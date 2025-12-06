Dónde nevará en EE.UU. esta Navidad 2025, según el Old Farmer’s Almanac

La Navidad es un momento mágico donde muchas personas esperan ver nieve en esta fecha en Estados Unidos. Este fenómeno climático ocurrirá solo en algunos rincones del país y dejará paisajes blancos en el norte, cielos despejados en el sur y condiciones inestables en las regiones intermedias.

En qué lugares de EE.UU. nevará durante la Navidad de este 2025

The Old Farmer’s Almanac publicó sus predicciones sobre el clima que predominará en Estados Unidos durante la Navidad y anticipó que se espera una amplia gama de condiciones. Con esta información, los residentes podrán planificar sus actividades en uno de los días más importantes del año.

Habrá nieve en algunas zonas de EE.UU. para Navidad (AP Foto/Matt Rourke, Archivo) Matt Rourke - AP

Noreste y Grandes Lagos

Diciembre será frío y nevado en el noreste, Grandes Lagos, Valle del Ohio y Medio oeste superior. Del 22 al 31 de diciembre, se esperan chubascos de nieve y se mantendrá el frío. El norte de Maine, Minnesota, Dakota del Norte, Michigan y Wisconsin prácticamente pueden garantizar un manto de nieve el día de Navidad, destacaron.

En las Montañas Blancas del norte de New Hampshire, las probabilidades son del 97%; en el norte de Vermont, la probabilidad es del 75% al ​​95%. En el centro y sur de Nueva Inglaterra, las probabilidades de éxito en un año aleatorio son del 50-50; en Boston, son solo del 20%.

En el corredor atlántico entre el 16 y el 29 de diciembre, el pronóstico indica una mezcla de lluvia y chubascos de nieve al principio, luego un clima más soleado, con temperaturas que se volverán muy frías, mientras que, en los Apalaches, del 24 al 31 de diciembre habrá tiempo nevado y temperaturas muy frías.

Calendario de Old Farmers Almanac de los lugares de EE.UU. que tendrán nieve en Navidad 2025 (OldFarmersAlmanac)

En qué lugares habrá menos posibilidades de nieve en EE.UU.

Del 22 al 27 de diciembre, el pronóstico indica un clima soleado y más suave para el sureste de EE.UU. The Old Farmer’s Almanac emitió menos probabilidades de nieve en las llanuras, el Atlántico Medio, el sur, Texas-Oklahoma, Misuri ni en el oeste y centro de Tennessee. Washington, D. C., tiene solo un 6 % de probabilidades de nieve.

En el norte del estado de Nueva York y el oeste de Nueva Inglaterra, la probabilidad de nevar es de menos del 50%. En Cleveland, las probabilidades son de 1 entre 3, y en Chicago, de solo 2 entre 5, para el día de Navidad.

En Texas-Oklahoma, del 12 al 27 de diciembre, el pronóstico predice cielos mayormente soleados. Las temperaturas serán frías al principio, luego tenderán a ser más cálidas más adelante en el período.

En que lugares lloverá en Navidad 2025 en EE.UU.

En la zona de las Montañas Rocosas y el suroeste, se alternan días soleados con períodos de lluvia ligera o nevadas esporádicas. En la Región intermontañosa, del 13 al 24 de diciembre, habrá algunas lluvias en el este y períodos lluviosos en el oeste, con temperaturas generalmente bastante cálidas.

Del 25 al 31 de diciembre, el este puede ver algunas lluvias y chubascos de nieve, mientras que el oeste permanece soleado y las temperaturas se mantienen cálidas, según Newsweek.

En las Altas Llanuras, del 18 al 31 de diciembre, se pronostican condiciones soleadas, con algunas lluvias o chubascos de nieve aislados, y las temperaturas se mantendrán bastante cálidas en general.

Muchas personas podrán disfrutar de un paisaje nevado el 25 de diciembre (AP Photo/Morry Gash, File) Morry Gash - AP

Estados de EE.UU. que consideran Nochebuena como un día feriado

Si bien el día de Navidad no es un feriado federal, Nochebuena es reconocida como una jornada de descanso en algunos lugares. Diversos estados brindan a sus trabajadores una jornada parcial o completa de descanso, según Time and Date.

Entre ellos se encuentran Kansas, Dakota del Norte, Virginia, Kentucky, Michigan, Carolina del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas y Wisconsin. En estos estados, la mayoría de las escuelas y otras instituciones educativas suelen estar cerradas el 24 de diciembre u ofrecer servicios reducidos.