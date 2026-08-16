Texas cambia el control para renovar licencias de profesionales de la salud y deberá estar listo en septiembre 2026

La Legislatura de Texas aprobó una ley para reformar la renovación de licencias de los profesionales sanitarios. Esta regulación busca asegurar un control eficiente sobre la capacitación de estos trabajadores a través de una herramienta digital.

El nuevo sistema de control que Texas implementará para septiembre

La ley SB 912 del estado de la Estrella Solitaria exige que cada junta de licenciamiento establezca un sistema digital de seguimiento de educación continua.

Esta plataforma servirá para verificar de manera automatizada el cumplimiento de los cursos formativos obligatorios antes de renovar cualquier credencial para los profesionales.

Cada junta de licenciamiento en Texas deberá establecer un sistema digital de seguimiento de educación para los profesionales, lo cual impactará en la renovación de la credencial Stock en canva

La fecha límite para poner en marcha esta herramienta tecnológica expira el 1.° de septiembre de 2026. En ese marco, las agencias estatales deben asegurar el diseño y la accesibilidad de este software para los usuarios antes de este plazo.

De acuerdo con el texto de la ley, este esquema de control se aplica a las entidades estatales que otorgan licencias a profesionales de la salud alcanzados por el Título 3 del Código de Ocupaciones de Texas, con las excepciones previstas por la propia norma. La norma busca digitalizar y agilizar la verificación del cumplimiento de los requisitos de educación continua.

La disposición legal determina que los nuevos sistemas no requerirán gastos por parte del presupuesto de los organismos reguladores. Las empresas encargadas de proveer estas soluciones informáticas deben autofinanciar la tecnología para cumplir con este requisito.

Las agencias con acuerdos previos vigentes conservarán la autorización para mantener sus contratos de servicios. Estos organismos asumirán directamente los costos asociados que deriven de estas plataformas.

Los principales cambios de la nueva regulación estatal en Texas

La reforma introduce directrices específicas para regular la transición de los expedientes físicos hacia las plataformas digitales de control. Las principales modificaciones que establece la nueva ley para los profesionales de la salud comprenden:

Las entidades regulatorias prohibirán renovar la licencia si el profesional incumple los requisitos de educación continua.

de educación continua. La verificación de cumplimiento que genere el sistema de seguimiento servirá para validar de forma legal el trámite.

que genere el sistema de seguimiento servirá para validar de forma legal el trámite. Las juntas utilizarán de forma exclusiva los reportes electrónicos durante las auditorías regulares de los profesionales sanitarios.

En caso de que un profesional de la salud en Texas no cumpla con los requisitos obligatorios, bajo la nueva ley, la entidad regulatoria deberá prohibir la renovación de su licencia

Las dependencias mantendrán la facultad de aplicar sanciones y multas bajo sus propios estatutos ante el incumplimiento.

bajo sus propios estatutos ante el incumplimiento. El sistema podrá recopilar datos directamente relacionados con el cumplimiento de la educación continua, como el nombre del titular, número de licencia, fecha de emisión y vencimiento, además de otra información permitida por la norma.

Las plataformas en la nube requieren la certificación estatal bajo el programa de gestión de riesgos y seguridad.

y seguridad. Las herramientas tecnológicas cumplirán con las normas federales de accesibilidad para personas con discapacidad.

La agencia de Texas que tendrá un plazo extra para cumplir con la regulación

La legislación estableció un plazo excepcional para el Departamento de Licenciamiento y Regulación de Texas debido a la complejidad de sus operaciones. Esta dependencia dispondrá de un margen adicional hasta el 1.° de septiembre de 2028 para instalar la plataforma.

La norma de salud rige a partir de las decisiones que el Senado tomó el 24 de abril de 2025 con 28 votos afirmativos. Por su parte, la Cámara de Representantes validó el proyecto con enmiendas el 20 de mayo mediante 87 votos a favor.

El mensaje de Hinojosa contra Abbott en medio de la campaña en Texas

El sistema deberá ser accesible para los profesionales de la salud, el personal de las entidades de licenciamiento y los proveedores de educación continua, de modo que pueda verificarse el cumplimiento antes de renovar una licencia.