Murió a los 92 años la duquesa de Kent, la decana de la familia real británica

LONDRES.- La duquesa Kate de Kent, la decana de la familia real británica, falleció la noche del jueves a los 92 años, anunció este viernes el Palacio de Buckingham.

Nacida en una familia aristócrata de Yorkshire, Katharine Worsley se casó en 1961 con el primo de la reina Isabel II, el príncipe Eduardo, duque de Kent, que sigue siendo un miembro activo de la familia real con sus 89 años.

La duquesa falleció “ayer por la noche en el Palacio de Kensington, rodeada de su familia”, indicó el Palacio de Buckingham en un comunicado, en el que expresó su “profunda tristeza”. La duquesa, una talentosa pianista y cantante, vivía separada de su esposo, aunque la pareja nunca se divorció.

La duquesa y el duque de Kent durante una ceremonia en 2018 STEFAN ROUSSEAU� - POOL�

Desde el fallecimiento de Isabel II en 2022, era la decana de la familia real, pero dejó de ser un miembro activo en 2002. Tras su retiro, dio en secreto clases de música durante trece años en una escuela primaria pública del noreste de Inglaterra.

Pasión y empatía

“El rey y la reina y todos los miembros de la familia real se unen al duque de Kent, a sus hijos y nietos en su duelo y para recordar con cariño la dedicación de toda una vida que la duquesa demostró a las organizaciones con las que estaba vinculada, su pasión por la música y su empatía hacia los jóvenes", indicó el palacio.

El príncipe Guillermo y la princesa Kate también le rindieron homenaje, afirmando que la duquesa “trabajó sin descanso para ayudar a los demás y apoyar numerosas causas, en particular a través de su amor por la música".

A message from The Prince and Princess of Wales pic.twitter.com/0VPYJr8j4Z — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 5, 2025

El primer ministro Keir Starmer elogió a una personalidad que aportaba “compasión, dignidad y un toque humano en todo lo que hacía”.

La BBC señaló que será recordada como una figura familiar en los campeonatos de tenis de Wimbledon, donde entregó trofeos y consoló a los que habían perdido, entre ellos una llorosa Jana Novotna en 1993.

La tenista Jana Novotna recibe el consuelo de la duquesa de Kent tras la final de Wimbledon en 1993 Denis Paquin� - AP�

El rey Carlos, que se encuentra en Balmoral, Escocia, fue informado de su muerte a última hora del jueves, y habrá un período de luto real hasta el funeral de la duquesa, con ropas oscuras y tropas en funciones públicas con brazaletes negros.

No está confirmado qué miembros de la familia real asistirán al funeral, en lo que será un momento muy ocupado para la realeza, ya que se acerca la visita de Estado del presidente Donald Trump. El príncipe Harry también estará en Gran Bretaña la semana que viene para eventos benéficos.

Agencia AFP