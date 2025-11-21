Trump promete ayudar al alcalde electo de Nueva York

El presidente Donald Trump prometió el viernes que su administración trabajará con el próximo alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, para mejorar la vida de los residentes de la capital financiera de Estados Unidos.

"Vamos a ayudarlo a hacer realidad el sueño de todos: tener una Nueva York fuerte y muy segura", dijo Trump después de una reunión en la Casa Blanca que Mamdani describió como "muy productiva".

El alcalde electo subrayó que su reunión "no se centró en los puntos de desacuerdo, que son numerosos", sino en su "objetivo común de estar al servicio de los neoyorquinos" para combatir el alto costo de vida, su gran promesa de campaña.

Durante su aparición conjunta frente a las cámaras, Trump, él mismo neoyorquino, casi pareció poner bajo su ala al demócrata de 34 años, al predecir que "sorprenderá a algunos conservadores".

Consultado sobre comentarios pasados de Zohran Mamdani, quien lo había calificado de "déspota", Donald Trump, quien puede ser muy rencoroso, respondió: "Se han dicho cosas mucho peores de mí que 'déspota'. Así que no es tan insultante. Tal vez cambie de opinión".

El republicano de 79 años, siempre ávido de atención mediática, se congratuló del interés suscitado por este encuentro, que provocó una afluencia particularmente grande de periodistas a la Casa Blanca.

El presidente estadounidense felicitó a su visitante por su campaña "increíble", que comenzó como un perfecto desconocido para terminar no solo como alcalde electo, sino como una nueva estrella de los progresistas estadounidenses.

