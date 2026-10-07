Texas mantiene la visa vencida como documento para tramitar la licencia: el requisito del I-94 que ya entró en vigor

El Departamento de Seguridad Pública de Texas mantiene el pasaporte extranjero con visa vencida y registro I-94 vigente como documento válido para tramitar la licencia de conducir. La reglamentación entró en vigor el 20 de septiembre de 2026 en todo el estado.

El requisito que entró en vigor en Texas para tramitar la licencia con visa vencida

La norma bajo la sección 15.24 del Título 37 reconoce al pasaporte extranjero con visa vencida como identificación válida para la licencia de conducir. El requisito excluyente es que el solicitante debe presentar el registro I-94 vigente emitido por las autoridades federales de inmigración.

Desde este 20 de septiembre, el DPS de Texas exige un nuevo formulario a los migrantes que soliciten la licencia y presenten el pasaporte como prueba de identificación Imagen ilustrativa generada con IA

Ese formulario acredita la estadía legal del extranjero por una duración determinada o por la duración de su estatus en Estados Unidos. En ese marco, la exigencia del documento sin vencer aplica para todos los trámites originales de licencias de conducir y certificados de identificación.

En el caso de extranjeros exentos del requisito de visa por leyes federales, la norma autoriza la exención de la visa en el trámite estatal. El registro I-94 vigente es el comprobante central para determinar la elegibilidad del solicitante ante la agencia de tránsito.

La actualización de la regla 15.24 rige oficialmente en todas las oficinas de licencias de conducir del estado de la Estrella Solitaria desde el 20 de septiembre de 2026. Los funcionarios de la agencia aplican este criterio de verificación en cada solicitud de identificación.

Visa vencida y el formulario I-94 en Texas: cómo intervienen el DHS y el sistema SAVE

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) actualizó sus directrices para permitir el uso de pasaportes con visas vencidas. El organismo federal confirmó que la normativa permite la aceptación de estos documentos para la identificación de solicitantes.

La norma exige la verificación obligatoria del estatus migratorio mediante el programa de Verificación Sistemática de Derechos para Extranjeros (SAVE). El sistema valida los datos del formulario I-94 de forma electrónica antes de la emisión del documento estatal.

El Formulario I-94 es un documento fundamental en el sistema de inmigración estadounidense, y es requerido como evidencia específica al solicitar el TPS Freepik

El Departamento de Seguridad Pública de Texas adoptó esta aclaración federal para mantener la coherencia con las reglas del Acta REAL ID de 2005. La verificación electrónica a través del sistema SAVE certifica la autenticidad de la estadía autorizada.

La agencia estatal retiró la propuesta inicial que buscaba eliminar las visas vencidas tras la confirmación oficial del gobierno federal. La decisión final garantiza la continuidad del trámite para los residentes temporales que poseen un formulario I-94 vigente.

El proceso de consulta pública y las categorías de documentos de identificación

El proceso de elaboración de la norma incluyó un período de recepción de comentarios públicos entre junio y julio de 2026. La junta ejecutiva de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración en Texas y 664 individuos presentaron objeciones contra la restricción inicial.

Asimismo, firmas legales y ciudadanos particulares enviaron observaciones por escrito a la agencia sobre el impacto de la medida. La evaluación de los comentarios y la guía federal motivaron la adopción del texto definitivo por parte de las autoridades.

Los pasos a seguir para obtener la licencia de conducir en Texas

La reglamentación de Texas clasifica los documentos en categorías primaria, secundaria y de apoyo para la verificación de identidad. El pasaporte con visa vencida e I-94 sin vencer pertenece a la categoría de identificación primaria completa.