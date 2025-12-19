¿Primavera en Houston? El inusual pronóstico del clima que sorprenderá a los residentes de la ciudad de Texas en Navidad

La recta final hacia la Navidad llegó con un panorama climático poco habitual para Houston y el sudeste de Texas. Tras un breve pasaje más fresco, las condiciones meteorológicas tomará un rumbo distinto. En específico, la semana navideña comenzará con temperaturas más elevadas que el promedio, lo que transmitirá una sensación primaveral en el inicio del invierno boreal.

Cambian las temperaturas en Houston: del frente frío a registros cálidos

Luego del paso de un frente frío durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, las condiciones meteorológicas mostrarán una transición marcada. Según explicó la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Houston/Galveston, el sistema frontal avanzará hacia el Golfo de México y dejará de influir directamente sobre la región.

La mañana del viernes 19 será la última fresca antes del comienzo de un repunte térmico que llegará hasta la navidad NWS

Ese movimiento permitirá el ingreso de una masa de aire más fresca y seca, aunque su impacto resultará limitado en el tiempo.

Durante el viernes, el ambiente se mantendrá con temperaturas más cercanas a los valores habituales de la estación y con niveles bajos de humedad. Sin embargo, ese escenario no se extenderá demasiado.

Los especialistas del NWS remarcaron que el aire frío no logrará profundizarse lo suficiente como para instalar un patrón invernal sostenido, ya que no se desarrollará un reservorio de aire ártico sobre las Planicies del Sur. En consecuencia, el descenso térmico será breve y dará paso rápidamente a un repunte de las temperaturas.

A medida que avance el viernes y se acerque el fin de semana, los vientos comenzarán a disminuir su intensidad y a rotar. Durante la mañana, las ráfagas se debilitarán y, hacia la tarde y la noche, se establecerá nuevamente un flujo desde el mar.

Ese cambio en la circulación favorecerá el desplazamiento del aire más fresco que había logrado ingresar y sentará las bases para un retorno progresivo de condiciones más cálidas y húmedas.

El repunte térmico que tomará fuerza el fin de semana llegará hasta las fiestas NWS

El NWS describió este proceso como el inicio de un período prolongado de temperaturas por encima de lo normal, que se extenderá a lo largo del fin de semana e incluso hasta la próxima semana, lo que coincidirá con las celebraciones de Navidad.

Temperaturas poco frecuentes en Houston: se espera una Navidad cálida

El pronóstico subrayó que la probabilidad de que ocurra este escenario cálido es alta. De acuerdo con los modelos probabilísticos citados por el Servicio Meteorológico Nacional, incluso los panoramas más conservadores ubicaron las temperaturas máximas muy por encima de los promedios históricos de diciembre.

En el extremo inferior de esas proyecciones, los valores no descenderían de la franja superior de los 60°F y 70°F (19°C a 24°C), lo que ya implicaría una diferencia notable respecto de lo habitual.

Las marcas térmicas en Houston podrían acercarse o pasar récords históricos

En los escenarios más probables, las máximas se moverán cerca de los 80°F (26°C), es decir, un rango que rozará cifras casi primaverales.

La Navidad en Houston, con sensación primaveral

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional en Houston/Galveston delineó un escenario que romperá con la idea clásica de una Navidad invernal. Tras un breve paso de condiciones frescas, la región quedará bajo la influencia de un patrón atmosférico que favorecerá temperaturas elevadas, noches templadas y un ambiente más propio de la primavera temprana.

Para muchos residentes, al menos este año, las celebraciones navideñas llegarán acompañadas de un clima agradable.