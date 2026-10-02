Trump, sobre la relación con Venezuela: “Nos estamos llevando muy bien”

El presidente Donald Trump dejó abierta la posibilidad de que Estados Unidos amplíe su presencia militar en Venezuela o en algún otro punto de Sudamérica, aunque no confirmó la construcción de una base. La declaración surgió al responder una pregunta de la prensa sobre los planes de Washington para la región y derivó rápidamente hacia otro de los ejes centrales de la relación bilateral: el petróleo.

Qué dijo Donald Trump sobre una posible base militar de EE.UU. en Venezuela

La novedad surgió cuando una periodista le preguntó directamente a Trump si Estados Unidos planeaba construir una base militar en Venezuela o en algún otro lugar de Sudamérica.

Donald Trump Habló Sobre La Relación Que Tiene EE.UU. Con Venezuela

El mandatario no respondió con una confirmación concreta, pero tampoco descartó esa posibilidad. En cambio, señaló que su administración analiza distintas alternativas: “Estamos considerando hacer muchas cosas. Nos estamos llevando muy bien, como saben, y Venezuela ha sido una gran situación”, respondió Trump, según se pudo ver en un video.

El presidente vinculó inmediatamente esa relación positiva con el intercambio petrolero entre ambos países. “Estamos obteniendo mucho petróleo y tenemos una gran relación. Venezuela está ganando mucho dinero, y nosotros también”, afirmó Trump. Los comentarios del mandatario se dieron durante el desplazamiento desde la Casa Blanca hacia Texas y Oklahoma.

La estrategia de Estados Unidos en Sudamérica y el posible despliegue militar

Según The Center Square, actualmente no existen bases militares estadounidenses en Sudamérica. En ese contexto, la respuesta de Trump se produce mientras su administración busca fortalecer los vínculos de Estados Unidos con el continente.

El presidente Donald Trump afirmó que Washington mantiene una excelente relación bilateral con Caracas HANDOUT - Venezuelan Presidency

La publicación de The Center Square señaló que el interrogante aparece en un momento en que Washington busca ampliar su presencia estratégica en otras zonas. Como referencia, el medio mencionó:

El acuerdo alcanzado para construir dos bases en Groenlandia.

El anuncio realizado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, sobre la construcción de una nueva base dentro de Estados Unidos, presentada como la primera de este tipo en cuatro décadas.

La pregunta sobre Venezuela también fue relacionada por The Center Square con el papel que Trump tiene en la política del hemisferio occidental. El medio sostuvo que la influencia del mandatario se hizo sentir después de que candidatos respaldados por este ganaran elecciones en distintos países del continente.

La publicación describió esta estrategia como una búsqueda de mayor influencia estadounidense en el hemisferio occidental y señaló que algunos la denominan “Doctrina Donroe”, en referencia a la histórica Doctrina Monroe.

Petróleo venezolano: el plan de Trump para las reservas estratégicas de EE.UU.

El presidente no presentó la cuestión únicamente como un asunto energético, sino también como una oportunidad económica compartida. Su argumento fue que Venezuela obtiene ingresos por la venta del crudo y que Estados Unidos, al mismo tiempo, puede beneficiarse de la adquisición de ese recurso a un precio reducido.

El presidente Donald Trump anunció que su administración utilizará crudo venezolano adquirido a bajo costo para reabastecer las reservas estratégicas nacionales de Estados Unidos Pedro Mattey - AP

“Vamos a empezar a llenar nuestras reservas estratégicas nacionales con petróleo venezolano por muy poco dinero, y va a ser genial”, expresó el mandatario.

The Center Square remarcó que, tras el arresto y la detención del exdictador venezolano Nicolás Maduro y de su esposa a comienzos de año, Estados Unidos encontró una oportunidad para profundizar sus relaciones con Venezuela y aumentar su influencia sobre uno de los principales mercados petroleros del mundo.