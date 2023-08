Yanina Latorre mostró los chats donde los padres de Wanda Nara apuntan a Icardi: “Tiene mucha maldad”

escuchar

Si algo le sobra a la familia Nara son los escándalos. No faltó ninguno: internas, dramas amorosos, infidelidades, triángulos amorosos y la lista sigue. Pero, sin duda alguna, la protagonista indiscutida es Wanda Nara. Si bien hoy se muestra enamorada de Mauro Icardi e incluso viajó a Turquía para acompañarlo, lo cierto es que nadie se olvida del “Wanda Gate” y del amorío de él y María Eugenia ‘La China’ Suárez y el posterior acercamiento de la mediática a L-Gante. Pero el jueves en LAM (América) Yanina Latorre compartió unos picantes chats entre Nora Colosimo y Andrés Nara, los padres de Wanda, donde habrían expresado su deseo de que ella se separara de su marido y se instalara en Buenos Aires.

“Me llegó información de que parece ser que don Nara no está tan lejos de las mujeres Nara como nos da la sensación públicamente”, sostuvo Latorre. “No es que no le hablan, sino que a veces lo llaman, lo usan, le piden...”, agregó bajo la atenta mirada de Andrés Nara y su mujer Alicia Barbasola, que estaban en el piso del estudio.

La exemplreada de Wanda Nara apuntí contra Nora Colosimo (Foto Instagram @nora_colosimo)

“Nora te escribe el año pasado cuando estaba todo el lío de Mauro con Wanda por lo de La China. Parece ser que al principio Nora no quería que ella siguiera con Icardi porque él tiene un carácter... Da la sensación de que Wanda es la que lleva los pantalones, pero yo creo que es Icardi. Yo tengo textuales donde Nora te habla a vos y te pide ayuda”, expresó Latorre.

El supuesto mensaje que Nora Colosimo le habría mandado a su exmarido, según lo que compartió Yanina, decía: “Es que Wan está amenazada; ella lo quiere, pero también le tiene miedo. Le habla mal, la convence de que viaje; le hace creer que es lo mejor y después allá va a estar sola. Yo estoy acá y no vemos ni oímos lo que pasa. Él, como bueno, es el mejor; pero como malo tiene mucha maldad”.

Durante el período en el que Icardi y Nara estuvieron distanciados, Nora Colosimo le habría pedido a su exmarido que intercediera para que su hija mayor no se fuera a Estambul. “Es muy difícil, no sé dé donde sacaron eso”, manifestó Andrés Nara, que estuvo en el programa y advirtió: “Sí hubo muchas conversaciones; yo me ofrecí directamente. Habíamos tenido una conversación con Wanda y le dije: ‘Yo estoy para todo lo que vos me necesites’. Yo mato y muero por cualquiera de mis hijas”.

Los presuntos mensajes entre los padres de Wanda Nara para que se alejara de Icardi

Si bien él aseguró que hoy no tiene una buena relación con su exmujer, Latorre contó que, en el momento en el que ella se habría comunicado para que la ayudara con Wanda, él le habría dicho: “Ahora le voy a mandar un mensaje a Wan”. Según indicó la panelista, Nora le habría respondido: “Es muy complicado porque ella dirá que los niños terminan las clases allá y después va a ver. Pero son cuatro meses que serán eternos para todos, si él (Icardi) se pone malo”.

Andrés Nara estuvo el jueves en LAM y habló de los supuestos mensajes con Nora Colosimo (Foto: Captura América)

“Le propuse quedarse y arrancar en marzo, hasta escuela ya le conseguimos en frente de Santa Bárbara y la dio vuelta otra vez. Ya se van el 13″, habría dicho Colosimo. En este sentido, la panelista sostuvo que tras esto comenzó la historia con L-Gante, por lo que Nora habría cambiado de opinión. “De convencerla de quedarse acá y que se separe porque por ahí no era lo que le convenía a Mauro, empezó todo el quilombo y Zaira y Nora, cuando vieron que ella estaba enamorada, de L-Gante, que salía y que era todo un despelote dijo: ‘Que vuelva a Estambul’”.

El comentario de “enamorada” no fue al pasar. Pochi, de la cuenta Gossipeame, estuvo invitada al programa y aportó: “A mí me llegó la información de que cuando Mauro hizo el vivo fue porque Wanda lo llamó y le dijo que estaba enamorada de L-Gante”. Latorre por su parte, también aseguró que Wanda estuvo “enamorada” del cantante.

