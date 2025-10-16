Trump dice que Modi prometió que India parará de comprar petróleo ruso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que el primer ministro indio, Narendra Modi, le había prometido que Nueva Delhi cesaría las compras de petróleo ruso.

Modi "me aseguró que no habría petróleo comprado de Rusia", dijo el republicano.

"Sabes, no puedes hacerlo inmediatamente. Es un proceso, pero el proceso va a terminar muy pronto", dijo Trump desde el Salón Oval a periodistas.

India no confirmó inmediatamente la versión de Trump. Modi ha defendido anteriormente la compra de petróleo a Rusia, un socio histórico de India, pese a la invasión rusa de Ucrania.

Washington impulsa la imposición de aranceles a los países compradores de petróleo ruso y ya había elevado tarifas a la mayoría de las exportaciones indias al 50%.

