Para migrantes en Texas: cómo renovar el pasaporte mexicano en el consulado de San Antonio

Dentro de Texas, los migrantes pueden realizar diversos trámites de documentación en el consulado de San Antonio, ubicado en el centro de la ciudad. Para renovar el pasaporte mexicano, los solicitantes deben seguir determinados pasos y presentar ciertos documentos ante las autoridades, además de tener en cuenta las tarifas vigentes.

Renovación del pasaporte mexicano en el consulado de San Antonio para mayores de edad

El consulado de San Antonio atiende varios de los trámites relacionados con la documentación desde el extranjero. El pasaporte, según el sitio web oficial, es el documento de identidad y viaje que acredita la nacionalidad y permite atravesar las fronteras.

Para realizar el trámite, es necesario presentar el pasaporte a renovar y una identificación oficial en el consulado de San Antonio, en Texas @consulmexhouston

Para realizar el proceso, los migrantes deben cumplir los siguientes pasos:

Comparecer personalmente ante la Oficina Consular correspondiente con cita previamente agendada.

ante la Oficina Consular correspondiente con cita previamente agendada. Entregar el pasaporte para renovar. Si el documento previo fue emitido antes del año 2016, la persona deberá cumplir con los requisitos del trámite de primera vez.

Si el documento previo fue emitido antes del año 2016, la persona deberá cumplir con los requisitos del trámite de primera vez. Brindar una identificación oficial vigente , en original.

, en original. Cubrir el pago correspondiente de acuerdo con lo previsto en la Ley Federal de Derechos.

En caso de robo, pérdida o destrucción del pasaporte anterior, deberá levantarse un acta ante la autoridad competente del país donde el solicitante se encuentre o llenar el formato que le proporcione la oficina consular para ese fin.

Asimismo, será necesario cumplir nuevamente los requisitos como si fuera un trámite de primera vez, lo que incluye acreditar nacionalidad e identidad mediante la presentación de ciertos documentos.

En el extranjero, los pasaportes mexicanos tienen una vigencia de uno o tres años para menores de tres años; y de tres, seis o diez años para mayores de 18 años.

Una vez que la persona acude a la cita, el documento es entregado el mismo día. Es importante tener en cuenta que el proceso toma alrededor de dos horas, siempre y cuando el sistema no presente fallas.

En general, el trámite del pasaporte mexicano en el consulado de San Antonio demora dos horas Pexels y Gobierno de México

Cómo renovar el pasaporte mexicano en el consulado de San Antonio para menores de edad

En el caso de los menores de edad, los peticionarios deben realizar los mismos pasos, además de presentar una identificación oficial de la o las personas que ejerzan la patria potestad o tutela.

Junto con esto, se debe proporcionar una autorización, la cual puede otorgarse presencialmente o a distancia, ya sea ante otra oficina consular o alguna oficina de pasaportes en México, a través del formato OP7.

La OP7, según indican las autoridades, corresponde al formato que deben llenar los padres a través del cual dan su autorización para que el menor pueda obtener un pasaporte.

Además, si de la consulta a las bases de datos, sistemas o archivos a los que tenga acceso la Secretaría no se pueda acreditar la nacionalidad de la persona menor de edad, se deberá presentar uno de los siguientes documentos:

Acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano o por oficina consular

Certificado de nacionalidad mexicana

Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento

Carta de naturalización

Cédula de identidad ciudadana

Certificado de matrícula consular

Cómo sacar una cita con el consulado mexicano sobre ruedas en Chicago

Tarifas para renovar el pasaporte mexicano en Texas

En cuanto al pago, el portal del consulado señala que las tarifas vigentes a partir del 1° de enero de 2026 son:

Vigencia de un año: 44 dólares

Vigencia de tres años: US$101

Vigencia de seis años: US$137

Vigencia de 10 años: US$209

Las personas mayores de 60 años tienen derecho a un descuento del 50%. Por otra parte, en el caso de pasaportes ordinarios expedidos de emergencia, se pagará un monto del 30% adicional al costo del trámite ordinario según la vigencia solicitada.