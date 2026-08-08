Para migrantes en Texas: cómo renovar el pasaporte mexicano en el consulado de San Antonio
Es necesario comparecer personalmente con una cita agendada previamente; las tarifas varían según la vigencia del documento
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Dentro de Texas, los migrantes pueden realizar diversos trámites de documentación en el consulado de San Antonio, ubicado en el centro de la ciudad. Para renovar el pasaporte mexicano, los solicitantes deben seguir determinados pasos y presentar ciertos documentos ante las autoridades, además de tener en cuenta las tarifas vigentes.
Renovación del pasaporte mexicano en el consulado de San Antonio para mayores de edad
El consulado de San Antonio atiende varios de los trámites relacionados con la documentación desde el extranjero. El pasaporte, según el sitio web oficial, es el documento de identidad y viaje que acredita la nacionalidad y permite atravesar las fronteras.
Para realizar el proceso, los migrantes deben cumplir los siguientes pasos:
- Comparecer personalmente ante la Oficina Consular correspondiente con cita previamente agendada.
- Entregar el pasaporte para renovar. Si el documento previo fue emitido antes del año 2016, la persona deberá cumplir con los requisitos del trámite de primera vez.
- Brindar una identificación oficial vigente, en original.
- Cubrir el pago correspondiente de acuerdo con lo previsto en la Ley Federal de Derechos.
En caso de robo, pérdida o destrucción del pasaporte anterior, deberá levantarse un acta ante la autoridad competente del país donde el solicitante se encuentre o llenar el formato que le proporcione la oficina consular para ese fin.
Asimismo, será necesario cumplir nuevamente los requisitos como si fuera un trámite de primera vez, lo que incluye acreditar nacionalidad e identidad mediante la presentación de ciertos documentos.
En el extranjero, los pasaportes mexicanos tienen una vigencia de uno o tres años para menores de tres años; y de tres, seis o diez años para mayores de 18 años.
Una vez que la persona acude a la cita, el documento es entregado el mismo día. Es importante tener en cuenta que el proceso toma alrededor de dos horas, siempre y cuando el sistema no presente fallas.
Cómo renovar el pasaporte mexicano en el consulado de San Antonio para menores de edad
En el caso de los menores de edad, los peticionarios deben realizar los mismos pasos, además de presentar una identificación oficial de la o las personas que ejerzan la patria potestad o tutela.
Junto con esto, se debe proporcionar una autorización, la cual puede otorgarse presencialmente o a distancia, ya sea ante otra oficina consular o alguna oficina de pasaportes en México, a través del formato OP7.
La OP7, según indican las autoridades, corresponde al formato que deben llenar los padres a través del cual dan su autorización para que el menor pueda obtener un pasaporte.
Además, si de la consulta a las bases de datos, sistemas o archivos a los que tenga acceso la Secretaría no se pueda acreditar la nacionalidad de la persona menor de edad, se deberá presentar uno de los siguientes documentos:
- Acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano o por oficina consular
- Certificado de nacionalidad mexicana
- Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento
- Carta de naturalización
- Cédula de identidad ciudadana
- Certificado de matrícula consular
Tarifas para renovar el pasaporte mexicano en Texas
En cuanto al pago, el portal del consulado señala que las tarifas vigentes a partir del 1° de enero de 2026 son:
- Vigencia de un año: 44 dólares
- Vigencia de tres años: US$101
- Vigencia de seis años: US$137
- Vigencia de 10 años: US$209
Las personas mayores de 60 años tienen derecho a un descuento del 50%. Por otra parte, en el caso de pasaportes ordinarios expedidos de emergencia, se pagará un monto del 30% adicional al costo del trámite ordinario según la vigencia solicitada.
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