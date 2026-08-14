¿Tiembla un bastión republicano? Encuestas en Texas muestran que aliados de Abbott pierden terreno en las midterm 2026

Las encuestas para las elecciones intermedias muestran una competencia más estrecha en Texas. James Talarico supera por tres puntos a Ken Paxton en una medición para el Senado, mientras Greg Abbott mantiene apenas un punto de ventaja sobre Gina Hinojosa en la carrera por la gobernación.

¿Texas pierde representación republicana en las midterm?

El estado de la Estrella Solitaria comienza a ocupar un lugar central en la disputa electoral. La jurisdicción, que Donald Trump ganó por casi 14 puntos en 2024, avanzó dos posiciones en el listado de las contiendas senatoriales con mayor posibilidad de cambiar de partido, realizado por CNN, y quedó séptimo a nivel nacional.

Según un análisis de CNN, en Texas, las señales de que el bastión republicano podría estar en riesgo son cada vez más evidentes de cara a las elecciones intermedias CNN

Una encuesta de Fox News ubicó al demócrata James Talarico con el 51% de intención de voto frente al 48% del republicano Ken Paxton entre los votantes registrados. La diferencia está dentro del margen de error, pero cambia cuando se considera a quienes muestran mayor disposición a participar: entre aquellos sufragistas motivados, Talarico alcanza el 53% y Paxton el 47%.

Elecciones en Texas: Talarico y Paxton se disputan el Senado

Los datos también mostraron diferencias en la capacidad de ambos candidatos para consolidar sus respectivas bases:

El 98% de los demócratas consultados respaldó a Talarico.

de los demócratas consultados respaldó a Talarico. Paxton reunió el apoyo del 89% de los republicanos.

de los republicanos. Entre los republicanos que no se identifican con el movimiento MAGA, el 24% afirmó que votaría por el candidato demócrata.

La percepción sobre los postulantes también presentó diferencias:

El 59% de los encuestados expresó preocupación por el carácter personal de Paxton para ejercer como senador .

de los encuestados expresó . En cambio, el 47% consideró que Talarico podría ser demasiado extremo para ocupar el cargo.

Otro elemento de la contienda es la diferencia en recursos. Talarico acumula US$68,6 millones durante su campaña y dispone de US$21,5 millones en efectivo. Paxton cuenta con US$1,8 millones disponibles y reconoció que necesita respaldo financiero para responder al nivel de gasto publicitario de su rival.

Abbott mantiene una ventaja mínima frente a Hinojosa

La carrera por la gobernación presentó un escenario similar. Greg Abbott obtuvo el 50% frente al 49% de Gina Hinojosa, una diferencia de apenas un punto. Entre los votantes extremadamente motivados, la demócrata obtuvo una ventaja de seis puntos, mientras que entre quienes aseguraron estar muy interesados en los comicios la diferencia es de cinco.

La imagen de los candidatos también incidió en la disputa:

Abbott registró un balance de favorabilidad de apenas un punto, con 50% de opiniones favorables y 49% desfavorables .

registró un balance de favorabilidad de apenas un punto, con . Hinojosa alcanzó un saldo positivo de 11 puntos, aunque todavía existe un 20% de votantes que no tiene una opinión definida sobre ella.

Los hispanos aparecen como uno de los grupos que podrían definir ambas elecciones. Talarico obtuvo una ventaja de 18 puntos entre ellos, con 59% frente al 41% de Paxton. En la contienda por la gobernación, Hinojosa superó a Abbott por 16 puntos dentro del mismo electorado.

Las encuestas anticipan una contienda reñida entre Hinojosa y Abbott Morning Joe/Arch

El costo de vida, entre las principales preocupaciones de los votantes

El comportamiento electoral en Texas coincide con una tendencia nacional. Una encuesta de CNN realizada por SSRS mostró que los demócratas aventajan a los republicanos por ocho puntos en la intención genérica de voto para el Congreso. La diferencia llega a 20 puntos entre quienes aseguraron estar extremadamente motivados para participar.

El costo de vida aparece como uno de los principales factores detrás del escenario. El 37% de los consultados señaló la inflación y los precios elevados como su principal preocupación, mientras que el 18% mencionó la inmigración y la seguridad fronteriza.

Además, el 63% consideró que el Partido Republicano presta poca atención al costo de vida. La valoración de Trump también cambió. En Texas, su balance favorable pasó de +11 puntos en 2024 a -9 en la medición actual, con 45% de opiniones favorables y 54% desfavorables.

“Para ser honesto, muchos de ellos están muy enojados con los republicanos”, dijo el presidente Donald Trump, según lo retomado por CNN. “No están enojados conmigo, pero sí están enojados con los republicanos”, aseguró.