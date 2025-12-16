Es venezolana, perdió el TPS y fue detenida por el ICE en Florida cuando iba a trabajar: ahora la llevaron a Texas

Una migrante venezolana que vivía en Florida fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) luego de haber perdido su Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). La mujer fue enviada a un centro de detención a miles de millas de su familia, mientras espera su próxima cita.

El caso de la madre detenida por el ICE

Elimar Teresa Brito-Mejías fue arrestada el miércoles 3 de diciembre cuando se dirigía a Key Largo, a la panadería donde trabajaba. Según relató a Telemundo, los agentes le dijeron que se la tenían que llevar tras la expiración de su TPS.

La migrante venezolana detenida por el ICE en Florida tiene una familia junto a su esposo y 3 hijos Captura/Telemundo

En Florida, donde vivía, dejó a su esposo, Giuseppe Ferese, así como a su hijo Leonardo y sus dos hijas.

“Mi mamá no es ninguna delincuente, nos da el ejemplo de no robar, de ser buenas personas”, dijo Leonardo. “Mis hijos están muy afectados”, expresó por su parte Giuseppe.

Detenida en Florida y trasladada a Texas

Elimar relató que cuando fue detenida en Key Largo no opuso ninguna resistencia y fue trasladada al centro de detención de migrantes del condado de Broward.

Tras estar 10 días allí, la despertaron junto a otras detenidas a la 1.30 de la madrugada para avisarles que iban a ser enviadas a otro sitio.

La venezolana fue detenida en Florida mientras se dirigía a su trabajo (foto ilustrativa) usicegov

Luego, todas fueron esposadas y las llevaron a un aeropuerto. Cerca de las 4 hs partieron hacia Dilley, Texas, donde la migrante se encuentra detenida actualmente.

De acuerdo con Telemundo, la mujer contaba con una cita para una audiencia de asilo político en Estados Unidos fechada originalmente para el 17 de junio de 2027.

Si bien su TPS había expirado, aún tenía su permiso de trabajo activo, así como su licencia de conducir en regla.

La respuesta de una abogada de inmigración

“Desafortunadamente, sí están expuestos a una posible detención”, dijo Chaviana, una abogada, sobre las personas que, como Elimar, se quedaron sin su TPS.

Una abogada explicó que los venezolanos que perdieron el TPS pueden ser sujetos de detención del ICE Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

Sin embargo, en lo que respecta a la deportación, Chaviana explicó que la mujer está respaldada gracias a que cuenta con un proceso pendiente ante un juez de inmigración.

Elimar deberá esperar a la siguiente etapa de su trámite. Según el sitio de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), su cita cambió de fecha y será el 6 de enero de 2026.

Esto se debe a que, explicó la letrada, las autoridades adelantan los trámites de las personas detenidas para acelerar sus procesos.

La familia de venezolanos que perdió el TPS en Chicago y decidió salir de EE.UU.

El caso de Elimar es uno más entre los que se registran en Estados Unidos de venezolanos que, tras perder el TPS, se enfrentan a la incertidumbre.

En una historia similar, Andreina Rodríguez, su esposo José Luis y su hija Vicky dejaron su vida en Chicago para regresar a Venezuela luego de perder la protección legal.

El temor al ICE fue el factor determinante, relató Andreina a Univisión: “Yo siempre decía, Dios mío, a nosotros nos llegan a agarrar y nos deportan y se queda nuestra hija aquí. Ese era mi mayor miedo”.

La familia se marchó y dejó atrás gran parte de lo que había construido en Estados Unidos. “Armamos las valijas en el cuarto y pensaba: ‘Dios mío, no sé si alguna vez voy a poder volver’. Lloré sin parar”, relató Andreina.

El regreso a Táchira, Venezuela, estuvo marcado por la emoción. Los recibieron con música llanera, la preferida de José Luis, y mariachis, lo que, en sus palabras, fue un alivio en medio de todo lo que atravesaron.