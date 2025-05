Trabajaba como barrendero en México, pero sus canciones lo hicieron viral en TikTok y hoy tiene una carrera internacional

La accesibilidad y el dominio de las redes sociales con frecuencia son factores que las convierten en plataformas ideales para lanzar talentos inesperados. Precisamente eso le paso al joven mexicano Macario Martínez, quien a sus 24 años de edad y tras una vida como barrendero, ahora es un cantante mundialmente famoso.

Orígenes de Macario Martínez, el barrendero y músico mexicano que goza de fama mundial

La historia de Macario Martínez se volvió viral al protagonizar la portada del periódico The Wall Street Journal (WSJ) y luego por la inclusión de una interpretación de su parte en la serie The Last of Us en Max, con la canción “Si te mentí”.

En el WSJ, el joven mexicano dio testimonio del alcance de las redes sociales y de cómo las mismas pueden cambiarle la vida a una persona cuando esta tiene talento.

Desde temprana edad, Macario quiso ser un músico reconocido. No obstante, la situación familiar y las circunstancias cotidianas que lo rodeaban lo llevaron a desempeñar diversos trabajos para subsistir en México: fue jardinero, empleado en un comedor de policías, vendedor de hamburguesas y trabajador en un restaurante de la cadena KFC.

La historia de Macario inspiró a WSJ a dedicarle un artículo en el que resaltó su talento y deseos de superación @wsj vía Instagram

Al final, el joven encontró un empleo como barrendero de la Ciudad de México, un puesto en el que encontró más estabilidad, pero también, la posibilidad de ahorrar para comprar su propio equipo musical, y así, continuar con sus labores de composición y de recitales ocasionales. Si bien Macario se considera una persona tímida, un día tuvo el valor suficiente para compartir su música en sus cuentas de redes sociales.

Para agregar un distintivo único a su proyecto musical, Macario se grabó durante un día de trabajo: mientras barría las calles de la Ciudad de México, puso de fondo su canción Sueña lindo, corazón. En cuestión de pocos días, el video publicado en TikTok se volvió viral.

Macario Martinez.mp4

El ascenso de Macario Martínez a la fama internacional

El video de Macario Martínez acumuló más de 14 millones de reproducciones en total; y en la plataforma Spotify alcanzó más de 300.000 oyentes mensuales. Poco a poco, el auge de Macario fue evidente cuando lo invitaron al programa de radio Ya Párate de Los 40 Principales.

Tras la emisión y ante la llegada de la canción Sueña lindo, corazón a aquellos compatriotas de Macario en Estados Unidos, su fama se extendió a medios como el WSJ, desde donde se le dedicó un artículo específico a su historia de vida. En la publicación de este periódico, se destacó todo el testimonio de Macario a detalle: desde su tradicional uniforme fluorescente que usaba para barrer hasta su indumentaria musical de hoy en día.

El ascenso de Macario comenzó con pequeñas presentaciones a nivel local y nacional @macariomartinez_ vía Instagram

Planes de Macario Martínez a largo plazo y primeras grandes colaboraciones

Desde hace unos meses, Macario comenzó a colaborar con artistas reconocidos dentro y fuera de las redes sociales. En medios de corte más tradicional, también fue invitado a colaborar en piezas de gran alcance, de entre las cuales se destaca la creación de una canción para The Last of Us (la cual vive actualmente un auge entre sus fans por el lanzamiento de su segunda temporada).

Hoy, Macario se dedica de lleno a su carrera musical. Luego de haber pasado años en diferentes trabajos temporales, hoy tiene acceso a estudios de grabación profesionales y continúa con la labor de idear nuevas canciones que reflejen su estilo.

Los planes de Macario en el presente y en el futuro, son dedicarse a la música al 100% @macariomartinez_ vía Instagram

Mediante su cuenta de Instagram, Macario da un enfoque mucho más técnico a su trabajo. Por lo mismo, es frecuente que en esta red social haga énfasis en su estilo personal (una fusión de indie-folk, huapango y rock).

Pese a su popularidad, Macario mantiene una actitud humilde y consciente de sus orígenes. En entrevistas como la que sostuvo con el medio EXA TV, expresó su deseo de “no ser idealizado”.