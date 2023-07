Shakira volvió a defender su sesión con Bizarrap: “No soy una funcionaria pública”

escuchar

Ya pasaron algunos meses desde que Shakira y Bizarrap estrenaron la “Music Session 53″, pero el sencillo sigue siendo un hit. En una de las últimas entrevistas a la cantante colombiana, le preguntaronpor qué escribió esa canción, cuya letra es contundente y abiertamente contra su expareja. Ella se defendió y, además de ratificar que no siente el menor arrepentimiento, reveló que hubo muchas personas de su mismo equipo que trataron de detenerla.

La estrella latina visitó el programa Primer impacto de Univision y decidió dejar al descubierto sus nuevas ambiciones, así como el proceso de recuperación emocional que empezó después de la mediática separación con Gerard Piqué. Sin mencionar el nombre del exdefensor del Barcelona, aseguró que la música se volvió uno de sus escapes principales, que le permitió salir de la oscuridad en la que estaba inmersa.

Shakira dio una nueva entrevista, donde dio detalles sobre su canción con Bizarrap Dave J Hogan - Getty Images Europe

Shakira reconoció que la vida le “quitó muchas cosas”, por lo cual, en esos momentos, su arte fue “el mejor aliado”. Desde su opinión, la letra que interpretó junto al compositor argentino fue un gran desahogo, que llegó en un momento en el que su familia se separaba. Como ella misma reconoció en otros espacios, ese era uno de los más grandes sueños que tenía, por lo que buscó alguna forma de hacer catarsis.

La destacada cantante latina aprovechó el espacio y reveló que varias personas trataron de aconsejarla para que no publicara el tema, que después se volvió un hit. “Mucha gente alrededor mío, de mi equipo, me decía: ‘No, no; tú no vas a sacar esa canción. ¿Pero, qué estás pensando? Tienes que cambiar la letra’”, recordó entre risas. En consecuencia, se negó a seguir esas recomendaciones y fue contundente: “No, yo no soy una empleada de las Naciones Unidas o una funcionaria pública. Yo soy una artista y tengo que expresar lo que siento, como lo siento y sublimar esas emociones; no tengo otra manera de hacerlo. Esa libertad de expresión no es negociable”, evocó sobre el momento en el que tuvo que fijar su postura.

“La lealtad es difícil de encontrar”

Por otro lado, la intérprete de “Pies descalzos” destacó que sus fans “incondicionales” y las personas que la rodean fueron fundamentales para ayudarla a salir de la difícil etapa que atravesó en el último año: “La lealtad es algo tan exótico hoy en día, es difícil encontrar gente leal, por eso me siento muy afortunada”. Al mismo tiempo que conectaba con su público, se veía reflejada en otras mujeres que pasaban por lo mismo que ella. Así que, hacer tanta música y estar bajo los reflectores la ayudó en su proceso de sanación.

“En estos momentos, después de tantos desafíos que me ha tocado vivir, es cuando más mujer me siento y más he entendido el significado de ser mujer. Me siento representada en tantas mujeres, hay muchas que se identificaron conmigo, el sentimiento es recíproco, me siento hermanada con tantas mujeres que pasaron lo mismo que yo o situaciones incluso peor”, añadió.

La canción de Bizarrap y Shakira acumula casi 600 millones de reproducciones en YouTube SEBASTIEN BOZON - AFP

LA NACION