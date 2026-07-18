Quién es Robert Howden, el nuevo secretario de Estado de Texas y persona de confianza de Abbott

La oficina del gobernador de Texas confirmó que Robert Howden tomó el cargo como secretario de Estado a partir del 18 de julio. El nuevo funcionario, que se desempeñó como director legislativo desde 2024 bajo el mando de Greg Abbott, tiene una amplia trayectoria y trabajó para gobernadores republicanos desde Bill Clements.

Abbott habló de Robert Howden tras nombrarlo como secretario de Estado en Texas

Howden se convertirá en el 116° secretario de Estado de Texas. En su nuevo cargo, ejercerá como principal funcionario electoral y asistirá a los condados para garantizar la aplicación e interpretación de las leyes relacionadas con elecciones en el estado.

En un comunicado oficial, Abbott declaró la trayectoria del funcionario: “Robert Howden ha servido a Texas con distinción en las administraciones de cuatro gobernadores republicanos. Tengo plena confianza en que se destacará como secretario de Estado”.

En el comunicado se especificaron algunos datos y cargos que Howden tuvo antes y durante la administración Abbott:

Antes de ser nombrado secretario de Estado, era asesor y director de Asuntos Legislativos de la oficina del gobernador.

de la oficina del gobernador. Fundó su propia consultora independiente en asuntos legislativos y públicos.

en asuntos legislativos y públicos. Trabajó para el gobernador Rick Perry como director de Comunicaciones y asesor y supervisó el Grupo de Trabajo sobre el Crecimiento del Desarrollo Económico.

como director de Comunicaciones y asesor y supervisó el Grupo de Trabajo sobre el Crecimiento del Desarrollo Económico. Dirigió la Federación Nacional de Empresas Independientes de Texas.

de Texas. Formó parte del equipo del gobernador Bill Clements y del Departamento de Comercio.

y del Departamento de Comercio. Es miembro del Comité Ejecutivo del Consejo del Rector de la Universidad de Texas .

del Consejo del . Forma parte de la Junta Directiva del Austin Club .

. Fue miembro del Consejo Asesor del Hogar Helping Hand para Niños y del Consejo Asesor de la Liga Juvenil de Austin.

para Niños y del Consejo Asesor de la Liga Juvenil de Austin. Obtuvo una licenciatura en ciencias por la Universidad de Texas en Austin.

Para que se concrete formalmente su nombramiento, Howden debe ser confirmado por el Senado cuando reanude las sesiones. Hasta entonces puede ejercer el cargo sin la aprobación.

Cuáles serán las responsabilidades de Howden como secretario de Estado

La oficina del gobernador recordó que, además de convertirse en el principal funcionario electoral de Texas, bajo el cargo de secretario de Estado, Howden también tendrá a su cargo las siguientes responsabilidades:

Administrará los registros comerciales y empresariales oficiales que deben presentarse ante la oficina de la Secretaría de Estado.

oficiales que deben presentarse ante la oficina de la Secretaría de Estado. Deberá publicar las normas y reglamentos gubernamentales .

. Nombrará a los notarios públicos .

. Custodiará el sello estatal .

. Certificará la firma del gobernador en los documentos oficiales.

en los documentos oficiales. Actuará como asesor principal y enlace del gobernador para asuntos fronterizos de Texas con México.

de Texas con México. Se desempeñará como jefe de Protocolo Internacional de Texas.

Robert Howden será el nuevo secretario de Estado de Texas Legistorm

A quién reemplazará Robert Howden como secretario de Estado de Texas

Howden reemplazará a Jane Nelson, quien ocupó el cargo durante tres años y medio. De acuerdo con Texas Tribune, la secretaria anunció su renuncia a principios de junio y desató diversas especulaciones sobre las razones que la llevaron a tomar la decisión.

Greg Abbott designó a Robert Howden como nuevo secretario de Estado de Texas, quien tendrá un importante papel durante las elecciones de noviembre Fotomontaje editado con IA

Según el medio, Nelson fue la mujer republicana con más años de servicio en el Senado de Texas y la primera en dirigir el Comité de Finanzas del estado. Sin embargo, hacia el final de su mandato, tuvo discrepancias con miembros del Partido Republicano.