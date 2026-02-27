Buenas noticias en Texas: desembolso millonario de Greg Abbott abre 1500 vacantes laborales a una hora de Dallas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció una inyección de US$66 millones en fondos estatales para la compañía MP Materials Corp., con el objetivo de asegurar su expansión en el estado y la creación de un campus de fabricación de imanes a gran escala que generará miles de empleos.

Los puntos clave de la nueva inversión en Texas

El campus estará ubicado en un sitio de 120 acres en Northlake, Texas, a menos de diez millas de las operaciones existentes de la empresa en Fort Worth.

La instalación se dedicará a la fabricación de imanes de neodimio-hierro-boro, los cuales son componentes vitales para la creación de drones, robots y centros de datos de IA.

MP Materials Corp. es la principal compañía de materiales de tierras raras en Estados Unidos Instagram/@mpmaterials

Con este nuevo espacio, se prevé la creación de 1500 nuevos puestos de trabajo en el área corporativa, manufactura e ingeniería.

“Esta expansión en el norte de Texas refleja la fortaleza de nuestra fuerza laboral calificada y en crecimiento, así como nuestra avanzada experiencia en manufactura”, dijo Abbott en un comunicado.

El proyecto cuenta con un paquete integral de incentivos estatales y locales de US$200 millones. Esto incluye:

Una subvención del Texas Semiconductor Innovation Fund ( TSIF ) de US$53 millones.

) Una subvención del Texas Enterprise Fund ( TEF ) de US$12 millones.

) de Un compromiso de compra de diez años por parte del Departamento de Guerra de los EE. UU. (DOD).

La inversión recibida por la empresa incluye un compromiso de compra de diez años por parte del Departamento de Guerra de los EE. UU. Freepik - Freepik

“Este proyecto es posible gracias al Estado de Texas, el Condado de Denton y la Ciudad de Northlake, que han aprobado un paquete integral de incentivos por un total aproximado de US$200 millones a lo largo de más de una década, que incluye subvenciones, descuentos y exenciones”, informó la compañía en un comunicado de prensa.

Cuándo iniciarían las obras de MP Materials Corp

El inicio de la construcción se prevé de manera inminente y la puesta en servicio está programada para 2028. Una vez operativo, se espera que el campus contribuya a una capacidad de producción total de 10.000 toneladas métricas de imanes de neodimio-hierro-boro (NdFeB) al año.

La compañía se especializa en la fabricación de imanes de neodimio-hierro-boro (NdFeB) Instagram/@mpmaterials

“La decisión de expandirse en el norte de Texas refleja la fuerza laboral de clase mundial y la profunda experiencia en fabricación en la región, ambas fundamentales para escalar una capacidad de magnetismo de tierras raras compleja y competitiva a nivel mundial en los EE. UU.“, dijo la compañía.

En qué consiste MP Materials Corp

MP Materials Corp. es el “único productor de tierras raras” integrado en Estados Unidos, con una operación que abarca desde la minería hasta la fabricación de imanes avanzados, según consignó su sitio web.

Su objetivo principal es restaurar la cadena de suministros de tierras raras en EE.UU. Para ello, consolida un modelo de negocio que integra todas las etapas de producción, como el refinamiento de minerales y la metalización.

Sus principales instalaciones quedan ubicadas en California y Texas. Específicamente en: