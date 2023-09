escuchar

Sergio Gallego Basteri es el hermano menor de Luis Miguel, quien tenía dos años cuando su mamá, Marcela Basteri, desapareció. Tras este aún irresuelto suceso, primero fue criado por su abuela Matilde Sánchez y, más tarde, por Mario Octavio Foncerrada, un médico amigo de la familia que lo cuidó como si fuese su propio hijo. Tras varios años sin saber de él, una cámara del programa Despierta América lo captó en el aeropuerto y, en unas breves declaraciones que logró, demostró que su voz es muy similar a la del “Sol de México”.

“¿Has tenido contacto con tu hermano?”, fue la primera pregunta de la reportera que esperaba al hombre, de ahora 39 años. “Estoy bien, estoy bien, gracias”, se limitó a responder Gallego Basteri. Vestido con un conjunto deportivo azul marino combinado con rojo, una gorra del mismo tono, lentes oscuros, y con una maleta en mano, el también hermano de Alejandro Basteri evadió las insistentes preguntas de la cronista.

“Nada más quiero saber qué es de tu vida, Sergio”, continuó la reportera, quien lo persiguió por los pasillos del aeropuerto. Sin embargo, Foncerrada intercedió y pidió que lo dejaran en paz, visiblemente molesto. “Él no es personaje público, no, no, no. Señorita, nosotros somos personas normales”, comentó al intentar alejar la cámara.

“Usted ha salido en la televisión, usted ha dado entrevistas, solo quiero saber si han tenido contacto con Luis Miguel (...) No me agreda”, le respondió la mujer al ser tomada del brazo. “¡Entonces déjenos en paz, déjenos en paz”, respondió el hombre, muy molesto.

Los hermanos Gallego Basteri: Alejandro, Luis Miguel y el pequeño Sergio

Tras una larga persecución, la periodista se volvió a acercar al hermano menor de Luis Miguel. “Mi corazón, solo quiero saber si estás contento con la vida que llevas”, le preguntó nuevamente. “¡No!, O sea, yo no soy personaje público y les pido que me dejen en paz”, contestó Basteri. “¿Pero has tenido contacto con tu hermano?”, continuó la reportera. “Ya, ya está bien, ya está bien. Gracias”, le dijo él al intentar frenar la entrevista. El hombre continuó su camino hasta que ingresó a la sala de espera, donde la prensa tiene prohibido el acceso.

¿Qué hace Sergio, el hermano menor de Luis Miguel?

Sergio Gallego Basteri, hermano menor de Luis Miguel y Alejandro, pasó casi toda su vida en la ciudad de Guadalajara, del estado de Jalisco, ubicada en el occidente de México. Estuvo bajo el cuidado de Octavio Foncerrada, quien obtuvo su tutela. Según la periodista Martha Figueroa, creció bajo la fe cristiana: “Cantaba en un grupo religioso y dicen que ahora también está cantando en una iglesia, digamos que en su congregación”.

Luis Miguel no tendría contacto con su hermano, Sergio Basteri NOELIA MARCIA GUEVARA

Asimismo, trascendió que el hermano de Luis Miguel trabaja en un comercio de Madrid, España, y que es padre de dos niñas, aunque esta información no se ha confirmado por nadie de su círculo cercano.

Lo que mostró la serie de Luis Miguel sobre los hermanos

Uno de los personajes principales de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, fue precisamente Sergio Basteri. En el comienzo, se ve cómo tras la muerte de su padre en 1992, el cantante se enfrenta a su abuela para obtener su custodia y llevárselo a México. Mientras su carrera iba en ascenso, lo dejó bajo la tutela de Foncerrada.

Axel Llunas interpreta la versión más joven de Sergio Basteri, el hermano menor de Luis Miguel en la serie de Netflix. Netflix