Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 3 de febrero

En Estados Unidos, se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del martes 3 de febrero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto hoy martes 3 de febrero

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los sismos ocurridos en Estados Unidos en las últimas 24 horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 33 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales tres se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de ellos fue uno ocurrido a cuatro kilómetros de la localidad de San Ramon, California, con 4,2 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de San Ramon, California USGS

Decenas de terremotos sacuden el Área de la Bahía en California

El USGS informó que al menos 28 terremotos con una magnitud de 2,5 o mayor se registraron en el Área de la Bahía de California, más precisamente a cuatro kilómetros de la ciudad de San Ramón.

El más importante de ellos tuvo una magnitud 4,2 y ocurrió a las 7.01 hs, luego de que uno de magnitud 3,8 sucediera a las 6.27 hs. En redes sociales se conocieron videos de los efectos del temblor, como un usuario que mostró cómo caían productos de los estantes de un supermercado.

Uno por uno, los sismos de este martes 3 de febrero

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 4 kilómetros al sureste de San Ramon, California . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 3 de febrero a las 07.47 UTC (23.47 hs del 2 de febrero en Sacramento ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 3 de febrero a las 07.47 UTC (23.47 hs del 2 de febrero en ). Ubicación: 5 kilómetros al sureste de San Ramon, California . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 3 de febrero a las 04.30 UTC (20.30 hs del 2 de febrero en Sacramento ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 3 de febrero a las 04.30 UTC (20.30 hs del 2 de febrero en ). Ubicación: 116 kilómetros al sur de McCarthy, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 3 de febrero a las 03.18 UTC (18.18 hs del 2 de febrero en Anchorage ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 3 de febrero a las 03.18 UTC (18.18 hs del 2 de febrero en ). Ubicación: 30 kilómetros al noroeste de Valdez, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 3 de febrero a las 01.46 UTC (16.46 hs del 2 de febrero en Anchorage ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 3 de febrero a las 01.46 UTC (16.46 hs del 2 de febrero en ). Ubicación: 39 kilómetros al sureste de Denali National Park, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 3 de febrero a las 01.39 UTC (16.39 hs del 2 de febrero en Anchorage ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 3 de febrero a las 01.39 UTC (16.39 hs del 2 de febrero en ). Ubicación: 5 kilómetros al sureste de San Ramon, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 3 de febrero a las 01.24 UTC (17.24 hs del 2 de febrero en Sacramento ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 3 de febrero a las 01.24 UTC (17.24 hs del 2 de febrero en ). Ubicación: 64 kilómetros al oeste de Anchor Point, Alaska . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 3 de febrero a las 00.27 UTC (15.27 hs del 2 de febrero en Anchorage ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 3 de febrero a las 00.27 UTC (15.27 hs del 2 de febrero en ). Ubicación: 5 kilómetros al este-sureste de Benton City, Washington . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 2 de febrero a las 23.32 UTC (15.32 hs en Olympia ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 2 de febrero a las 23.32 UTC (15.32 hs en ). Ubicación: 5 kilómetros al sureste de San Ramon, California . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 2 de febrero a las 23.06 UTC (15.06 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 2 de febrero a las 23.06 UTC (15.06 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al este-sureste de San Ramon, California . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 2 de febrero a las 23.04 UTC (15.04 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 2 de febrero a las 23.04 UTC (15.04 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al este-sureste de San Ramon, California . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 2 de febrero a las 22.56 UTC (14.56 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 2 de febrero a las 22.56 UTC (14.56 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al este-sureste de San Ramon, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de febrero a las 22.06 UTC (14.06 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de febrero a las 22.06 UTC (14.06 hs en ). Ubicación: 76 kilómetros al noreste de Aleneva, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 2 de febrero a las 19.40 UTC (10.40 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 2 de febrero a las 19.40 UTC (10.40 hs en ). Ubicación: 17 kilómetros al sur de Tres Pinos, California . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 2 de febrero a las 17.49 UTC (09.49 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 2 de febrero a las 17.49 UTC (09.49 hs en ). Ubicación: 1 kilómetro al oeste de Guánica, Puerto Rico . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 2 de febrero a las 17.26 UTC (13.26 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 2 de febrero a las 17.26 UTC (13.26 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al este-sureste de San Ramon, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de febrero a las 17.03 UTC (09.03 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de febrero a las 17.03 UTC (09.03 hs en ). Ubicación: 11 kilómetros al noroeste de Hays, Kansas . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 2 de febrero a las 16.48 UTC (10.48 hs en Topeka ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 2 de febrero a las 16.48 UTC (10.48 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al este-sureste de San Ramon, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de febrero a las 16.44 UTC (08.44 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de febrero a las 16.44 UTC (08.44 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al este-sureste de San Ramon, California . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.54 UTC (07.54 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.54 UTC (07.54 hs en ). Ubicación: 5 kilómetros al sureste de San Ramon, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.48 UTC (07.48 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.48 UTC (07.48 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al este-sureste de San Ramon, California . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.42 UTC (07.42 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.42 UTC (07.42 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al este-sureste de San Ramon, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.41 UTC (07.41 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.41 UTC (07.41 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al este-sureste de San Ramon, California . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.36 UTC (07.36 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.36 UTC (07.36 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sureste de San Ramon, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.34 UTC (07.34 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.34 UTC (07.34 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sureste de San Ramon, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.32 UTC (07.32 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.32 UTC (07.32 hs en ). Ubicación: 67 kilómetros al este de Port Alsworth, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.31 UTC (06.31 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.31 UTC (06.31 hs en ). Ubicación: 5 kilómetros al sureste de San Ramon, California . Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.27 UTC (07.27 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.27 UTC (07.27 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sureste de San Ramon, California . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.23 UTC (07.23 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.23 UTC (07.23 hs en ). Ubicación: 5 kilómetros al sureste de San Ramon, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.22 UTC (07.22 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.22 UTC (07.22 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sureste de San Ramon, California . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.07 UTC (07.07 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.07 UTC (07.07 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al este-sureste de San Ramon, California . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.06 UTC (07.06 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.06 UTC (07.06 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al este-sureste de San Ramon, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.06 UTC (07.06 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.06 UTC (07.06 hs en ). Ubicación: 3 kilómetros al este-sureste de San Ramon, California . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.03 UTC (07.03 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.03 UTC (07.03 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sureste de San Ramon, California . Magnitud: 4,2. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.01 UTC (07.01 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 4,2. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.01 UTC (07.01 hs en ). Ubicación: 13 kilómetros al noroeste de Whites City, Nuevo México . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.00 UTC (08.00 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 2 de febrero a las 15.00 UTC (08.00 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al este-sureste de San Ramon, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de febrero a las 14.56 UTC (06.56 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de febrero a las 14.56 UTC (06.56 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al este-sureste de San Ramon, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de febrero a las 14.48 UTC (06.48 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 2 de febrero a las 14.48 UTC (06.48 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sureste de San Ramon, California . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 2 de febrero a las 14.29 UTC (06.29 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 2 de febrero a las 14.29 UTC (06.29 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sur-sureste de San Ramon, California . Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 2 de febrero a las 14.27 UTC (06.27 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 2 de febrero a las 14.27 UTC (06.27 hs en ). Ubicación: 19 kilómetros al sur de Manley Hot Springs, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 2 de febrero a las 13.28 UTC (04.28 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 2 de febrero a las 13.28 UTC (04.28 hs en ). Ubicación: 17 kilómetros al sur de Tres Pinos, California. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 2 de febrero a las 12.13 UTC (04.13 hs en Sacramento).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.