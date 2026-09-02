Trump vuelve a cargar contra Harry y Meghan y celebra su regreso al Reino Unido

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que está “contento” de que el príncipe Harry de Gran Bretaña y su esposa, Meghan Markle, hayan regresado a Gran Bretaña después de seis años de residencia en California, y volvió a criticar a la pareja por la forma en que, según él, trató a la familia real británica.

“No era admirador”, dijo Trump ante periodistas en la Casa Blanca al ser consultado sobre el regreso de los duques de Sussex a Gran Bretaña a finales de agosto.

“Creo que trataron a la familia real con gran falta de respeto. No me gustó. No me gustó cómo actuó ella”, agregó el mandatario, en referencia a Meghan. Trump sostuvo además que, si estuviera en el lugar de la familia real, no habría aceptado nuevamente a la pareja.

“Si yo fuera la familia real, no los habría recibido de vuelta”, afirmó.

Trump reivindicó al mismo tiempo su relación con la monarquía británica y aseguró haber mantenido una relación “muy buena” con la reina Isabel II y con el rey Carlos III. El presidente volvió a cuestionar particularmente el comportamiento de Meghan hacia ambos.

“No me gustó su comportamiento. Me pareció terriblemente irrespetuosa con la Reina y con el Rey Carlos”, señaló.

President Trump said Wednesday he is "not a fan" of Prince Harry and his wife, Meghan, Duchess of Sussex, and that he's "happy" the pair left the United States to return to the U.K.



"I thought they treated the royal family with great disrespect," Trump said. "I didn't like it.… pic.twitter.com/2dy7q2mYx4 — CBS News (@CBSNews) September 2, 2026

Las declaraciones reavivan una disputa que Trump mantiene desde hace años con los duques de Sussex, cuya decisión de abandonar sus funciones como miembros de alto rango de la familia real y trasladarse a Estados Unidos generó una fuerte controversia.

En marzo de 2020, cuando Harry y Meghan se instalaron en California, Trump ya había dejado claro que el gobierno estadounidense no asumiría los costos de su seguridad. “Deben pagar ellos”, escribió entonces el mandatario en redes sociales.

Tras las elecciones presidenciales de ese año, Trump volvió a referirse al matrimonio y criticó particularmente la influencia de Meghan sobre Harry. En 2021 afirmó que la pareja había “arruinado” la relación del príncipe con su familia y que Harry estaba perjudicando a la reina.

Un año después, en una entrevista con el periodista Piers Morgan, Trump dijo que Harry estaba “dominado” por su esposa y llegó a especular sobre una eventual separación del matrimonio.

El príncipe Harry patrulla la ciudad de Garmisir, Afganistán, cerca de la Base de Operaciones Avanzada de Delhi John Stillwell - POOL, PA

Las tensiones se profundizaron nuevamente a comienzos de este año, cuando Trump cuestionó el papel de los aliados de la OTAN durante la guerra de Afganistán. Harry, que sirvió en ese país, respondió públicamente y defendió el compromiso de las tropas aliadas con Estados Unidos.

“Serví allí. Hice amigos para toda la vida allí. Y perdí amigos allí”, dijo entonces el príncipe, al recordar su experiencia militar.

El enfrentamiento también llegó al terreno migratorio. En febrero de 2025, Trump fue consultado sobre las demandas de deportación contra Harry después de que el príncipe reconociera en sus memorias, Spare, haber consumido drogas ilegales en el pasado.

El presidente rechazó la posibilidad de expulsarlo de Estados Unidos. “No quiero hacer eso. Lo dejaré en paz”, dijo entonces. “Ya tiene suficientes problemas con su esposa. Es terrible”, agregó.

They are moving back to Britain because they don’t like President Trump. https://t.co/kbERvFSZOV pic.twitter.com/Vp0MqjJSbM — Katie Miller (@KatieMiller) August 19, 2026

El regreso de Harry y Meghan al Reino Unido se produce seis años después de su traslado a Estados Unidos y en medio de especulaciones sobre las razones de la decisión. Algunos aliados de Trump en el movimiento MAGA vincularon el regreso con el rechazo de la pareja al actual presidente, aunque no presentaron pruebas de que esa haya sido la causa.

Katie Miller, esposa del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, compartió en redes sociales una publicación sobre el regreso de los duques y sostuvo que habían decidido volver a Gran Bretaña porque “no les gusta el presidente Trump”.

La comentarista conservadora Megyn Kelly también se sumó a las reacciones y describió el regreso como una suerte de reversión del llamado “Megxit”, el término utilizado para referirse a la salida de Harry y Meghan de la primera línea de la monarquía británica.

Agencias AFP y ANSA