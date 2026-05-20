En Texas: nueva encuesta revela quién gana el Senado entre Paxton y Talarico

El legislador estatal demócrata James Talarico aparece por encima del fiscal general de Texas, Ken Paxton, en las encuestas para la carrera por un escaño en el Senado de Estados Unidos. La ventaja es mínima y marca un escenario competitivo en un estado donde el Partido Republicano todavía no definió quién encabezará su boleta para las elecciones generales de noviembre.

Qué muestran las últimas encuestas en Texas

De acuerdo con el promedio actualizado de sondeos de RealClearPolitics, que reúne mediciones realizadas entre enero y mayo, Talarico registra una intención de voto del 44,3% frente al 42,8% de Paxton en un enfrentamiento directo.

La diferencia es de apenas 1,5 puntos, una distancia que se mantiene dentro del margen competitivo en la mayoría de las encuestas relevadas durante los últimos meses.

La actualización más reciente incorporó un estudio elaborado por la Universidad del Sur de Texas junto con YouGov, realizado sobre una muestra de 1223 votantes registrados. Ese relevamiento ubicó a ambos dirigentes con un empate exacto del 45%, con un margen de error de 2,8 puntos.

Los resultados no son uniformes. Otro sondeo de la Universidad de Houston mostró a Talarico con una ventaja de ocho puntos, con 42% frente a 34%. En otra medición de Emerson College Polling, Paxton apareció al frente por dos puntos, con 46% contra 44%.

De acuerdo con CNN, las encuestas también detectan diferencias geográficas y demográficas. Talarico muestra mejores números entre votantes independientes y en los principales centros urbanos del estado, mientras que Paxton conserva respaldo entre el electorado conservador y en regiones rurales de Texas.

La segunda vuelta republicana mantiene abierto el escenario

Antes de pensar en una elección general frente a Talarico, Paxton todavía debe resolver la interna republicana ante el senador John Cornyn. Ambos avanzaron a una segunda vuelta prevista para el 26 de mayo, después de que ninguno alcanzara el 50% de los votos en las primarias celebradas el 3 de marzo.

En esa primera instancia, Cornyn obtuvo el 42% de los sufragios, mientras que Paxton reunió el 40,5%, una diferencia que dejó abierta una disputa interna especialmente observada dentro del Partido Republicano texano.

De acuerdo con CNN, la campaña tomó una nueva dimensión después del respaldo público de Donald Trump a Paxton, una intervención que reconfiguró la competencia y volvió a colocar la elección texana bajo atención nacional.

El presidente escribió en su cuenta oficial en Truth Social que conoce bien al fiscal general texano y lo definió como un “ganador”: “Paxton ha pasado por mucho, en muchos casos, de forma muy injusta, pero es un luchador y sabe cómo ganar. Nuestro país necesita luchadores y lealtad a la causa de la grandeza”, sostuvo, entre otras cuestiones.

Donald Trump le brindó su apoyo a Paxton en redes sociales Truth Social RealDonald

Houston, Dallas y Austin, bajo la lupa electoral de Texas

Los equipos de campaña siguen de cerca el comportamiento del electorado en las áreas de Houston, Dallas y Austin, donde las encuestas suelen registrar mayores oscilaciones.

Desde CNN señalan que esas regiones concentran una parte importante del voto independiente y suburbano, un segmento considerado determinante para definir tanto la interna republicana como la elección general del 3 de noviembre.

El resultado del balotaje del 26 de mayo terminará de aclarar el mapa electoral y definirá si la ventaja inicial que hoy muestran algunos sondeos para Talarico logra sostenerse frente al candidato republicano definitivo.