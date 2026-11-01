Yajaira, dueña de una constructora, sobre el ICE en Texas: “Están aquí legalmente con permiso y aún tienen miedo de salir”

Yajaira Martínez, propietaria de una empresa constructora en Texas, advirtió que el temor a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) también afecta a trabajadores con documentación migratoria regular. La empresaria describió una situación de incertidumbre en medio de las detenciones de constructores en Texas, que complican la actividad laboral en el sector.

Qué dijo Yajaira Martínez sobre el ICE y el miedo de los trabajadores en Texas

Según N+ Univision, Yajaira Martínez explicó que las operaciones de las autoridades migratorias provocaron temor entre los empleados de la construcción, incluso entre aquellos con autorización para permanecer en EE.UU.

explicó que las operaciones de las autoridades migratorias provocaron temor entre los empleados de la construcción, incluso entre aquellos con autorización para permanecer en EE.UU. “Aunque están aquí legalmente con permiso y todo, todavía tienen miedo de salir a trabajar por todo lo que está pasando con inmigración”, afirmó la empresaria.

Qué dijo Yajaira Martínez sobre el ICE en Texas Facebook/Yajaira García

Yajaira Martínez nació en México y es fundadora de Casita Construction and Real Estate Group, una empresa dedicada a la construcción y el mercado inmobiliario.

Según la biografía publicada en el sitio oficial de la compañía, sufrió una estafa cuando intentaba adquirir su propia vivienda. Esa experiencia la impulsó a crear un negocio basado en la transparencia y la confianza de los clientes.

Antes de dedicarse al sector inmobiliario, Martínez trabajó para los departamentos de policía de McAllen y Pharr, en Texas. En ambas instituciones desempeñó tareas en los centros de atención de emergencias 911, donde, según explicó en su perfil profesional, adquirió experiencia para afrontar situaciones difíciles.

La preocupación de Martínez también apareció en los testimonios de otros empresarios del sur de Texas. Durante un recorrido por San Juan, N+ Univision documentó las medidas que adoptaron los constructores ante los operativos del ICE.

Las medidas de los constructores de Texas para evitar ingresos del ICE a las obras

Ante el temor a nuevos procedimientos, propietarios de empresas constructoras comenzaron a colocar cercas de alambre y carteles de propiedad privada alrededor de los terrenos donde desarrollan sus actividades. La medida busca impedir ingresos de agentes migratorios sin una orden judicial.

Benigno Meléndez, empresario del sector en San Juan, explicó a N+ Univision el motivo de esas instalaciones: “Si no tiene una cerca con un letrero que dice ‘no entres’, no la consideran privada y se meten”.

Por su parte, Mario Guerrero, directivo de la Asociación de Constructores del Sur de Texas (South Texas Builders Association), señaló que las indicaciones recibidas de las autoridades federales llevaron a los empresarios a considerar necesario cerrar completamente sus propiedades.

Esa interpretación de los constructores no equivale, por sí sola, a una definición de los requisitos legales para el ingreso de agentes federales.

Los empresarios también denunciaron dificultades para encontrar personal calificado ante el impacto de las redadas en las obras. Según sus testimonios, los efectos alcanzan a otras actividades con presencia de mano de obra inmigrante, como los restaurantes, los hospitales y el trabajo rural.

Los trabajadores con permiso legal también evitan las obras por temor al ICE

La preocupación expresada por Yajaira Martínez coincide con una advertencia de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB, por sus siglas en inglés). En un informe publicado, la organización señaló que el aumento de los controles migratorios desalentó incluso a trabajadores legalmente autorizados a presentarse en las obras.

La entidad advirtió que esta situación profundiza las dificultades para conseguir personal en la construcción residencial.

Los empleados inmigrantes representan más de una cuarta parte de la fuerza laboral del sector en Estados Unidos, mientras que la industria enfrenta un déficit estimado de 300 mil trabajadores.

Por otra parte, la NAHB elaboró una guía denominada When ICE Comes Calling, disponible también en español, con recomendaciones para propietarios de empresas ante una redada migratoria.

La organización preparó además materiales sobre inspecciones, visitas del ICE a establecimientos y procedimientos que afectan a trabajadores de empresas subcontratistas.

Las cifras de arrestos del ICE y su impacto en la construcción del sur de Texas

Una investigación de The Texas Tribune, publicada el 24 de diciembre de 2025, permitió dimensionar los efectos que los arrestos migratorios ya provocaban en el sector.

Según datos oficiales obtenidos por el Deportation Data Project, el ICE arrestó a más de 9100 personas en el sur de Texas desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca hasta el período examinado.

Constructores del sur de Texas comenzaron a instalar cercas y carteles para delimitar sus propiedades ante los procedimientos del ICE Imagen ilustrativa generada con IA

La investigación también documentó una escasez de trabajadores en Texas y una caída del 5% en los empleos de construcción de la región durante el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con datos de la Reserva Federal de Dallas.