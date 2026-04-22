Reembolso de aranceles: el fallo de la Corte Suprema que golpea a Trump y activa la devolución de US$166 mil millones

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) habilitó un sistema para devolver 166.000 millones de dólares en Estados Unidos. La medida cumple un fallo de la Corte Suprema de Justicia (SCOTUS, por sus siglas en inglés) que anuló los aranceles de Donald Trump. El proceso beneficia a 330.000 importadores afectados por cobros ilegales durante el último año.

Nuevo sistema aduanero y beneficiarios del reembolso en EE.UU.

A partir de hoy, las empresas afectadas pueden presentar sus solicitudes de restitución a través de una nueva plataforma denominada Administración y Procesamiento Consolidado de Entradas (CAPE, por sus siglas en inglés).

La Corte Suprema de EE.UU. consideró que los aranceles de la administración Trump son ilegales J. Scott Applewhite - AP

Según reportó The Kobeissi Letter, el alcance de la devolución es masivo, ya que abarca aproximadamente 53 millones de envíos que fueron gravados de forma indebida bajo la política comercial del Ejecutivo.

Grandes corporaciones como FedEx y Costco ya habían iniciado acciones legales contra la administración Trump incluso antes de que el portal oficial estuviera operativo.

De acuerdo con una investigación de The New York Times, el fallo de la SCOTUS en febrero determinó que el presidente no tiene la facultad de utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977 para imponer gravámenes comerciales.

“El Gobierno comenzó hoy a reembolsar los aranceles después de que la Corte dictaminara que la política era ilegal”, señaló la publicación financiera en sus canales oficiales.

Costco presentó una demanda por los aranceles de Trump y advirtió los efectos en la cadena de supermercados Archivo

Empresarios de EE.UU. no están convencidos de que recuperarán el dinero de aranceles

Para muchos dueños de negocios, el cobro de estos aranceles representó una carga económica que forzó recortes en la producción.

Melkon Khosrovian, cofundador de Greenbar Distillery en Los Ángeles, explicó a The New York Times que todo lo relacionado con los aranceles nunca fue del todo claro y que ocurre lo mismo con las devoluciones: “Se siente como un proceso muy poco transparente”.

Su compañía pagó alrededor de US$100.000 en impuestos por ingredientes importados que la Justicia consideró ilegales. El proceso de reembolso contempla no solo la suma principal, sino también los intereses acumulados que el Estado debe pagar por el tiempo transcurrido.

La reacción de Trump a la decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles en EE.UU.

Por su parte, Scott Lincicome, del Instituto Cato, detalló que estos fondos generan aproximadamente US$22 millones diarios en intereses, lo que genera más presión. Una vez que la CBP apruebe cada solicitud a través del portal CAPE, el Departamento del Tesoro estadounidense efectuará los pagos en un plazo de entre 60 y 90 días.

La reacción de Trump sobre el reclamo contra los aranceles

El gobierno tuvo que acelerar los procesos después de que el Tribunal de Comercio Internacional (CIT, por sus siglas en inglés) interviniera en marzo, a pesar de que el presidente Trump se opuso al retorno y en redes sociales calificó la sentencia como “una vergüenza”.

El mensaje de Donald Trump tras la sentencia RealDonaldTrump

Cassie Abel, la creadora de la marca Wild Rye, manifestó su escepticismo acerca de la administración. La empresaria, que está a la espera de recibir US$250.000 como devolución por los recargos impositivos comerciales, declaró: “No diría que tengo optimismo respecto a los pagos puntuales”.