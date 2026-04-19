La tranquila carretera de Texas que será ampliada a 6 carriles con una inversión de US$39 millones

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) anunció la ampliación de la carretera FM 2220, también conocida como Ware Road, en el Valle del Río Grande. La obra, que ampliará la vía de dos a seis carriles, busca no solo aliviar el tránsito, sino también potenciar el desarrollo comercial y urbano de toda la zona.

Cómo será la ampliación de la carretera Ware Road en Texas

La entidad gubernamental informó que el nuevo corredor incluirá el tramo entre las carreteras FM 1925 y SH 107. En mayo de este año se definirá la aprobación de la licitación por 39 millones de dólares. En caso de obtener el visto bueno, en septiembre comenzarían las obras, según la página del Valle del Río Grande.

La nueva carretera de Texas unirá varios trayectos Pexels

Ray Pedraza, del TxDOT, dijo a Chron que la primera fase de la ampliación comenzará con la carretera FM 2220, mientras que la segunda continuará con las SH 107 y Mile 5 hacia noviembre de 2029. Así, la Ware Road quedaría terminada en agosto de 2032.

Respecto a las características del trayecto, se estima que no será una autopista, sino una ruta urbana con rampas para personas con discapacidad y aceras. Tendrá semáforos, así como señalización horizontal y vertical. Además, se le aplanarán las curvas para que sea más segura.

“Debido al alto volumen de tráfico, vamos a ampliar la carretera de dos a seis carriles con una mediana elevada, lo que mejorará la seguridad, la conectividad y la movilidad en esa zona”, declaró Pete Alvarez, ingeniero del Distrito de Pharr del Departamento de Transporte de Texas.

La Ware Road de Texas lleva en planes de construcción desde hace años Pexels

Próximos pasos del proyecto FM 2220: licitación, adquisición de terrenos y financiamiento

Pedraza reveló que los trámites de adquisición de derechos para la Fase 1 están completos. Solo resta esperar la aprobación de los recursos económicos.

Por otra parte, para la Fase 2 ha requerido una gestión mayor, ya que para construir las aceras es necesario comprar parcelas de particulares. “Quedan pendientes de adquisición cuatro de las 99 parcelas. Diez propietarios han recibido compensación por su reubicación”, dijo Pedraza.

Historia del proyecto FM 2220 en Texas: planificación, avances y etapas previas

El proyecto de construcción no es algo reciente, sino que la administración estatal lo prepara desde hace años. En 2022, el TxDOT dio los primeros detalles de cómo se llevaría a cabo el plan: “La carretera propuesta consistiría en una instalación urbana de 110 pies (33 metros) de ancho con seis carriles de circulación de 12 pies (3,6 metros) de ancho”.

Asimismo, describieron los cambios que tendría el drenaje del lugar: “Se mejorarían tres zanjas de drenaje existentes mediante ensanchamiento, limpieza y remodelación”.

Así quedará la Ware Road de Texas Pexels

Durante 2024, avanzaron los trámites para la concreción del proyecto, y en junio Pete Álvarez comunicó a KRGV que todo marchaba acorde a lo previsto. “A medida que avanzamos, tenemos el proceso de adquisición de derecho de paso en curso y los ajustes de servicios públicos”, informó en aquel entonces.

Hasta ahora, las estimaciones se han cumplido. En ese momento, dijo que todo dependería de qué tan rápido pudieran adquirir los derechos, pero que el comienzo de las obras estaba programado para 2026.