueda de prensa, según informó Houston Chronicle, Williams además advirtió: “No hay escondite seguro para estos delincuentes”.

La iniciativa está enmarcada en la operación Summer Heat, que busca combatir el crimen en los momentos más críticos del año en EE.UU. Foto Facebook FBI – Federal Bureau of Investigation

La iniciativa es un resultado en conjunto del FBI Houston, la Policía de Houston, la Oficina del Sheriff del Condado Harris, el Departamento de Seguridad Pública de Texas, el Servicio de Alguaciles de EE.UU., el Departamento de Seguridad Nacional y las fiscalías del condado Harris y del distrito sur de Texas.

¿A dónde puede la comunidad aportar información?

Las autoridades solicitaron a la comunidad colaborar con pistas anónimas para localizar a los prófugos. “El FBI Houston y nuestros socios del HSTF necesitan su ayuda para encontrar a estos violentos fugitivos”, sostuvieron en el comunicado.

Las personas pueden brindar información sobre los delincuentes de manera anónima en línea o a través de una llamada teléfonica FBI

Los interesados pueden contactar al FBI al 1-800-CALL-FBI o compartir la información en línea a través de la página oficial.