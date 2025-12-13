¿Nevará en Texas el fin de semana del 13 y 14 de diciembre?: lo que se espera de la ola de frío ártico

Una masa de aire polar avanzará sobre Texas a partir del fin de semana y mantendrá a gran parte del estado bajo temperaturas inusualmente frías para esta época del año. Aunque el panorama muestra un cambio brusco en las condiciones, los informes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) indican diferencias marcadas entre regiones.

Amarillo: cuándo llegará el aire polar y cómo afectará las temperaturas

El NWS Amarillo advirtió que el tiempo permanecerá estable, incluso mientras el aire polar se acerca al estado. El organismo señaló que las posibilidades de un evento meteorológico relevante durante los próximos siete días son “muy bajas”, lo que descarta cualquier episodio de nieve o hielo en esta parte del Panhandle.

En Amarillo, el descenso térmico más marcado ocurrirá en la madrugada del domingo NWS

Entre sábado y domingo se anticipa un escenario dominado por fluctuaciones marcadas:

El sábado , se disfrutará un repunte térmico con marcas que volverán a ubicarse en los 60°F (15°C), mientras que el avance de un frente frío por la tarde limitará la recuperación térmica en los sectores del noreste, que permanecerán en los 50°F (10°C).

La madrugada del domingo se espera el descenso más marcado, con temperaturas que retrocederán hacia los 20°F (-6°C).

El domingo, el aire frío atrapado en la zona oriental del Panhandle impedirá un ascenso significativo durante la tarde, con máximas en los 40°F (4°C) para el este y valores apenas superiores en el oeste, donde podrían alcanzarse los 50°F (10°C).

Las previsiones extendidas descartan precipitaciones y mantienen un patrón seco hasta mediados de la próxima semana.

Fort Worth/Dallas: el sábado por la noche comenzará el frío

El NWS Fort Worth/Dallas proyectó un fin de semana de cambios abruptos, encabezados por un frente frío intenso que irrumpirá el sábado por la tarde. Hasta ese momento, el sábado se mantendrán temperaturas templadas para la temporada, con valores que rondarán los 70°F (21°C) y un ambiente seco bajo cielos despejados.

La irrupción principal de aire frío en Fort Worth/Dallas se espera el sábado por la noche, asociada a un sistema de alta presión NWS

La irrupción principal se espera el sábado por la noche, cuando una masa de aire asociada a un sistema de alta presión de 1044 mb descienda desde el Medio Oeste. Según la oficina, avanzará rápidamente y llevará un ambiente mucho más frío el domingo.

Las máximas dominicales apenas alcanzarán los 40°F (4°C) y 50°F (10°C), con sensaciones térmicas que permanecerán en los 30°F (-1°C) durante gran parte del día. Además, el incremento de nubosidad detrás del sistema podría dejar lloviznas tenues en los condados del este entre la noche del sábado y la mañana del domingo, aunque no se espera acumulación invernal.

Houston/Galveston: calor el sábado y frío desde el domingo

Para la región de Houston y la costa, el NWS Houston/Galveston anticipó un escenario muy distinto al del norte, sin riesgo de nieve pero con la posibilidad de neblinas densas antes del ingreso del frente ártico.

El NWS Houston/Galveston anticipó que el lunes será la jornada más fría: al amanecer NWS

Tras una recuperación térmica marcada el sábado, con máximas que subirán a los 70°F (21°C), la humedad creciente volverá a generar nieblas marítimas e incluso bancos de niebla costera que podrían internarse en tierra firme durante la noche del sábado y las primeras horas del domingo.

El organismo remarcó que la neblina podría intensificarse debido a la combinación de vientos suaves, temperaturas del agua en los 60°F (15°C) y un marcado aporte de humedad. Mientras tanto, algunas lluvias aisladas podrían aparecer en zonas costeras, aunque sin acumulaciones relevantes.

El domingo llegará el frente frío, que barrerá el litoral durante la mañana. Las marcas térmicas caerán de manera significativa, con máximas en los 50°F (10°C) y 60°F (15°C).

De acuerdo con el pronóstico, el lunes será la jornada más fría: al amanecer las mínimas descenderán a los 20°F (-6°C) y 40°F (4°C), según el sector, con una tarde que apenas alcanzará los 50°F (10°C). A partir del martes, el retorno del flujo del golfo reintroducirá humedad y posibilitará nuevas lluvias hacia la mitad de la semana.

Austin/San Antonio: domingo de impacto con la llegada del frente frío

De acuerdo con el informe del NWS Austin/San Antonio, la región vivirá un comportamiento térmico oscilante, con ascensos y descensos consecutivos durante el fin de semana.

En la región de Austin/San Antonio, el domingo será el día de mayor impacto del frente frío. El organismo mencionó que podría formarse suficiente humedad en el área del Río Grande como para provocar chaparrones NWS

El sábado , sin embargo, la nubosidad disminuirá el calentamiento en la mitad oriental del área, lo que mantendrá las marcas ligeramente por debajo de la jornada previa.

El domingo será el día de mayor impacto, cuando otro frente frío atraviese la región. El organismo mencionó que podría formarse suficiente humedad en el área del Río Grande como para provocar chaparrones e incluso una posible tormenta, aunque con probabilidades bajas, entre el 20% y el 40%.

Detrás del frente, los vientos del noreste soplarán con fuerza y las temperaturas caerán de manera brusca, con máximas significativamente más bajas que las observadas en los días previos. Hacia el lunes continuará el aire frío, y recién entre martes y miércoles la región recuperará valores más templados.

Lubbock: el oeste se mantendrá con calor hasta el domingo

El NWS Lubbock destacó la llegada de un fenómeno típicamente invernal para la madrugada del domingo: un “Blue Norther”, asociado a una masa robusta de aire ártico que impulsará un descenso térmico severo. Hasta entonces, la región transitará temperaturas templadas.

El NWS Lubbock destacó la llegada de un fenómeno típicamente invernal conocido como “Blue Norther” para la madrugada del domingo NWS

El sábado , las temperaturas volverán a acercarse a los 70°F (21°C), con vientos que cambiarán del oeste al suroeste durante la tarde. Hacia la noche, sin embargo, la situación cambiará de manera drástica.

El domingo será, según el pronóstico, la jornada más fría del período. Las máximas quedarán en los 40°F (4°C) sobre la Meseta de Caprock y entre los 30°F (-1°C) y 40°F (4°C) en los Llanos del este.

El NWS advirtió que los valores del domingo podrían ser aún más bajos conforme se acerquen nuevas actualizaciones. A pesar del frío extremo, no se prevén nevadas ni precipitaciones, ya que el patrón seguirá seco.