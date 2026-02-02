Una por una, todas las herramientas que usa el ICE para rastrear migrantes y manifestantes en tiempo real

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos despliega un conjunto de tecnologías de vigilancia que le permiten identificar personas, seguir movimientos de sospechosos y monitorear protestas. Estas herramientas ya no se limitan a operativos migratorios. La agencia también las utiliza para observar manifestantes y redes de activismo.

Cómo el ICE usa reconocimiento facial y biometría para identificar personas en EE.UU.

Durante el último año, agentes del ICE comenzaron a usar el reconocimiento facial en la vía pública. Para eso utilizan Mobile Fortify, una aplicación desarrollada por NEC que compara fotos de rostros y huellas dactilares con bases de datos oficiales que incluyen estatus legal e información biográfica.

A través de diversos sistemas de reconocimiento facial, el ICE identifica a los manifestantes en su contra y a los migrantes que persigue Julia Demaree Nikhinson - AP

La agencia migratoria también incorporó un sistema de escaneo de iris creado por BI2 Technologies. Según el fabricante, la herramienta identifica a una persona a corta distancia en cuestión de segundos. Algunos ciudadanos denunciaron controles en tiempo real.

Julio García, residente de Minnesota, relató lo ocurrido tras una detención: “Usó reconocimiento facial con otro sistema y confirmó que yo era ciudadano. Luego me dejaron ir”, de acuerdo a un informe de The Washington Post.

El ICE amplió además su contrato con Clearview AI, esta tecnología sirve para investigar “agresiones contra agentes del orden”. La compañía afirmó que su tecnología es “una herramienta de investigación posterior a los hechos que utiliza imágenes de acceso público”.

El ICE y lectores de patentes: cómo reconstruye movimientos de vehículos en EE.UU.

Otra herramienta central son los lectores automáticos de patentes. El ICE adquirió dispositivos móviles de Motorola Solutions y renovó su acceso a la base de datos de Thomson Reuters, que reúne más de 20.000 millones de registros.

Estos sistemas permiten reconstruir recorridos de vehículos y filtrar búsquedas por color, modelo o estado de registro. Thomson Reuters indicó que su información puede mostrar cuándo un vehículo registrado en una dirección aparece de forma recurrente en otra.

Para perseguir sospechosos el ICE emplea sistemas de reconocimiento de matrículas y vehículos ICE

Por otro lado, el organismo usa el sistema de Flock Safety. Aunque anunció la suspensión de su programa piloto con el ICE, registros locales mostraron que los agentes accedieron a esos datos a través de policías locales.

Un portavoz de la empresa afirmó: “Sólo quienes contratan el servicio tienen el control de la información y definen con quién la comparten”.

El ICE y rastreo de celulares: uso de datos privados y geolocalización

El ICE también utilizó simuladores de antenas celulares, conocidos como Stingrays, que engañan a teléfonos cercanos para revelar su ubicación aproximada. La normativa exige una orden judicial, aunque informes internos detectaron incumplimientos reiterados.

Tras el fallo de la Corte Suprema que exigió órdenes para acceder a datos telefónicos, la agencia recurrió a intermediarios comerciales. En septiembre, contrató la base Webloc de Penlink, que permite delimitar zonas específicas y rastrear todos los teléfonos dentro de ellas. En documentos oficiales, el ICE expresó interés en ampliar este tipo de recursos.

Cómo el ICE accede a celulares: hackeo, chats cifrados y contratos tecnológicos

El ICE firmó contratos con Paragon Solutions, Cellebrite y Finaldata. Estas herramientas permiten acceder a teléfonos bloqueados, recuperar archivos borrados y leer chats cifrados. Durante la administración Trump, la dirección de la agencia redirigió estos recursos hacia operativos de deportación.

Drones del ICE y la CBP: vigilancia aérea de protestas y redadas migratorias

Los drones también forman parte del operativo. El ICE compró modelos Skydio X10D, equipados con cámaras térmicas y visión nocturna, capaces de detectar personas a varios kilómetros. La agencia utilizó esos aparatos en modelos más pequeños para monitorear protestas durante el último año.

El ICE emplea drones para vigilar a los manifestantes y es el único con derecho a emplearlos durante las redadas migratorias

En Los Ángeles, la Patrulla Fronteriza dependiente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) desplegó un dron MQ-9 Predator sobre manifestaciones contra el ICE.

Sumado a ello, en enero la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) prohibió vuelos de drones de terceros cerca de operativos migratorios, lo que dejó a la agencia como única observadora aérea durante las redadas.