Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este jueves 18 de diciembre de 2025

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del jueves 18 de diciembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy jueves 18 de diciembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 18 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales cuatro se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de ellos fue uno ocurrido a seis kilómetros de la localidad de Alamo, Nevada, con 2,8 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Alamo, Nevada USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 10 kilómetros al sureste de San Juan Bautista, California . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 09.52 UTC (01.52 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 09.52 UTC (01.52 hs en ). Ubicación: 93 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 08.11 UTC (23.11 hs del 17 de diciembre en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 08.11 UTC (23.11 hs del 17 de diciembre en ). Ubicación: 6 kilómetros al suroeste de Guánica, Puerto Rico . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 05.01 UTC (01.01 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 05.01 UTC (01.01 hs en ). Ubicación: 1 kilómetro al este de Palmas, Puerto Rico . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 04.03 UTC (00.03 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 04.03 UTC (00.03 hs en ). Ubicación: 9 kilómetros al norte de Garden City, Texas . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 02.50 UTC (20.50 hs del 17 de diciembre en Austin ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 02.50 UTC (20.50 hs del 17 de diciembre en ). Ubicación: 49 kilómetros al sureste de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 02.07 UTC (19.07 hs del 17 de diciembre en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 02.07 UTC (19.07 hs del 17 de diciembre en ). Ubicación: 20 kilómetros al norte de Pāhala, Hawái . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 01.24 UTC (15.24 hs del 17 de diciembre en Honolulu ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 01.24 UTC (15.24 hs del 17 de diciembre en ). Ubicación: 187 kilómetros al suroeste de Port Orford, Oregon . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 01.19 UTC (17.19 hs del 17 de diciembre en Salem ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 18 de diciembre a las 01.19 UTC (17.19 hs del 17 de diciembre en ). Ubicación: 30 kilómetros al sureste de Alamo, Nevada . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 23.56 UTC (15.56 hs en Carson City ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 23.56 UTC (15.56 hs en ). Ubicación: 107 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 23.56 UTC (14.56 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 23.56 UTC (14.56 hs en ). Ubicación: 115 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 19.57 UTC (10.57 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 19.57 UTC (10.57 hs en ). Ubicación: 24 kilómetros al oeste de Happy Valley, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 17.19 UTC (08.19 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 17.19 UTC (08.19 hs en ). Ubicación: 92 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 16.17 UTC (07.17 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 16.17 UTC (07.17 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al noroeste de Fuig, Puerto Rico. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 17 de diciembre a las 14.50 UTC (10.50 hs en San Juan).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.