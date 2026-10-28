Trump dijo que Venezuela podría ser el estado 51 de EE.UU. y llamó a votar gobernador: “Al vencedor le pertenece el botín”

Donald Trump afirmó este martes 27 de octubre en en Texas que Venezuela podría convertirse en el estado 51 de EE.UU. y propuso elegir un gobernador en lugar de un presidente. Durante un acto en el puerto de Corpus Christi, el presidente celebró la llegada de un buque petrolero con un millón de barriles y volvió a plantear la incorporación del país sudamericano a Estados Unidos.

Trump llamó a sumar a Venezuela como un nuevo estado de EE.UU.

En un acto multitudinario en el Puerto de Corpus Christi, Texas, Donald Trump destacó la importancia del estado dirigido por Greg Abbott, en su trayectoria política y lanzó duras críticas a sus rivales locales del Partido Demócrata antes de anunciar lo que calificó como una primicia de impacto internacional.

Donald Trump afirmó en Texas que Venezuela podría convertirse en el estado 51 de EE.UU.

El presidente señaló un barco en las aguas del puerto y aseguró que la nave transportaba un millón de barriles de crudo provenientes de territorio venezolano y enmarcó la llegada del buque como parte de un triunfo estratégico en materia energética.

“Estamos celebrando la mayor victoria petrolera de la historia. Al vencedor le corresponden los despojos, ¿verdad? Y estamos extrayendo mucho petróleo para nosotros”, afirmó Trump.

En su declaración, el republicano relató ante la multitud la operación estadounidense en Venezuela a principios de 2026 que terminó con la captura de líder del régimen Nicolás Maduro y sentenció: “Al vencedor le pertenecen las riquezas”.

Nicolás Maduro fue acompañado por agentes de la DEA a una prisión en Nueva York

Allí fue cuando planteó la posibilidad de un cambio radical en el estatus político de la nación sudamericana: “Se convertirá en un país próspero y quién sabe, tal vez algún día cercano se convierta en un próspero estado número 51. Eso es posible. Hagámoslo el estado 51 y, en lugar de un presidente, tendremos una elección para gobernador. ¿Qué tal eso? Tienen mucho petróleo”.

“Al vencedor, el botín”: las contrapuestas lecturas entre EE.UU. y Venezuela tras un nuevo acuerdo petrolero

Esta no es la primera vez que Donald Trump propone sumar a Venezuela al territorio estadounidense. En agosto, tras anunciar “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” ya lo había considerado.

En ese momento, Trump también destacó la captura de Nicolás Maduro y celebró que Estados Unidos cerró un convenio petrolero histórico tras intervenir en Venezuela. Mientras tanto, Delcy Rodríguez defendió la soberanía sobre los recursos.

“Eliminamos a Venezuela en 48 minutos. Y ahora tenemos todas nuestras grandes petroleras yendo allí y estamos trabajando muy bien junto con el gobierno de Venezuela. La relación es extraordinaria. Estamos sacando millones y millones de barriles de petróleo”, afirmó en agosto el presidente estadounidense.

Y Trump fue más allá: “Tenemos 65 mil millones de barriles de hermosos. Mil millones de barriles de petróleo. ¿Gracias a qué? Un ataque. Lo tenemos por un ataque”.

Donald Trump quiere convertir a Venezuela en el estado 51 de EE.UU. Fotomontaje creado con IA

Pero desde Venezuela, la respuesta fue distinta. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, insistió en que el país retiene la propiedad y soberanía sobre sus recursos. Todo esto pasa justo cuando Estados Unidos retiró a Venezuela de la lista negra antinarcóticos después de un aumento en la cooperación entre ambos países.

“Pero cuando dicen ‘al vencedor pertenecen los botines’, es uno de los casos más grandes que alguien ha visto en la historia. Pagamos el precio de nuestra guerra muchas veces”, agregó el jefe de Estado estadounidense.

Una misma historia, dos relatos enfrentados. Y en el centro, un acuerdo petrolero que cada país interpreta a su conveniencia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.