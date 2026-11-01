Sigue el éxodo de millonarios en California y ahora Jeff Bezos inyectará US$554 millones para fabricar satélites en Texas

Jeff Bezos, fundador de Amazon y propietario de la compañía aeroespacial Blue Origin, destinará US$554 millones a la construcción de un centro de fabricación y operaciones en Texas. La instalación estará ubicada en Hutto, dentro del área metropolitana de Austin, y estará dedicada al desarrollo de equipos y sistemas para comunicaciones satelitales.

Qué se sabe sobre el proyecto de Blue Origin en Texas

El complejo, denominado Constellation Park, se instalará en el parque industrial Hutto Crossing y tendrá una superficie de aproximadamente 1,3 millones de pies cuadrados (120.774 metros cuadrados).

La empresa proyecta crear más de 2000 puestos de trabajo a tiempo completo durante los próximos diez años, con una remuneración anual promedio estimada en US$88.000, según Austin American-Statesman.

El proyecto tecnológico, centrado en el desarrollo de tecnología de comunicación satelital, generará más de 2000 nuevos puestos de trabajo bien remunerados para la región Facebook Blue Origin

La inversión permitirá ampliar las actividades industriales de Blue Origin y establecer una base de producción para distintos componentes de infraestructura espacial. El proyecto también contempla acuerdos de formación técnica y programas de pasantías remuneradas destinados a estudiantes de la zona.

“Texas es la plataforma de lanzamiento hacia un futuro lleno de posibilidades”, dijo el gobernador Greg Abbott en un comunicado. “La importante expansión de la inversión de Blue Origin en Texas para el desarrollo de su red de comunicaciones por satélite es prueba del liderazgo del estado en la manufactura avanzada y la industria espacial”, aseguró.

Qué fabricará Blue Origin en su nueva planta de Texas

Uno de los principales objetivos del campus será producir equipos para TeraWave, una red de comunicaciones satelitales orientada a empresas, centros de datos y organismos gubernamentales. Según la información oficial, la red podrá alcanzar una capacidad de transmisión de hasta seis terabits por segundo.

La instalación también participará en la fabricación de componentes para Quartz, una red terrestre de comunicaciones vinculada con las operaciones satelitales.

El plan incluye el ensamblaje de antenas y la producción de subsistemas esenciales para las plataformas espaciales, entre ellos equipos de aviónica, paneles solares y dispositivos de telecomunicaciones.

Con estas instalaciones, Blue Origin busca concentrar distintas etapas de fabricación y operación en un mismo complejo. La iniciativa complementará las actividades que la compañía desarrolla en el oeste de Texas, donde opera su centro de pruebas y lanzamientos “Launch Site One”, utilizado para los vuelos del cohete New Shepard.

“Texas siempre ha comprendido lo que se necesita para liderar la exploración espacial”, declaró Dave Limp, director ejecutivo de Blue Origin.

La planta aeroespacial operará como centro de producción central para tecnologías de telecomunicaciones Facebook Blue Origin

“Nos enorgullece expandir nuestra presencia aquí, aprovechar el talento de primer nivel que este estado tiene para ofrecer y contribuir a que EE.UU. siga siendo líder en innovación espacial”, agregó.

Los incentivos fiscales que Texas otorgó para atraer la inversión

La instalación de Constellation Park contará con apoyo financiero estatal y beneficios tributarios locales. Entre las medidas anunciadas figura una subvención de US$18.171 millones del Texas Enterprise Fund (TEF), un programa destinado a promover inversiones y la creación de puestos de trabajo.

El paquete contempla, además, incentivos relacionados con la contratación de veteranos de las Fuerzas Armadas. El esquema informado incluye bonificaciones de US$10.000 por cada empleo creado que sea ocupado por un veterano, junto con otras medidas de apoyo a la incorporación de trabajadores locales.

En el condado de Williamson se prevén beneficios impositivos para los bienes inmuebles y la propiedad personal. El acuerdo contempla una exención del 100% de los impuestos sobre bienes inmuebles durante diez años y una reducción del 50% sobre determinados impuestos a la propiedad personal durante los primeros cinco años, de acuerdo con las condiciones previstas para el proyecto.

Cuánto puede aportar la planta a la economía local

Las autoridades de Hutto estiman que la llegada de Blue Origin ampliará la actividad comercial y la recaudación tributaria de la ciudad.

Según las proyecciones proporcionadas a CBS Austin, los ingresos fiscales vinculados con el complejo podrían alcanzar los US$4 millones anuales.

El aumento de la recaudación permitiría contribuir al financiamiento de los servicios públicos y reducir la presión tributaria sobre los propietarios residenciales, según las expectativas locales.

El impacto dependerá de la puesta en marcha de las instalaciones, la contratación de personal y el cumplimiento de las previsiones de actividad económica.

La compañía también trabajará con el Distrito Escolar Independiente de Hutto para impulsar programas de educación técnica y capacitación laboral.

Las iniciativas incluirán pasantías pagadas para estudiantes de secundaria y oportunidades de formación relacionadas con la manufactura avanzada y las operaciones tecnológicas.