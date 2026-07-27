Irán afirma que controla el estrecho Ormuz y desafía la tregua impulsada por Trump

DUBAI.– Irán afirmó el lunes que aún mantiene el control del estrecho de Ormuz y que no busca reanudar las conversaciones de paz con Estados Unidos, después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, pusiera fin a una campaña de bombardeos de dos semanas que, según le informaron sus principales asesores militares, ya había cumplido su objetivo.

Tras 13 noches consecutivas de bombardeos cada vez más intensos, que llevaron a Teherán a atacar bases estadounidenses en respuesta, Trump suspendió la campaña durante el fin de semana. Irán afirmó que también interrumpiría sus propios ataques mientras dure la pausa estadounidense.

Una mujer pasa frente a un gran cartel que promete venganza contra Trump, en el centro de Teherán - - AFP

El final de la campaña de bombardeos estadounidenses hizo que los precios del petróleo se desplomaran, ante la expectativa de que los suministros globales interrumpidos puedan volver a circular. El crudo Brent, que la semana pasada había superado brevemente los 100 dólares por barril por primera vez desde mayo, cayó más de un 8% hacia media mañana del lunes, hasta situarse apenas por debajo de los 89 dólares.

Sin embargo, algunas señales del lunes sugirieron que Teherán podría estar poniendo a prueba el nuevo alto el fuego de facto.

Jordania informó que había derribado dos drones, mientras que fuentes de seguridad iraquíes dijeron que drones habían atacado una base de combatientes de la oposición kurda iraní en el norte de Irak. No se reportaron víctimas en ninguno de los dos incidentes.

Imagen satelital del estrecho de Ormuz - - ESA DPA

La decisión de Trump de suspender la campaña respondió a la recomendación de sus asesores militares, que consideraban que los bombardeos, cuyo objetivo era quebrar el control de Irán sobre el estrecho, habían llegado al límite de lo que podían conseguir, según un funcionario estadounidense y varios medios de ese país.

El funcionario estadounidense dijo a Reuters que los comandantes militares habían informado al presidente que se estaban quedando sin objetivos para atacar. El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, había expresado su preocupación por el agotamiento de las municiones de defensa aérea, según el funcionario.

Captura de un video que muestra lo que el Comando Central de Estados Unidos describe como operaciones para hacer cumplir su bloqueo naval contra Irán - - US Central Command (CENTCOM)

A pesar de la actitud desafiante del régimen islámico, dos funcionarios regionales aseguraron a AP que los mediadores han logrado avances en los esfuerzos para que Washington y Teherán retomen las negociaciones y eviten una guerra abierta en Medio Oriente.

Ambas fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que mediadores liderados por Qatar y Pakistán estaban trabajando para acercar las posiciones de las partes y retomar el acuerdo de alto el fuego provisional que había quedado anulado en la práctica por los recientes intercambios de ataques.

Irán rechaza pedir más negociaciones

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, dijo el domingo que Trump había suspendido la campaña para dar lugar a las negociaciones. El presidente norteamericano, el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios estadounidenses habían afirmado que Irán estaba “rogando por un acuerdo”.

Pero el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo el lunes en una conferencia de prensa televisada que Irán no había pedido reanudar las conversaciones de paz con Estados Unidos.

Una mujer habla por su teléfono celular mientras camina frente a una pintada contra Estados Unidos en el muro de la embajada británica en Teherán Vahid Salemi - AP

Los dos países continuaban intercambiando mensajes a través de mediadores e Irán no había abandonado la vía diplomática, pero “los informes sobre que Irán solicitó negociaciones con Estados Unidos son inventados”, afirmó Baghaei.

“Eso no está en nuestro ADN”, aseguró.

Teherán también dejó en claro que aún mantiene el control de la vía navegable más importante del mundo para los mercados energéticos.

El estrecho cerrado por el régimen

Varios medios estatales iraníes citaron a una “fuente informada” que afirmó que Irán había hecho regresar el lunes por la mañana a seis “barcos infractores” que habían intentado atravesar el estrecho sin su autorización. Según la fuente, una de las embarcaciones había sufrido “un accidente”.

“Como se anunció previamente, la ruta de navegación en el estrecho de Ormuz es la ruta establecida por Irán, mientras que las otras rutas están contaminadas y no tienen salida”, citaron los medios estatales iraníes a la fuente.

Buques navegan por el estrecho de Bab el-Mandeb, frente a las costas del sur de Yemen KHALED ZIAD - AFP

Trump lanzó su renovada campaña de bombardeos para castigar a Irán después de que Teherán atacara a barcos que utilizaban una ruta a través del estrecho promovida por Estados Unidos, que había instado a las embarcaciones a navegar cerca de la costa de Omán.

Irán afirma que los barcos solo pueden atravesar un canal que discurre más cerca de su propia costa, que está bajo su control y por el cual pretende cobrar tarifas de tránsito.

Las dos semanas de renovados bombardeos estadounidenses dejaron decenas de muertos en Irán y destruyeron puentes y túneles en el sur del país, además de objetivos militares. Cuatro militares estadounidenses murieron por los ataques de represalia de Irán contra bases de Estados Unidos en países árabes vecinos. Irán también atacó infraestructura civil en países del Golfo, en lo que describió como una represalia por los ataques estadounidenses contra objetivos civiles.

Miembros armados de la milicia hutí, respaldada por Irán, participan en una manifestación contra Estados Unidos e Israel Osamah Yahya - dpa DPA

La semana pasada, los aliados hutíes de Irán amenazaron con extender la interrupción del suministro mundial de petróleo a una segunda vía navegable estratégica, al anunciar un bloqueo de la industria petrolera de Arabia Saudita en el mar Rojo, lo que provocó un nuevo aumento de los precios del crudo.

La suspensión de la renovada campaña de bombardeos estadounidenses deja sin una respuesta clara qué capacidad de presión puede ejercer Washington para alcanzar el objetivo de Trump de quebrar el control iraní sobre el estrecho.

Funcionarios regionales señalan avances

Más allá de las declaraciones públicas de ambas partes, uno de los funcionarios regionales que habló con AP el lunes describió como “significativos” los avances logrados en los esfuerzos de mediación.

Según la fuente, los mediadores estaban trabajando con Irán y Omán en un mecanismo para gestionar el tránsito de embarcaciones por el estrecho de Ormuz.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Baghaei, afirmó durante una conferencia de prensa en Teherán el lunes que los mediadores estaban transmitiendo mensajes entre las partes, pero que no había negociaciones directas.

Captura de un video que muestra lo que el Comando Central de Estados Unidos describe como operaciones para hacer cumplir su bloqueo naval contra Irán - - US Central Command (CENTCOM)

“Los mediadores pueden transmitirnos mensajes de la parte estadounidense sobre los acontecimientos en curso en la región. Pero por el momento no tenemos negociaciones con la parte estadounidense”, aseguró el funcionario.

Baghaei afirmó que Irán y Omán, situado al otro lado del estrecho de Ormuz, ya habían mantenido conversaciones el viernes y el sábado sobre cómo gestionar el tráfico marítimo a través de esa vía navegable.

“El objetivo es que Irán y Omán, como los dos Estados ribereños, desarrollen mecanismos que garanticen una navegación segura por el estrecho de Ormuz, respetando los derechos soberanos y la soberanía de ambos Estados ribereños, así como la seguridad y los intereses nacionales de Irán”, afirmó el funcionario, aunque remarcó que la vía navegable continúa cerrada.

Captura de un video que muestra lo que el Comando Central de Estados Unidos describe como operaciones para hacer cumplir su bloqueo naval contra Irán - - US Central Command (CENTCOM)

Teherán sostiene que el acuerdo provisional con Estados Unidos le permite gestionar por ahora el tráfico marítimo en esa vía y se ha opuesto a los esfuerzos de Washington para respaldar una ruta que pasa cerca de Omán. Antes de la guerra, el estrecho era considerado una vía navegable internacional.

El Ejército estadounidense afirmó el sábado que el bloqueo naval contra Irán, recientemente restablecido, continuaba vigente, con una docena de barcos comerciales desviados, dos inutilizados y otros dos abordados. Las fuerzas estadounidenses “se mantienen muy vigilantes, concentradas, letales y listas para actuar”, añadió.

Captura de un video que muestra lo que el Comando Central de Estados Unidos describe como operaciones para hacer cumplir su bloqueo naval contra Irán - - US Central Command (CENTCOM)

El período de 60 días establecido por el acuerdo provisional de mediados de junio ya transcurrió ampliamente en su segunda mitad, y las principales cuestiones que debían ser negociadas –en particular, el programa nuclear iraní, en el centro de las tensiones– permanecen relegadas mientras los mediadores intentan mantener a ambas partes en diálogo.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien lanzó la guerra en febrero junto con Trump, pero no participó en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para ponerle fin, tiene previsto reunirse con Trump en Washington a principios de esta semana.

Agencias AP y Reuters