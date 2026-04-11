Boda con visa de turista en EE.UU.: qué es legal y qué puede complicar tu caso migratorio

Casarse en Estados Unidos con visa de turista es legal, pero el camino hacia la residencia permanente depende de un factor que muchos desconocen: la intención con la que se cruzó la frontera. El problema aparece cuando esa boda se usa como base para pedir beneficios migratorios.

Qué analiza inmigración cuando alguien se casa en territorio estadounidense con visa de turista

El foco de las autoridades está en la intención al momento de ingresar con la visa B-1/B-2. Si la persona viajó como visitante temporal, pero en realidad ya tenía decidido casarse y quedarse, el caso puede ser interpretado como fraude o tergiversación migratoria.

Aunque el acto de casarse no está prohibido, el factor determinante para el futuro migratorio es la intención al momento de ingresar al país norteamericano

La diferencia central está entre:

Si alguien llegó a EE.UU. para visitar y luego cambió de planes y se casó, eso puede ser compatible con un trámite legal .

. Si la persona ya había organizado la boda, pensó en quedarse o planeó pedir la green card antes de abordar el vuelo, la situación cambia. En ese escenario, inmigración puede entender que se usó una visa de turismo para un fin distinto al declarado.

“Las consecuencias de que el Uscis determine que hubo intención preconcebida o fraude de visa son graves e irreversibles”, detalló el sitio web de abogados especializado en inmigración, Lluis Law.

Si un inmigrante ingresa a EE.UU. con la intención preconcebida de casarse bajo la visa de turista y quedarse para solicitar la residencia, las autoridades pueden considerarlo fraude migratorio David Franklin - Unsplash

La regla de los 90 días y por qué puede complicar el caso

Uno de los criterios más citados en estos expedientes es la llamada regla de los 90 días. No funciona como una prohibición automática, pero sí como una guía que ayuda a evaluar si hubo una intención oculta al entrar a EE.UU.

Si la boda o el pedido de ajuste de estatus ocurre muy poco tiempo después del ingreso, el caso suele generar más preguntas. Cuanto más cerca esté la decisión del día de llegada, más probable es que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) quiera revisar si existía un plan previo.

Por otro lado, esperar más tiempo no garantiza aprobación. De acuerdo con el Manual de Asuntos Exteriores del Departamento de Estado, aun después del día 90, el expediente puede ser observado si aparecen señales de preparación anterior.

Qué pruebas pueden despertar sospechas en el Uscis

La documentación y el historial personal pueden pesar tanto como el acta matrimonial. Entre los elementos que pueden jugar en contra figuran:

Comunicaciones previas sobre la boda

Compras relacionadas con la ceremonia antes de viajar

Mudanzas planificadas

Cierre de cuentas

Decisiones que indiquen que la persona ya no pensaba regresar a su país de origen

Además, durante la revisión del caso, el Uscis puede evaluar si el matrimonio es real y de buena fe, es decir, si existe una relación auténtica y no un vínculo armado únicamente para obtener papeles.

Si el inmigrante se casa con un ciudadano estadounidense y su entrada fue legal y de buena fé, puede solicitar la residencia desde dentro de EE. UU. mediante los formularios I-130 e I-485 Canva

Ajuste de estatus, visa K-1 y proceso consular: qué opción corresponde

Cuando la persona ya está en EE.UU. y se casó con un ciudadano estadounidense, una de las vías posibles es el ajuste de estatus, que permite pedir la residencia sin salir del país norteamericano, siempre que la entrada haya sido legal y no haya fraude.

Si la intención de casarse ya existía antes del viaje, la ruta más clara no es entrar como turista, sino tramitar desde el inicio una visa K-1 de prometido(a). Esa categoría está diseñada justamente para ingresar con el propósito declarado de contraer matrimonio.

En cambio, si la pareja ya está casada y el cónyuge extranjero se encuentra fuera de EE.UU., lo habitual es avanzar por proceso consular, mediante una petición familiar y la visa de inmigrante correspondiente, como CR1 o IR1, según el Departamento de Estado.

Qué pasa si el cónyuge es ciudadano o residente permanente

No todos los matrimonios tienen el mismo impacto migratorio: