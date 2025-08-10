Últimos 10 campeones de la serie IndyCar de automovilismo
A continuación, los diez últimos pilotos ganadores y los más laureados de la serie IndyCar de...
- 1 minuto de lectura'
A continuación, los diez últimos pilotos ganadores y los más laureados de la serie IndyCar de automovilismo después del triunfo este domingo del español Álex Palou:
2025: Álex Palou (ESP/Chip Gagnassi)
2024: Álex Palou (ESP/Chip Gagnassi)
2023: Álex Palou (ESP/Chip Gagnassi)
2022: Will Power (AUS/Penske)
2021: Álex Palou (ESP/Chip Gagnassi)
2020: Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi)
2019: Josef Newgarden (USA/Penske)
2018: Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi)
2017: Josef Newgarden (USA/Penske)
2016: Simon Pagenaud (FRA/Penske)
Pilotos con más títulos de la historia (entre paréntesis el año de su último campeonato):
1. A. J. Foyt (USA) 7 (1979)
2. Scott Dixon (NZL) 6 (2020)
3. Mario Andretti (USA) 4 (1984)
. Dario Franchitti (GBR) 4 (2011)
. Sébastien Bourdais (FRA) 4 (2007)
. Álex Palou (ESP) 4 (2025)
Otras noticias de IndyCar
- 1
Miss Universo: los países latinos con más ganadoras a lo largo de la historia
- 2
Resultados de la lotería Mega Millions este viernes 8 de agosto en EE.UU.: hubo un ganador de US$3 millones en California
- 3
De Texas a Florida: los seis estados que restringieron los alimentos disponibles en SNAP
- 4
Es mexicana y revela cuáles son los mejores outlets para comprar en California