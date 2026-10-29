Trump ofrece recompensa de un millón a quienes denuncien fraude electoral sin precisar fondos en un caso con poco fundamento

El presidente Donald Trump anunció una recompensa de 1 millón de dólares a cualquier persona que aporte datos sobre casos de fraude en las elecciones pasadas o futuras, a falta de pocos días para los comicios del 3 de noviembre. Sin embargo, la administración federal no precisó de dónde saldrá el dinero para financiar los pagos. El anuncio se produce en un contexto en el que no existen evidencias de un fraude electoral generalizado en Estados Unidos, según los informes.

La oferta de Trump de un millón de dólares a quienes denuncien fraude electoral en EE.UU.

A través de su cuenta en la red social Truth Social, el presidente anunció la propuesta y especificó que la gratificación monetaria se entregaría tras el arresto y la condena de los responsables de cometer el fraude.

El presidente Donald Trump ofreció US$1 millón a quien denuncie casos de fraude a falta de una semana para las elecciones de medio término WIN MCNAMEE/AFP

“¡Cualquier persona que denuncie fraude electoral en las elecciones pasadas o en las próximas elecciones de mitad de mandato de 2026 recibirá US$1 millón tras el arresto y la condena de los autores del fraude!“, escribió el lunes 26 de octubre.

Desde su lugar, el portavoz de la Casa Blanca no aportó detalles sobre el presupuesto destinado a esta medida y remitió a la publicación original, según registró Telemundo.

El ofrecimiento se suma a otras propuestas económicas recientes del mandatario, cuyo financiamiento tampoco fue aclarado.

Previamente, anunció un programa de US$25 millones para denunciantes de irregularidades en el gobierno y prometió entregar cheques de US$5000 a ciudadanos estadounidenses si el Partido Republicano mantiene la mayoría en el Congreso tras los comicios del martes.

Qué se considera fraude electoral en Estados Unidos y cuáles son las conductas prohibidas

Una de las modalidades de fraude electoral consiste en emitir deliberadamente un voto ilegal. Esto puede incluir la violación de leyes estatales o federales que prohíben votar al ser no ciudadano, en nombre de una persona fallecida o haciéndose pasar por un votante registrado bajo el nombre de otra persona, de acuerdo con Sciline.

Las regulaciones también prohíben sufragar más de una vez o en varios lugares, en nombre de otra persona, tras manipular las papeletas o los sistemas de votación o en un estado que no sea el domicilio legal del elector.

En EE.UU., el fraude electoral ocurre cuando alguien emite un voto ilegalmente a sabiendas de su infracción Magnific

Asimismo, votar al estar preso o tras una condena por delito grave en estados donde esto es ilegal también se considera fraude, aunque los detalles varían según la jurisdicción.

El sitio remarca la importancia de distinguir el fraude de los errores administrativos que dan lugar a que alguien vote sin estar autorizado a hacerlo.

Qué revelan los estudios del MIT, Brookings y Heritage sobre el fraude electoral en EE.UU.

A pesar de las afirmaciones sobre un incremento del fraude electoral en los comicios más recientes, informes y registros oficiales coinciden en que no existen pruebas de un fraude masivo o sistemático en el sistema estadounidense.

En un documento de 2023 del Laboratorio de Datos y Ciencia Electoral del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), los investigadores afirmaron que existe evidencia insignificante de fraude en las elecciones estatales.

Por su parte, miembros de la Brookings Institution, un centro de estudios no partidista, analizaron casos de fraude reportados durante las elecciones de 2016, 2018, 2020 y 2022. Tras observar los documentos, estimaron que hubo alrededor de cuatro casos de fraude por cada 10 millones de votos por correo emitidos, en promedio.

Elecciones USA 2026: cómo van los resultados en vivo del voto anticipado y las midterms en Estados Unidos hoy

Un documento de trabajo, elaborado por investigadores afiliados a Stanford, la Universidad de Pensilvania, Harvard, Yale y Microsoft Research, evaluó la posibilidad de “doble voto”.

El informe indicó que el límite superior de doble voto en las elecciones de 2012 fue del 0,02%. El documento también señaló que la tasa de incidencia probablemente fue mucho menor, dado que las auditorías realizadas por los investigadores mostraron que “muchos, si no todos, de estos aparentes votos dobles podrían ser resultado de un error de medición”.

Por último, un recuento de la conservadora Fundación Heritage halló poco más de 1600 casos documentados en un periodo de 40 años, lo que representa una proporción insignificante en comparación con la totalidad de los sufragios emitidos en ese lapso.