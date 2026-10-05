Tiene 72 años y se niega a ir a una residencia: la tiny house de US$280 mil que construyó para poder costear su retiro

Kathie Schwartz, una residente de 72 años de Petaluma, California, no concebía la idea de terminar en un centro de jubilados. En lugar de ese plan, junto a su esposo, Jerry, construyó una vivienda pequeña de 280 mil dólares en el patio de su propiedad para garantizar su independencia.

Por qué la pareja se negó a ir a una residencia de jubialdos

Kathie y su marido evaluaron diversas alternativas de alojamiento para la tercera edad en estados como Nevada, Arizona y el centro del Estado Dorado. La pareja visitó un complejo residencial en el desierto del Estado del Gran Cañón con instalaciones deportivas y áreas recreativas para adultos mayores.

Después de evaluar varias alternativas, la pareja decidió no mudarse a un centro de jubilados y construir una minicasa dentro de su propiedad Shutterstock

Al concluir esa visita, el esposo rechazó la opción de vivir en ese complejo. La mujer coincidió con esa postura y ambos descartaron definitivamente la opción de mudarse a ese tipo de lugares.

En diálogo con Business Insider, ella fundamentó la decisión en su visión. “No tenemos por qué seguir el camino que siguieron nuestros padres; somos una generación diferente, no tenemos por qué acabar en una residencia de ancianos”, dijo.

La pareja prefirió conservar su vivienda de una planta de 102 metros cuadrados, adquirida hace 35 años en la localidad de Petaluma y la que anteriormente habían ocupado como inquilinos. En ese lugar, crearon una casa pequeña en el patio trasero con miras en su futuro.

Cómo es la minicasa de US$280 mil y su diseño funcional

La mujer planificó todo tras inspirarse en la experiencia de una amiga. Diseñó el proyecto con la empresa Studio Home de Colorado y contrató a un arquitecto paisajista para adaptar el terreno.

La construcción concluyó en 2022, tras un proceso de permisos que demoró 12 meses. La edificación costó US$280 mil e incluyó la excavación de zanjas para electricidad, alcantarillado y cimentación.

La vivienda dispone de cocina, baño completo y una cama abatible en el espacio principal en lugar de un dormitorio separado. La dueña optimizó el área disponible para alojar a sus visitas y mantener la comodidad dentro del inmueble.

Petaluma es una ciudad ubicada en el condado de Sonoma, California, aproximadamente a 51 kilómetros (32 millas) al norte de San Francisco. Visit Petaluma

La mujer también destacó el impacto de esta obra en el patrimonio familiar y en la organización de su retiro. “Agregar esta pequeña casa a nuestra propiedad fue, sin duda, una de las mejores decisiones inmobiliarias que he tomado”, afirmó.

Las actividades del hogar y el plan para el cuidado futuro sin hijos

Según contó, habitualmente, Kathie imparte clases de mahjong dentro de la minicasa. Asimismo, usan el espacio como casa de huéspedes para amigos y familiares que visitan la localidad de Petaluma.

La pareja no tiene hijos y proyecta el uso de la pequeña casa para alojar a un cuidador profesional en el futuro. De acuerdo con su postura, esto les permitirá recibir asistencia médica o personal en su propia propiedad sin necesidad de un traslado a una residencia de ancianos.

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La dueña evalúa además un proyecto colectivo junto a su grupo de amistades para los próximos años de retiro. Según reconoció la mujer, la iniciativa contempla la compra de un terreno más amplio para la edificación de varias casas pequeñas comunitarias.