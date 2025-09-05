Tras caer en el US Open, Djokovic mantendrá su pugna por su 25° Grand Slam

Tras su derrota el viernes en las semifinales del US Open, Novak Djokovic confirmó que seguirá luchando por alcanzar su soñado título 25 en torneos de Grand Slam, récord absoluto del tenis.

"No renuncio a los Grand Slam, voy a seguir luchando", afirmó el gigante serbio, de 38 años, tras perder ante Carlos Alcaraz en su cuarta semifinal de Grand Slam del año.

"Todavía quiero jugar una temporada completa de Grand Slam el próximo año", avanzó.

"Voy a intentar llegar a las finales y luchar por otro título al menos", ratificó Djokovic, que a la vez reconoce el inmenso desafío que le supondrá vencer a Alcaraz y Jannik Sinner, de 22 y 24 años, respectivamente.

"Son demasiado buenos, están jugando a un nivel realmente alto", resumió sobre los dos tenistas que se han repartido los últimos siete trofeos grandes.

Fuera de estas dos jóvenes joyas, Djokovic ha mostrado la mayor consistencia del circuito al llegar este año a la penúltima ronda de los cuatro torneos.

En las semifinales del Abierto de Australia abandonó por problemas físicos frente a Alexander Zverev y en las de Roland Garros y Wimbledon le barrió el paso Sinner.

En Nueva York, donde alcanzó en 2023 su corona 24 de Grand Slam, plantó batalla a Alcaraz en los dos primeros sets pero después se quedó sin fuerzas para lograr la remontada.

"Me quedé sin energía después del segundo set", admitió. "Creo que tenía suficiente energía para luchar contra él y mantener su ritmo durante dos sets. Después de eso, me quedé agotado y él siguió adelante".

"Eso es lo que también sentí este año con Jannik. Jugar al mejor de cinco sets hace que sea muy difícil para mí enfrentarlos. Particularmente si es en las últimas etapas del Grand Slam", reconoció.

"Si tengo que perder contra alguien, que sea contra estos dos chicos. Simplemente son mejores en este momento. Solo tienes que reconocerlo y decir: Bien hecho", afirmó.

Djokovic reconoció su "frustración" por el desequilibrio físico, pero admitió que es algo "esperable que viene con el tiempo y con la edad".

"Pero todavía disfruto la emoción de la competencia... Voy a hacer mi máximo esfuerzo para poner mi cuerpo en forma para mantener ese nivel y ese ritmo durante tantas horas como sea necesario", finalizó.

gbv/ma