Álex Palou, el piloto que está en juicio después de romper con McLaren y es leyenda en IndyCar

Es el piloto del momento y, de redondear la tarea, posiblemente el más destacado del calendario del automovilismo mundial en 2025. Ganador de cinco de las seis fechas del calendario de IndyCar, Álex Palou agigantó el domingo aún más su figura con la victoria en las 500 Millas de Indianápolis. Un triunfo que reafirma sus condiciones, la voracidad y el deseo de elevar siempre el listón: el catalán es tricampeón de la categoría, pero con el éxito en el tradicional óvalo colocó la rúbrica en el circuito estadounidense por excelencia, el que consagra y convierte al ganador en una leyenda.

La construcción de este presente de fábula tiene un ala menos distinguida: el catalán rompió en 2022 con McLaren, que lo acusó de incumplimiento de contrato y elevó una demanda por 30 millones de dólares. El litigio sigue su curso en los tribunales comerciales de Londres, mientras el piloto extiende su saga de festejos en las pistas.

Álex Palou y Chip Ganassi, una fórmula exitosa en las pistas de IndyCar: juntos ganaron tres campeonatos y el catalán logró vencer en las 500 Millas de Indianápolis Michael Conroy - AP

Nunca antes había ganado en un óvalo Palou, que saldó esa cuenta en las 500 Millas de Indianápolis. Nunca antes un español, entre los que se destacan Fernando Alonso -bicampeón de la Fórmula 1- y Oriol Serviá, ondearon la bandera con los colores que representan los reinos de Castilla y Aragón en el célebre podio estadounidense, en el que el espacio lo comparten el piloto, el dueño del equipo, los mecánicos y el auto.

El tradicional festejo con la botella de leche, los momentos emotivos junto a su hija Lucía, su pareja Esther Valle y su padre Ramón… “Un día muy especial, diría que es el mejor día de mi vida. Celebrando con mi familia, el equipo, los fanáticos… Todo lo que siento es mucha alegría”, relató, exultante, siempre acompañado por Chip Ganassi, el director ejecutivo de la estructura con la que suma victorias, festejos, coronas... y también enredos.

Álex Palou en el asiento de McLaren durante la primera práctica libre de la Fórmula 1 en el circuito de Austin, durante el Gran Premio de los Estados Unidos 2023; en ese año, el catalán fue piloto de reserva de la escudería de Woking Chris Graythen - Getty Images North America

El triángulo que conformaron Palou, McLaren y Chip Ganassi Racing (CGR) nunca estuvo en equilibrio. La convivencia resultó una simulada armonía, porque la relación tuvo un primer episodio atribulado, que se definió en los estrados judiciales.

El acuerdo entre la escudería de Woking y el catalán, en 2022, promovió la reacción de la estructura estadounidense, que obtuvo sentencia favorable en el litigio; un año después, el anuncio del español de continuar en la organización que domina el calendario de IndyCar, con el consiguiente rechazo de unirse a McLaren, generó la réplica de Zak Brown, el director ejecutivo del equipo de F.1.

El primer eslabón de la trilogía de títulos de Álex Palou en IndyCar; tras la conquista de la corona en 2021, McLaren apuró un acuerdo y más tarde se desató el litigio con Chip Ganassi Racing

En julio de 2022, McLaren anunció a Palou como integrante del equipo, aunque horas antes Chip Ganassi Racing (CGR) lo proclamó como piloto para la temporada 2023 de IndyCar. “El equipo está construyendo talento en todas sus categorías”, resaltaron, mediante un comunicado, desde Woking. El catalán se sumaba al mexicano Pato O’Ward y el estadounidense Colton Herta, dos destacados que se desarrollan en el automovilismo estadounidense.

“Espero ansioso el futuro con McLaren”, respondía en las redes sociales Palou, a la vez que desmentía un acuerdo con CGR: “Me enteré por los medios de que, sin mi aprobación, CGR anunció con una cita mía que conduciría para ellos en 2023. No aprobé esa nota, no fui el autor de esa cita y, como informé hace poco, no tengo intención de seguir en la escudería después de 2022″, apuntaba el catalán, que ya ostentaba una corona en IndyCar y que descubría el apoyo de Brown. “Siempre dijimos que queremos a los mejores talentos en McLaren y es emocionante sumar a Álex a esa lista. Estoy deseando verlo probar un auto de F.1″, lo alentaba el CEO.

La victoria de Palou en las 500 Millas de Indianápolis

El salto desembocó en un proceso judicial que favoreció a Ganassi, que hizo respetar un acuerdo previo y logró que Palou se siente en una de las butacas de su conjunto en 2023; el salario tendría una mejora. El fallo señalaba que, al mismo tiempo, el español sería piloto reserva de McLaren en la F.1, actuación que tuvo su estreno en el Gran Premio de los Estados Unidos, en Austin, en octubre de 2022. La idea de la escuadra de Woking era establecer una alineación de elite con el catalán en Arrow McLaren, en IndyCar, en 2023.

Zak Brown y Oscar Piastri festejan el triunfo de Lando Norris en el Gran Premio de Mónaco; el CEO de la escudería de Woking se mostró decepcionado con el accionar de Álex Palou y reclama un resarcimiento de 30 millones de dólares Manu Fernandez - AP

Deportivamente, Palou se benefició de mantener el vínculo con CGR. Tricampeón de IndyCar, ganador de 16 carreras desde 2021 en la categoría, vencedor de las 500 Millas de Indianápolis… la sumatoria y la fiabilidad del auto lo sostienen en la cabeza del actual campeonato con una ventaja de 115 puntos -306 a 191- sobre O’Ward.

El catalán observó que las probabilidades de lograr un asiento en la F.1 con McLaren eran reducidas, con Lando Norris y Oscar Piastri con contratos a largo plazo. Y, si las ventanas estaban cerradas, permanecer junto al equipo Ganassi era un certificado de protagonismo.

Las 500 Millas de Indianápolis, el primer triunfo de Álex Palou en un óvalo; el español es el primer piloto de su país en ganar la tradicional carrera de IndyCar AJ Mast - FR123854 AP

“No tiene intención de honrar su contrato. Resulta increíblemente decepcionante, considerando el compromiso que había alcanzado con nosotros y la considerable inversión. Dedicamos mucho tiempo, dinero y recursos para recibir a Álex en el equipo, porque creíamos en él y queremos ganar carreras de IndyCar. Cuando terminó la disputa del año pasado nos quedó claro que el compromiso de Álex era con Arrow McLaren”, rezó el comunicado que firmó Brown, el director ejecutivo de la escudería de Woking.

Tres campeonatos de IndyCar en cinco temporadas, la estadística de Álex Palou; el catalán se enfila para sumar una nueva corona a su palmarés en 2025 INDYCAR - INDYCAR

Y agregó: “Hicimos un primer pago importante de cara a la temporada 2024, que se suma a los millones de dólares que invertimos en él en nuestro programa de prueba de F.1. Por desgracia, parece que nos equivocamos al poner nuestra convicción, compromiso, inversión y confianza en Álex y que todo eso no es recíproco. Dejamos en claro a Álex que esperamos que honre y cumpla su contrato con nosotros, pero la dirección del equipo y yo estamos trabajando en nuestra alineación de pilotos para estar listos en el caso de que no lo haga”.

El catalán Álex Palou y McLaren, una relación de amor, desencanto y una demanda millonaria Dan Istitene - Formula 1 - Formula 1

El piloto se mantuvo en silencio, enfocado en las carreras, las victorias y los campeonatos. Ganassi fue quien tomó la palabra y, con un duro mensaje, desautorizó a McLaren y a Brown. “Crecí respetando al equipo McLaren y su éxito. La nueva dirección no recibe mí mismo respeto. Álex Palou es parte de nuestro equipo y bajo contrato desde la temporada 2021. Es la interferencia de ese contrato por parte de McLaren lo que inició este proceso e irónicamente ahora se hacen las víctimas. La posición de McLaren IndyCar con respecto a nuestro piloto es inexacta y errónea: sigue bajo contrato con CGR”.

Álex Palou combinó la gloria deportiva, por la victoria en las 500 Millas de Indianápolis, con un suculento premio económico de 3.800.000 dólares JUSTIN CASTERLINE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con 28 años, Palou optó por afianzar la unión con el equipo Ganassi, una estructura dominante en IndyCar. La edad se convierte en una barrera para explotar en la F.1, aunque el apoyo de Honda, que alimenta con sus impulsores a CGR, podría acercarlo al Gran Circo cuando los motores japoneses se unan a Aston Martin el próximo año. Mientras, el catalán se baña de gloria y dinero: tras ganar las 500 Millas de Indianápolis cobró un cheque de 3.800.000 dólares, una cifra que batió el récord de premios de la tradicional carrera.