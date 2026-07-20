Trayectoria oficial: se acerca una depresión tropical que pone en alerta a Florida y Texas

Una depresión tropical en el golfo avanza con potencial de convertirse en tormenta tropical y mantiene bajo vigilancia sectores de Florida y Texas. Por otro lado, el humo proveniente de los incendios forestales de Canadá volverá a deteriorar la calidad del aire en la zona de los Grandes Lagos y un sistema frontal favorecerá el desarrollo de tormentas severas desde el norte de las Llanuras hasta el noreste.

Depresión Tropical Dos: cuándo podría convertirse en la tormenta Bertha

Según Fox Weather, la Depresión Tropical Dos continuará fortaleciéndose durante este lunes sobre el este del Golfo de México y se espera que evolucione a Tormenta Tropical Bertha, convirtiéndose en el segundo sistema con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico.

Satélite De La NOAA Hoy

Durante la mañana, el centro del sistema se ubicará aproximadamente a 100 millas (161 kilómetros) al sur del este del Panhandle de Florida, con vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora (56 km/h), de acuerdo con información del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

La vigilancia por tormenta tropical permanecerá vigente desde el río Ochlockonee, en el Panhandle de Florida, hasta la frontera entre Alabama y Mississippi, ya que esas zonas podrían comenzar a experimentar condiciones propias de una tormenta tropical entre este lunes y el martes.

Además, el NHC advierte que la marejada ciclónica podría alcanzar entre un pie (0,30 metros) y tres pies (0,91 metros) en sectores de la costa comprendidos dentro del área bajo vigilancia.

Los modelos de pronóstico todavía muestran diferencias respecto de la trayectoria futura del sistema:

Si permanece más débil y avanza rápidamente hacia el interior del continente, las lluvias más intensas se extenderán tierra adentro sobre parte del sureste.

Si logra fortalecerse y permanece más tiempo sobre las aguas del golfo, las precipitaciones más importantes se concentrarán inicialmente sobre la costa antes de desplazarse gradualmente hacia el oeste durante el resto de la semana.

Elida se debilita en el Pacífico y se aleja de California

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, la Tormenta Tropical Elida continuará debilitándose durante las próximas horas a medida que avance sobre aguas más frías, encuentre aire más seco y quede expuesta a un aumento de la cizalladura del viento.

El organismo prevé que el ciclón perderá rápidamente organización, se convertirá en un sistema postropical en las próximas 24 horas y terminará disipándose por completo antes de finalizar la semana.

Además, el pronóstico oficial indica que Elida se desplazará hacia el norte y noroeste mar adentro, muy al oeste de la península de Baja California, sin una trayectoria que amenace la costa de California.

Humo de Canadá activa alertas por mala calidad del aire en los Grandes Lagos

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el humo generado por los incendios forestales activos en el oeste de Ontario, Canadá, continuará desplazándose hacia territorio estadounidense y mantendrá comprometida la calidad del aire durante los próximos días.

El humo de los incendios forestales de Ontario, Canadá, retorna a la región de los Grandes Lagos este lunes NWS

Las mayores concentraciones de humo se registrarán este lunes sobre la región de los Grandes Lagos, donde los modelos atmosféricos anticipan un nuevo episodio de contaminación.

Posteriormente, otro pulso de humo avanzará hacia el sur el martes detrás del sistema frontal que cruzará el este del país norteamericano.

Las alertas por mala calidad del aire permanecerán vigentes en amplias zonas de los Grandes Lagos y sectores del Medio Oeste, una situación que, según el organismo, podría prolongarse durante varios días.

El problema no quedará limitado a esa región, ya que también persistirán condiciones desfavorables en partes del noroeste del Pacífico y las Montañas Rocosas del Norte, impulsadas por los incendios activos en esa zona. En particular, las advertencias alcanzarán el este de Oregón y el norte de Idaho.

Tormentas severas e inundaciones amenazan al Medio Oeste y el noreste de EE.UU.

El mismo frente frío que impulsará el avance del humo favorecerá el desarrollo de tormentas eléctricas fuertes sobre una extensa franja del país.

Según el NWS, entre este lunes y el martes se producirán tormentas dispersas con potencial de provocar inundaciones repentinas en sectores del Medio Oeste, el Noreste y la región del Atlántico Medio.

La combinación entre abundante humedad, inestabilidad atmosférica y el avance del frente permitirá la formación de sistemas convectivos capaces de generar precipitaciones intensas en cortos períodos de tiempo, por lo que las inundaciones repentinas figurarán entre las principales amenazas meteorológicas de la jornada.

Mientras tanto, en el oeste del país norteamericano continuará activo el patrón de lluvias monzónicas sobre el Suroeste y la Gran Cuenca, donde las tormentas diarias serán frecuentes durante al menos los próximos tres días.

En esas zonas, la preocupación principal también estará vinculada a los anegamientos debido a la gran cantidad de humedad disponible para alimentar las tormentas.

Tormenta y tiempo severo: dónde será mayor el riesgo

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) anticipa para este lunes un riesgo mejorado de tormentas severas sobre sectores del Alto Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos, además de un riesgo leve para partes de Carolina del Norte y el extremo sur de Virginia.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) emitió un "riesgo mejorado" para Minnesota, Wisconsin, Iowa y Michigan SPC

Los pronósticos indican que las tormentas más intensas se desarrollarán durante la tarde y la noche sobre estados como Minnesota, Wisconsin, Iowa y Michigan, donde podrán registrarse ráfagas destructivas, granizo de gran tamaño y algunos tornados.

Los meteorólogos señalan además que la configuración atmosférica favorecerá inicialmente la formación de superceldas, el tipo de tormenta más organizado y peligroso. Incluso, no descartan la posibilidad de un par de tornados fuertes si las condiciones evolucionan como esperan los modelos.

En las Carolinas y el sur de Virginia, la amenaza será menor, aunque las altas temperaturas y la humedad favorecerán el desarrollo de tormentas multicelulares durante la tarde, con ráfagas aisladas de viento capaces de causar daños antes del atardecer.

Calor extremo continuará expandiéndose por el centro de EE.UU.

El NWS pronostica temperaturas muy por encima de los valores normales desde las Llanuras, el valle inferior del río Missouri y el valle inferior del Mississippi, donde el fortalecimiento de un sistema de alta presión mantendrá un ambiente sofocante durante el comienzo de la semana.

Un sistema de alta presión elevará los índices térmicos hasta niveles peligrosos de entre 110°F (43°C) y 115°F (46°C) en los valles del Missouri y Mississippi NWS

Los índices de calor alcanzarán entre 110°F (43°C) y 115°F (46°C) este lunes y también el martes, motivo por el cual continuarán vigentes numerosas advertencias por calor para esas regiones.

Las autoridades recomendaron limitar las actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día, mantenerse hidratado y prestar especial atención a las personas más vulnerables frente a temperaturas extremas.