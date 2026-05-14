El cinematográfico rescate de once supervivientes tras un accidente de avión frente a las costas de Florida

Un grupo de rescatistas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos protagonizó un operativo contrarreloj el 12 de mayo frente a la costa de Florida, después de que una avioneta con 11 personas a bordo se estrellara en el océano Atlántico. Los sobrevivientes permanecieron durante unas cinco horas en una balsa salvavidas hasta que una tripulación del 920.º Ala de Rescate logró localizarlos y trasladarlos a tierra firme.

Así comenzó el operativo frente a la costa de Melbourne

La emergencia ocurrió a unas 80 millas (129 kilómetros) de Melbourne, en el condado de Brevard. De acuerdo con Florida Today, una señal de emergencia emitida por el transmisor localizador del avión alertó a las autoridades cerca de las 11 hs (hora local) del martes.

La aeronave era un Beechcraft BE30 turbohélice bimotor que había partido desde Marsh Harbour, en las Bahamas, con destino a Freeport. El avión sufrió una falla de motor antes de caer al mar.

En ese momento, una tripulación del 920.º Ala de Rescate realizaba ejercicios de entrenamiento cerca de la costa espacial de Florida.

La comandante Elizabeth Piowaty explicó durante una conferencia de prensa citada por News 6 que el equipo acababa de finalizar una práctica de lanzamiento aéreo cuando recibió la alerta sobre un posible accidente.

“Nos dirigimos hacia allí, tardamos unos 15 minutos en llegar al lugar, establecimos un patrón de búsqueda y, en cuestión de minutos, localizamos la balsa”, señaló.

El rescate en Florida, en medio de tormentas y con poco combustible

La operación movilizó a 15 integrantes del ala de rescate, que desplegaron un avión HC-130J Combat King II y un helicóptero HH-60W Jolly Green II desde la Base de la Fuerza Espacial Patrick.

Los rescatistas encontraron a los 11 adultos bahameños refugiados bajo una lona dentro de una balsa salvavidas mientras una tormenta eléctrica avanzaba sobre la zona.

Según explicó el capitán Rory Whipple, los pasajeros no tenían forma de comunicarse ni sabían que los estaban buscando.

A su vez, agregó que los sobrevivientes mostraban signos de agotamiento físico y emocional después de horas en el agua.

El equipo de salvamento se encontraba en ejercicios de entrenamiento en Florida cuando recibió la alerta Captura WKMG News 6

Antes de iniciar la extracción de la balsa, la tripulación lanzó suministros de emergencia, comida, agua y dos balsas adicionales.

Luego, miembros del equipo descendieron para asistir a los pasajeros y organizarlos antes del traslado.

El teniente coronel Matt Johnson explicó que el mayor desafío consistió en equilibrar el combustible disponible con el avance de las tormentas eléctricas sobre el Atlántico. La situación se volvió todavía más crítica durante la parte final del rescate.

Johnson aseguró que la tripulación completó la misión prácticamente sin margen de error. “Nos quedaban cinco minutos de gasolina cuando sacamos a la última persona del agua”, afirmó.

Después del rescate, los 11 pasajeros fueron trasladados en helicóptero hasta el Aeropuerto Internacional Melbourne Orlando, donde aguardaban ambulancias y personal médico.

La Guardia Costera informó en un comunicado que todos los sobrevivientes se encontraban en condición estable. Posteriormente, fueron derivados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

El 920.º Ala de Rescate de Florida y su historial en misiones de emergencia

El 920.º Ala de Rescate tiene base en Patrick Space Force Base y participa tanto en misiones militares como en emergencias civiles.

Según recordó Florida Today, la unidad rescató a más de 1000 personas después del huracán Katrina en 2005 y también intervino en operaciones durante el huracán Harvey en Texas.

El rescate en Florida avanzó bajo fuertes limitaciones climáticas y con combustible reducido Captura WKMG News 6

Johnson afirmó que el ala ya superó los 4000 rescates a lo largo de su historia, incluidos los 11 pasajeros recuperados frente a Florida.

“Somos reservistas. Pero entrenamos para alcanzar y superar los estándares de la comunidad de rescate”, expresó.