Clima en EE.UU. hoy, 19 de diciembre, y el fin de semana: nieve en Nueva York, lluvias en California y otras alertas

Una extensa franja de sistemas frontales y centros de baja presión marcará el clima de este viernes 19 de diciembre en amplias regiones de Estados Unidos. El escenario combinará lluvias, nevadas de variada intensidad, vientos fuertes y riesgo de tormentas aisladas.

De este a oeste: los sistemas que marcarán el clima en EE.UU.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) detalló que un frente frío se extenderá desde la región de los Grandes Lagos inferiores hasta el sudeste del país norteamericano y avanzará hacia la costa este durante el viernes.

Un extenso sistema de frentes fríos y bajas presiones recorrerá Estados Unidos de costa a costa este viernes NWS

Este sistema llevará precipitaciones sobre el noreste y el Atlántico medio hasta la tarde noche, mientras que la energía en niveles altos de la atmósfera favorecerá el desarrollo de nevadas en distintos puntos del norte y del centro este.

Además, otro frente activo se desplazará desde el noroeste del Pacífico y la región intermontañosa del norte hacia el centro y el sur de Estados Unidos entre viernes y domingo. Ese patrón sostendrá lluvias persistentes, nieve en zonas elevadas y un aporte significativo de humedad en el norte de California, con riesgo de excesos de precipitación.

Nieve y viento cerca de los Grandes Lagos

Las áreas cercanas a los lagos Erie y Ontario volverán a ser protagonistas por el efecto lago. Según el NWS, la combinación de aire frío y vientos intensos favorecerá bandas de nieve que se reorganizarán durante el día y se intensificarán por momentos.

En sectores del norte y sur del condado de Erie, en Pensilvania, se esperan acumulaciones totales de entre tres y seis pulgadas (ocho a 15 centímetros).

Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 40 millas por hora (64 km/h), lo que reducirá la visibilidad y provocará voladura de nieve.

Las tasas de precipitación sólida podrían llegar a una pulgada por hora (2,5 centímetros por hora) durante los períodos más intensos de la tarde y la noche.

Un escenario similar se proyectó en el oeste del estado de Nueva York, donde los condados de Wyoming, Chautauqua, Cattaraugus y el sur de Erie permanecerán bajo advertencia invernal. Allí, el NWS de Buffalo anticipó:

Acumulaciones de nieve de tres a seis pulgadas (ocho a 15 centímetros).

Vientos con ráfagas de hasta 45 millas por hora (72 km/h).

Descenso rápido de las temperaturas por debajo del punto de congelación tras el pasaje de la lluvia inicial, con riesgo de formación de hielo.

Riesgo de tormentas en el Atlántico medio

Mientras la nieve dominará el norte, el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) señaló un riesgo marginal de tormentas severas en sectores del Atlántico medio. El organismo explicó que un marcado sistema en niveles medios de la atmósfera avanzará desde el valle del Mississippi.

Se esperan fuertes tormentas en el Atlántico Medio SPC

Se desarrollará una línea estrecha de tormentas a lo largo del frente frío.

Aunque la inestabilidad será limitada, los vientos intensos permitirán ráfagas dañinas aisladas.

Los vientos medios podrían equivaler a unas 46 millas por hora (74 km/h), suficientes para generar impactos localizados.

El SPC aclaró que, debido a la escasa energía disponible en el sur de Nueva Inglaterra, no se ampliará por ahora el área de mayor riesgo.

Lluvias intensas en el norte de California

El avance del frente desde el Pacífico llevará otro foco de atención. El NWS advirtió sobre una carga de humedad que ingresará al norte de California y elevará el riesgo de lluvias excesivas.

Se mantendrá un riesgo leve (nivel dos de cuatro) de precipitaciones excesivas.

Las lluvias intensas podrían generar inundaciones repentinas localizadas.

Las zonas urbanas, caminos, arroyos pequeños y áreas afectadas por incendios previos serán las áreas más vulnerables.

Montañas Rocosas del norte y región Intermontaña: varias pulgadas de acumulación

El sistema también impactará en Montana y en áreas cercanas. En las montañas de Beartooth y Red Lodge, el NWS de Billings anticipó:

Acumulaciones de nieve de hasta tres pulgadas (ocho centímetros).

Ráfagas de viento que alcanzarán las 45 millas por hora (72 km/h).

Transición rápida de lluvia a nieve durante la tarde, con impacto directo en el tránsito vespertino.

En morado, las advertencias de clima invernal para el territorio de Estados Unidos NWS

En Utah, las montañas Uinta occidentales quedarán bajo advertencia desde la tarde del viernes hasta el sábado.

Se esperan acumulaciones de seis a 12 pulgadas (15 a 30 centímetros).

Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 55 millas por hora (89 km/h).

El NWS de Salt Lake City advirtió sobre caída de ramas y condiciones invernales severas en rutas de montaña.

Altas cumbres de Colorado: nieve en áreas elevadas

El estado de Colorado concentra varias alertas en zonas elevadas. De acuerdo con el NWS de Denver, las áreas situadas por encima de los 9000 pies (2740 metros) enfrentarán un episodio de nieve persistente desde la medianoche del viernes.

Las acumulaciones oscilarán entre cuatro y 12 pulgadas (diez a 30 centímetros).

Las ráfagas de viento podrían llegar a 60 millas por hora (97 km/h).

Los pasos de montaña, como Berthoud Pass y el túnel Eisenhower, presentarán condiciones muy difíciles, especialmente durante la mañana del sábado.

En paralelo, el NWS de Grand Junction emitió una advertencia para zonas por encima de los 10.000 pies (3050 metros) en los macizos Gore, Elk y Flat Tops.

Se esperan entre cuatro y seis pulgadas de nieve (diez a 15 centímetros).

Los vientos soplarán con ráfagas de hasta 50 millas por hora (80 km/h).

Se anticiparán calzadas cubiertas de nieve y hielo en sectores turísticos como Vail Pass y Aspen.

La nieve comienza a ser protagonista en Estados Unidos Adam Gray - FR172090 AP

Centro norte de Estados Unidos: nieve y fuertes vientos

En sectores de Minnesota y Dakota del Norte, el NWS de Grand Forks pronosticó nieve acompañada de viento fuerte.

Las acumulaciones alcanzarán hasta una pulgada (2,5 centímetros).

Las ráfagas de viento llegarán a 45 millas por hora (72 km/h).

La combinación de nieve suelta y viento provocará reducciones bruscas de visibilidad, sobre todo en áreas rurales.

Más nieve en la región de los Apalaches y Maryland

En el oeste de Maryland y zonas montañosas de Virginia Occidental, el NWS de Baltimore/Washington mantendrá activa una advertencia invernal.