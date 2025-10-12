LA NACION

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emprendió un viaje de alto perfil a Israel y Egipto e

Trump parte de EEUU a Israel y Egipto (AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emprendió un viaje de alto perfil a Israel y Egipto el domingo, que será, según dijo, un momento "muy especial" de cara a poner fin a la guerra en Gaza.

"Este va a ser un momento muy especial", dijo Trump a periodistas en la Base Conjunta Andrews justo antes de abordar el Air Force One. "Todos están muy emocionados por este momento".

El Air Force One despegó de la Base Conjunta Andrews cerca de Washington bajo una lluvia ligera, constataron reporteros de AFP. El secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe de la CIA, John Ratcliffe, también estaban en el avión, dijo la Casa Blanca.

