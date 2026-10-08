Trump lanza una ofensiva contra nueve universidades de elite y ocho gigantes tecnológicos que golpea a los extranjeros

WASHINGTON.– La administración de Donald Trump amplió este jueves su ofensiva contra los programas de visas para estudiantes y trabajadores extranjeros con investigaciones sobre nueve universidades de elite de Estados Unidos y la suspensión de Microsoft, Adobe y grandes empresas tecnológicas de un programa clave para obtener la residencia permanente.

El Departamento de Trabajo abrió investigaciones por el supuesto uso indebido de visas J-1 en nueve universidades, entre ellas Harvard, Yale, Stanford, Brown y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). También quedaron bajo escrutinio la Universidad de Pittsburgh, la Universidad de California en Davis, Caltech y la Universidad Estatal de Arizona.

Las visas J-1 permiten la entrada temporal de extranjeros que participan en programas de intercambio, investigación, educación, capacitación y otras actividades académicas o profesionales Imagen ilustrativa generada con IA

La administración acusa a estas instituciones de utilizar el programa de visitantes de intercambio para incorporar estudiantes, investigadores o académicos extranjeros en condiciones que, según sostiene, podrían reducir los salarios de trabajadores estadounidenses. El inspector general del Departamento de Trabajo, Anthony D’Esposito, dijo que ya se emitieron citaciones a las universidades.

“Investigaremos si la influencia extranjera, las relaciones financieras indebidas o el abuso de visas están comprometiendo la investigación financiada con fondos federales”, afirmó D’Esposito.

Las visas J-1 permiten la entrada temporal de extranjeros para programas de intercambio, educación, investigación y trabajo. El vicepresidente JD Vance cuestionó particularmente su utilización en universidades y sugirió que algunas instituciones recurren a estos programas para reducir costos laborales.

JD Vance, habla durante una conferencia de prensa para brindar una actualización sobre la investigación federal y la represión relacionada con el fraude y el abuso del programa de visas H-1B ALEX WROBLEWSKI - AFP

La investigación se suma a la disputa entre el gobierno de Trump y Harvard en torno a los estudiantes internacionales. El año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional exigió a la universidad documentación sobre la conducta de estudiantes extranjeros y el cumplimiento de las normas migratorias. Harvard calificó entonces la medida como una represalia, aunque dijo que cumpliría con las exigencias legales.

El endurecimiento de las condiciones para estudiantes internacionales se produjo además un día después de que el gobierno propusiera una tarifa de 70.000 dólares para las instituciones que participen del programa de Capacitación Práctica Opcional (OPT), que permite a estudiantes extranjeros trabajar en empleos relacionados con sus estudios durante o después de su formación académica.

¿Talento extranjero o mano de obra barata?

El gobierno golpeó también a algunas de las principales empresas tecnológicas. El Departamento de Trabajo anunció la suspensión de Microsoft, Adobe y seis grandes firmas de servicios informáticos —Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies y Capgemini— de un programa que constituye un paso fundamental para que trabajadores extranjeros obtengan la residencia permanente.

La medida afecta al programa de Certificación Laboral Permanente, conocido como PERM. Para acceder a esta vía, las empresas deben demostrar que la contratación de un trabajador extranjero no perjudicará los salarios, las condiciones laborales ni las oportunidades de empleo de los estadounidenses.

The HISTORIC action we’re taking today is a critical first step to END the MISUSE of the visa process and protect American Workers.



The suspensions of these companies from the permanent visa program are a HUGE WIN for hardworking Americans.



Our workforce is the most talented… pic.twitter.com/CLLubrysOT — Secretary Keith Sonderling (@Sonderling47) October 8, 2026

El secretario de Trabajo, Keith Sonderling, dijo que el gobierno no aceptará nuevas solicitudes ni procesará las que estén pendientes y correspondan a las empresas incluidas en la suspensión. La medida no implica, en principio, la cancelación de las visas H-1B vigentes, pero puede bloquear una ruta habitual para que esos trabajadores pasen de un permiso temporal a una residencia permanente.

Microsoft, una de las grandes empresas tecnológicas suspendidas del programa de certificación laboral que permite avanzar hacia la residencia permanente de trabajadores extranjeros Thibault Camus - AP

Las visas H-1B están destinadas a trabajadores extranjeros altamente calificados en ocupaciones para las que las empresas sostienen que no encuentran suficientes trabajadores estadounidenses. El sector tecnológico es uno de los principales usuarios y cerca de tres cuartas partes de las visas aprobadas corresponden a trabajadores procedentes de la India.

Microsoft quedó en el centro de la ofensiva. Vance acusó a la empresa de haber despedido el año pasado a 6000 trabajadores estadounidenses mientras obtenía 6300 visas H-1B y cerca de 3000 tarjetas de residencia permanente.

“Son una gran empresa estadounidense, pero tienen que contratar a grandes trabajadores estadounidenses”, afirmó el vicepresidente, quien acusó a Microsoft de utilizar el sistema para sustituir empleados locales por trabajadores extranjeros.

La suspensión también alcanza a empresas indias de tecnología y subcontratación como Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro y HCL, que se encuentran entre los mayores usuarios del programa H-1B. Amazon fue el mayor empleador de beneficiarios aprobados de H-1B durante el año fiscal 2026, seguido por TCS, Infosys, Apple y Microsoft, según datos oficiales.

Donald Trump busca fortalecer su vínculo con los gigantes tecnológicos de Silicon Valley KENT NISHIMURA - AFP

El anuncio se produjo además horas antes de que Trump entregara a Satya Nadella, CEO de Microsoft, la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación, una de las principales distinciones del país en el área. Nadella había participado el 29 de septiembre en una cumbre sobre inteligencia artificial en la Casa Blanca.

La ofensiva migratoria contrasta así con los esfuerzos de Trump por mantener una relación cercana con los gigantes tecnológicos y con los líderes de empresas que considera estratégicas para el desarrollo de la inteligencia artificial.

Las nuevas medidas representan la escalada más amplia hasta ahora contra los programas de inmigración para trabajadores altamente calificados. Llegan después de que la Casa Blanca impusiera el año pasado una tasa de 100.000 dólares para nuevas solicitudes H-1B de trabajadores contratados en el extranjero.

Agencias AP y Reuters