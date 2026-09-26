Toda su familia se mudó al mismo pueblo de EE.UU.: compró una casa y recibirá US$5000 por instalarse allí

McKenna Shamburg, de 25 años, dejó Utah junto con su esposo y sus gemelos en abril de 2026 y se instaló en Vincennes, Indiana, para volver a estar cerca de sus familiares y contar con su apoyo durante la crianza. La joven compró allí una vivienda por 273 mil dólares y accedió a un programa local que le otorgará US$5000 por establecerse en la ciudad.

Por qué McKenna Shamburg dejó Utah y eligió Indiana

Según Business Insider, Shamburg contó que había vivido en ocho estados antes de Indiana. Nació y creció principalmente en Carolina del Sur, se trasladó a Louisville, Kentucky, cuando tenía 12 años. Dos años después, pasó una temporada en Austin, Texas. A los 15 regresó a su estado natal, donde conoció a su esposo durante la escuela secundaria.

La pareja pagó US$273 mil por una vivienda que, según Shamburg, habría costado hasta tres veces más en Utah Google Maps

Más tarde vivió en Norfolk, Virginia, y Hot Springs, Carolina del Norte. Después de graduarse de la preparatoria, se incorporó al Ejército y se trasladó a Knoxville, Tennessee, para estudiar en la Universidad de Tennessee. Finalmente, la pareja se instaló en Washington Terrace, Utah, a unos 45 minutos al norte de Salt Lake City.

La joven había elegido ese estado por su interés en las actividades al aire libre y las montañas. Sin embargo, después de vivir allí durante poco menos de dos años, sostuvo que sus intentos por construir una comunidad no funcionaron.

La situación cambió especialmente después del nacimiento de sus gemelos, en julio de 2025. “Cuando todos dicen que es difícil hacerlo solo y que se necesita una comunidad, no mienten”, afirmó.

La razón familiar que impulsó su mudanza de Utah a Indiana

Shamburg explicó que durante esa etapa no tenía parientes cerca. Aunque salía con sus hijos y los llevaba al parque, pasaba gran parte del tiempo únicamente con ellos y describió aquellos meses como un período de soledad. “En esta etapa de la vida, estar tan lejos de la familia y los amigos no era lo mejor para nosotros”, señaló.

Sus seres queridos también vivían en distintos puntos del país norteamericano. Su hermano estaba en Dakota del Sur y quería acercarse al resto, mientras que sus padres tenían el proyecto de abrir una pizzería llamada Vinyl Pies.

Ese emprendimiento terminó por definir el destino común. “Todos decidimos mudarnos a Vincennes, Indiana, al mismo tiempo para colaborar con la pizzería”, explicó. Dos meses antes de la publicación de su testimonio, toda la familia ya se encontraba en ese estado.

Cómo compró una casa de US$273 mil en Vincennes, Indiana

Tener una propiedad era uno de los objetivos de Shamburg y su esposo, pero la posibilidad les parecía difícil de alcanzar en Utah. Después de elegir Vincennes como nuevo lugar de residencia, la pareja cerró en abril de 2026 la compra de una vivienda por US$273 mil. “La casa que tenemos aquí probablemente costaría tres veces más en Utah”, sostuvo.

El tamaño también resultaba importante porque ambos quieren tener más hijos y buscaban espacio suficiente para ampliar la familia. El proceso de compra comenzó mientras todavía residían en Utah.

Los gemelos tenían alrededor de seis o siete meses y trasladarlos para visitar propiedades resultaba complicado, mientras que la pareja tampoco contaba con tiempo ni recursos para viajar. Los padres de Shamburg visitaron entonces la vivienda en su lugar y el agente inmobiliario realizó recorridos por video para que pudieran conocerla a distancia.

Cómo funciona el incentivo de US$5000 para mudarse a Knox County

Durante la búsqueda de la propiedad, el agente inmobiliario informó a la pareja sobre un programa de incentivos para nuevos residentes. Shamburg también recibió referencias de la iniciativa por parte de habitantes de Vincennes.

“La ciudad nos dio US$5000, la mitad por adelantado y la otra mitad después de un año, para mudarnos allí”, contó. Al momento de su testimonio, Shamburg y su esposo habían cobrado US$2500. El resto se entregará una vez que cumplan un año allí.

El beneficio también incluyó una membresía anual para la YMCA. La joven, que actualmente permanece en casa al cuidado de sus hijos, destacó que puede utilizar las instalaciones para entrenar mientras los gemelos quedan bajo supervisión.

“No puedo explicar lo mucho que nos ha ayudado”, aseguró. Shamburg también valoró los parques y las actividades que se realizan en la localidad casi todos los fines de semana, especialmente aquellas destinadas a los niños.

Pese a las razones que impulsaron el cambio, despedirse de las montañas fue uno de los aspectos más difíciles de la partida Google Maps

Sequía y viviendas caras: los otros motivos para dejar Utah

Además de la distancia de sus familiares y el precio de las viviendas, Shamburg mencionó la situación del agua como otro elemento que influyó en la decisión. Según relató, Utah atravesaba una sequía y recibía buena parte de ese recurso a partir de las nevadas.

El mes en que se marcharon, la ciudad había establecido medidas de conservación que contemplaban multas para quienes utilizaran cantidades excesivas. La joven explicó que las necesidades de una familia con gemelos implicaban numerosas cargas de ropa, además de los baños y otros usos cotidianos.

La situación también incidió en su postura sobre la posibilidad de adquirir una propiedad. Shamburg sostuvo que, incluso si hubieran tenido los recursos para hacerlo, no quería realizar esa inversión ante las dificultades relacionadas con el agua.

Dejar el estado tuvo, sin embargo, un aspecto que calificó como “agridulce”. La joven aseguró que le encantaban las montañas y lamentó alejarse de ese paisaje.

La cercanía familiar cambió la vida cotidiana con sus hijos

La instalación en Vincennes permitió que los gemelos comenzaran a mantener un contacto frecuente con otros integrantes de la familia. El hermano de Shamburg no había conocido a los niños hasta que cumplieron nueve meses debido a la distancia. Ahora los ve casi todos los días.

“Estar cerca de la familia ha sido maravilloso”, resumió. Aunque reconoció que Indiana carece de las montañas que disfrutaba en Utah y lo describió como uno de los estados más planos, destacó el recibimiento de los habitantes. Según su experiencia, encontró personas amables y percibió un fuerte sentido de pertenencia en la comunidad.