Tramell Tillman hace historia en los Emmy con su victoria por "Severance"

LOS ANGELES (AP) — Tramell Tillman es el primer hombre negro en ganar un Emmy como mejor actor de reparto en una serie dramática por su papel en "Severance".

Tillman habló el domingo tras bambalinas sobre el "hermoso trabajo" que han realizado numerosos actores negros antes que él, incluidos los fallecidos Andre Braugher y Michael K. Williams.

"He estado cautivado por su trabajo durante años y he tomado prestado de ellos, así que me siento honrado de estar en esta categoría", expresó Tillman.

Tillman, de 40 años, agradeció a su madre en su discurso de aceptación, a quien dijo a los periodistas tras bambalinas: "Estuvo allí para mí cuando nadie más lo estaba y cuando nadie más podía estarlo. No hay nada como el amor de una madre".

Su victoria sumó un total de ocho premios Emmy para "Severance", que lideró las nominaciones este año con un total de 27 menciones. Britt Lower también se llevó el premio a la mejor actriz principal en una serie dramática por el programa. La serie de suspenso de Apple TV+ se centra en una oficina donde los recuerdos de los trabajadores se dividen quirúrgicamente entre su vida laboral y personal.

Tillman interpreta a Seth Milchick, el gerente de piso que es considerado uno de los principales antagonistas del programa, dada su lealtad a la empresa, Lumon.

El actor comentó que la negritud de Milchick era integral para la historia del personaje, y agregó que esperaba retratarlo como "un hombre consciente de su raza y consciente de que estaba en un lugar donde era uno de los pocos".

La segunda temporada exploró "cómo la raza se integra en el mundo de Lumon", señaló.

"Nunca quise perder de vista eso y estoy agradecido de haber sido parte de un equipo que tampoco quería perder de vista eso", manifestó Tillman.

Antes de encontrar su pasión por la actuación, Tillman estudió medicina en la universidad. Le decían que ser actor lo llevaría a "un callejón sin salida".

"En realidad, me inspiré en la Universidad Xavier por tantos de mis compañeros de clase que ahora son médicos y dentistas, cómo perseguían aquello por lo que sentían pasión, y dije: 'Bueno, si ellos pueden hacer eso, ¿por qué no puedo hacer yo lo que me apasiona?'", comentó Tillman.

