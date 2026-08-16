Texas anuncia la construcción de una nueva autopista y los propietarios de la zona temen que atraviese sus viviendas

El proyecto para la construcción de una nueva autopista en Texas encendió la preocupación de propietarios que viven dentro de los corredores preliminares, ya que algunos residentes creen que el trazado de la futura I-14 podría afectar terrenos, barrios y hasta sectores residenciales. La iniciativa acompaña a otros proyectos similares y se encuentra en una etapa temprana de planificación.

Los mapas del TxDOT que muestran los corredores cerca de viviendas y terrenos

Según informó Chron, el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) difundió rutas conceptuales para el corredor I-14 Central Texas, un proyecto de unas 125 millas (201 kilómetros) entre los condados de Bell y Walker.

La propuesta también incorpora el Loop I-214, un circuito de aproximadamente 75 millas (121 kilómetros) alrededor de Bryan y College Station.

El TxDOT analiza alternativas para los sectores este, central y oeste antes de definir una ruta preferida TxDOT

Los mapas incluyen alternativas para los sectores este, central y oeste. El organismo todavía no definió una alineación final.

Juan Quiroz, ingeniero de planificación distrital del TxDOT en Bryan, explicó que los corredores exhibidos son deliberadamente amplios y buscan estudiar cómo conectar Huntsville con el área de Rogers. La publicación de las alternativas abrió un período de comentarios públicos.

Varios residentes marcaron puntos sobre el mapa y advirtieron que algunas opciones podrían pasar sobre parcelas particulares. Un comentario apuntó contra el impacto potencial sobre King Oaks, una comunidad residencial.

También aparecieron objeciones sobre Kurten. Un residente sostuvo que una de las alternativas podría dividir la ciudad a lo largo de su territorio y crear una barrera entre barrios, negocios y otros recursos comunitarios.

En Iola, al menos dos comentarios pidieron al organismo que las nuevas autopistas no afecten al pueblo.

I-14 en Texas: qué propiedades, comunidades y áreas ambientales analiza el TxDOT

Las inquietudes alcanzaron terrenos con usos sensibles. Un comentario indicó que una ruta conceptual podría cruzar un cementerio familiar incluido en una escritura.

Otros usuarios mencionaron humedales, llanuras de inundación, hábitats de fauna, tierras de pastoreo y áreas de polinizadores. El TxDOT aclaró que los corredores actuales tienen cerca de una milla (1,6 kilómetros) de ancho.

El desarrollo completo del corredor en Texas podría requerir más de 20 años y todavía no cuenta con financiación ni cronograma para sus futuras etapas RS&H

Esa dimensión no representa el espacio que ocuparía una interestatal. Quiroz señaló que una carretera con estándar interestatal suele requerir entre 300 y 500 pies (entre 91 y 152 metros) de ancho, una fracción del corredor que aparece en los mapas.

Por esa razón, una ruta conceptual puede cubrir actualmente una parcela y luego quedar fuera de ella. El organismo todavía debe reducir las alternativas y estudiar restricciones antes de elegir una opción.

El sitio oficial del TxDOT explicó que el estudio comenzó en 2022 y abarca 11 condados. El proceso se divide en tres fases y demanda unos siete años.

La primera etapa analiza la factibilidad y debe recomendar hasta tres corredores. La segunda prevé un período de transición y la tercera evaluará hasta tres rutas viables y buscará una alternativa preferida.

La adquisición de terrenos para obras aparece en fases posteriores. Antes de una eventual obra, el proyecto deberá pasar por etapas esquemáticas y ambientales, definir derechos de vía y cumplir con el proceso de la Ley Nacional de Política Ambiental.

Recién después de los pasos mencionados, llegarían el diseño detallado, los planes de obra y la compra de los terrenos necesarios.

Cuánto puede demorar la construcción de la autopista I-14 en Texas

El proyecto busca reforzar la conexión este-oeste, mejorar la movilidad del tránsito y las cargas, aliviar la congestión y facilitar el despliegue desde bases militares hacia puertos estratégicos.

El estudio también debe mantener coherencia con otros planes de transporte en Texas y con el desarrollo general del sistema I-14 desde el oeste del estado hasta Louisiana.

El cronograma de una eventual obra permanece abierto. El TxDOT indicó que no estableció fondos ni fechas para las futuras etapas del corredor I-14 y el Loop I-214.

Un proyecto de esta escala puede tardar más de 20 años desde la factibilidad hasta la construcción. Mientras continúa el estudio, el organismo recibe comentarios de la comunidad.

Chron informó que cuatro reuniones presenciales quedaron programadas para agosto: el 18 en Bryan, el 19 en Navasota, el 25 en Huntsville y el 26 en Madisonville.

El período de comentarios se extiende hasta el 10 de septiembre, con opciones por portal digital, correo electrónico, correo postal, mensaje de voz, texto o participación presencial.