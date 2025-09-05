Trump le advierte a Venezuela que sus aviones serán “derribados” si se convierten en una amenaza

WASHINGTON.- Los aviones venezolanos que representen un peligro para las fuerzas en el Caribe podrán ser “derribados”, declaró este viernes el presidente Donald Trump, después de que cazas mandados por Caracas sobrevolaran un buque estadounidense en la zona.

Estados Unidos decidió enviar 10 cazas F-35 a Puerto Rico en ese contexto de tensión con Venezuela.

Aviones cazas F-35 estadounidenses. Getty Images

El despliegue de los cazas, comunicado este viernes a la AFP por fuentes cercanas al asunto, se produjo apenas horas después de ese sobrevuelo, un “movimiento altamente provocador”, según el Pentágono.

“Si nos ponen en una situación peligrosa, serán derribados”, declaró Trump poco después de rebautizar mediante un decreto el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra.

“Si vuelan en una posición peligrosa, pueden tomar las decisiones que crean adecuadas” añadió Trump dirigiéndose a su ahora renombrado secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Washington acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una red de narcotráfico y elevó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por su captura.

Cuando le preguntaron en el Salón Oval si deseaba un cambio de régimen en Caracas, Trump esquivó la consulta: “No queremos drogas que matan a nuestra gente”, respondió.

Las fuerzas estadounidenses desplegadas ante las costas venezolanas lanzaron un misil el martes contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas.

11 muertos en el ataque de Estados Unidos contra un barco procedente de Venezuela

En el ataque, sin precedentes en la región, murieron 11 “narcoterroristas”, según palabras de Trump.

Ese ataque fue una ejecución “sin fórmula de juicio”, criticó el ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello.

“Les diré que el tráfico de lanchas en esa zona ha bajado sustancialmente” desde el ataque, se vanaglorió Trump ante la prensa.

Gira de Rubio

Estados Unidos ha recurrido durante décadas a operaciones policiales de rutina en lugar de usar fuerza letal para incautar drogas en el Caribe. El incremento de la tensión coincidió con una gira del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio por México y Ecuador, donde firmó nuevas alianzas para reforzar la lucha contra el crimen organizado y la migración ilegal y advirtió que su gobierno no se echará para atrás.

Los gobiernos aliados de Washington en la región “nos ayudarán a encontrar a estas personas y a hacerlas estallar si es necesario”, dijo Rubio en una conferencia de prensa conjunta con la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld el jueves en Quito.

Imagen distribuida por la Presidencia de Ecuador del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, estrechando la mano del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante una reunión, en el Palacio de Carondelet, en Quito, Ecuador, el 4 de septiembre de 2025.

En México Rubio había afirmado que lo único que va a detener a los carteles del narcotráfico es la eliminación física porque estos ya tienen asumido que perder mercancía es parte del negocio y eso no les impide seguir traficando.

Rubio enfatizó que el presidente estadounidense designó como “narcoterrorista” a la banda venezolana Tren de Aragua, así como al Cartel de los Soles, al que vincula con Maduro.

El mandatario venezolano, por su parte, ha movilizado al ejército, que cuenta con alrededor de 340.000 efectivos, y reservistas, que él afirma superan los ocho millones, denunciando lo que llama “la mayor amenaza que nuestro continente ha visto en los últimos 100 años”.

Al calificar a los grupos narcotraficantes como amenazas terroristas, Estados Unidos recurre a todo su arsenal legislativo aprobado después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, que amplió enormemente su capacidad de vigilar a posibles objetivos y atacar letalmente en todo el mundo.

“Durante años usamos nuestras fuerzas armadas para emprender acciones contra terroristas en Medio Oriente Medio y en África, mientras dejábamos indemnes a los terroristas en nuestro propio hemisferio que son responsables de muchas más muertes de estadounidenses”, declaró a la prensa un alto consejero de Trump, Stephen Miller.

Aunque los informes anuales de la ONU no califican a Venezuela de país productor, su condición de plataforma de distribución del narcotráfico es resaltada por especialistas.

Estados Unidos acusó formalmente a Maduro de “narcoterrorismo” en 2020 y este año lo acusó de encabezar el cartel de los Soles, que asegura guarda relación con el cartel de Sinaloa, uno de los más poderosos de México.

Agencia AFP