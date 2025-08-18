Thomas Müller debuta en la MLS y le anulan un gol por offside

El veterano delantero alemán Thomas Müller debutó en la Major League Soccer (MLS) el domingo, al ingresar en la segunda parte en Vancouver Whitecaps en el empate 1-1 contra Houston Dynamo en un partido en que le anularon un gol por fuera de juego.

Vancouver ganaba 1-0 gracias al penalti marcado por Brian White en el minuto seis, cuando el exdelantero del Bayern Múnich ingresó al partido entre una gran ovación en el minuto 61 en el estadio BC Place de Vancouver.

Müller, de 35 años, fue campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014 y semifinalista en Sudáfrica 2010 y en su legendaria etapa en el Bayern de Múnich ganó 13 títulos de la Bundesliga y dos de la Liga de Campeones de Europa.

Su debut en Vancouver se dio ante una multitud de entusiastas aficionados. Las 26.301 personas presentes en el estadio se pusieron de pie y lo vitorearon cuando lo presentaron antes del inicio del partido y Müller aplaudió a los hinchas.

Los Whitecaps habían presentado oficialmente a su nuevo fichaje el jueves, una semana después de que firmara un contrato hasta el final de la temporada 2025 con opción a ampliarlo para 2026.

Minutos después de entrar al partido, el alemán convirtió su gol con un potente disparo, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

“Sentimientos encontrados”, dijo.

“El resultado es decepcionante, para ser honesto. Pero sí, entré y marqué mi primer gol. El público estaba como loco, pero luego lo anularon por fuera de juego”, agregó Müller.

Artur igualó para Houston con un remate de media distancia en el minuto 90+1 y frustró al equipo canadiense y el debut del delantero alemán.

“Estoy muy contento de estar aquí. Creo que el público estuvo increíble”, aseguró de todas maneras Müller.

Con la igualdad, Vancouver marcha en tercer lugar de la Conferencia Oeste con 46 puntos, seis detrás del líder, San Diego, y a uno Minnesota.