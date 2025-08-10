Últimos 10 campeones de la serie IndyCar de automovilismo

A continuación, los diez últimos pilotos ganadores y los más laureados de la serie IndyCar de automovilismo después del triunfo este domingo del español Álex Palou:

2025: Álex Palou (ESP/Chip Gagnassi)

2024: Álex Palou (ESP/Chip Gagnassi)

2023: Álex Palou (ESP/Chip Gagnassi)

2022: Will Power (AUS/Penske)

2021: Álex Palou (ESP/Chip Gagnassi)

2020: Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi)

2019: Josef Newgarden (USA/Penske)

2018: Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi)

2017: Josef Newgarden (USA/Penske)

2016: Simon Pagenaud (FRA/Penske)

Pilotos con más títulos de la historia (entre paréntesis el año de su último campeonato):

1. A. J. Foyt (USA) 7 (1979)

2. Scott Dixon (NZL) 6 (2020)

3. Mario Andretti (USA) 4 (1984)

. Dario Franchitti (GBR) 4 (2011)

. Sébastien Bourdais (FRA) 4 (2007)

. Álex Palou (ESP) 4 (2025)