Un político de ultraderecha alemán posó en el monumento al Holocausto en Berlín y generó un fuerte repudio

El fin de semana, Alternativa para Alemania, conocido por su acrónimo AfD, convocó una gran manifestación en Berlín. Sin embargo, al margen de la protesta, una imagen de Holger Winterstein, miembro del partido político de extrema derecha, generó revuelo. El concejal del distrito de Sonneberg subió al monumento al Holocausto y se hizo fotografiar en una pose triunfal. El gesto generó polémica en redes sociales y el repudio de algunos políticos.

El embajador de Israel en Alemania, Ron Prosor, tomó una postura crítica y manifestó que se trató de una conducta hiriente hacia todas las víctimas de la Shoah. “Sr. Winterstein, todo el mundo lo está viendo bailar mientras se avergüenza a sí mismo y a su grupo”, escribió el diplomático en su cuenta de Twitter.

El embajador de Israel en Alemania, Ron Prosor, condenó la foto del político de ultraderecha Holger Winterstein Twitter

Asimismo, y en tono mordaz, le sugirió al político alemán que disfrutara de su “vergonzoso minuto de gloria” porque su nombre pronto sería olvidado. “Las almas sagradas conmemoradas en el memorial nunca serán olvidadas”, cerró el embajador.

En la foto, que Prosor retuiteó de una cuenta que es contraria a la Afd, se lo pudo ver a Winterstein de pie sobre una de las estelas del también conocido como Holocaust-Mahnmal, mientras mantenía los brazos abiertos.

Una cuenta de Twitter contraria a la AfD criticó el comportamiento de Holger Winterstein Twitter

Según consignó Der Spiegel, el político de extrema derecha había publicado la imagen antisemita en Facebook junto con el texto: “El zeitgeist es solo un breve fenómeno”. El término se traduce al castellano como “espíritu de la época”, pero en contexto se refiere a una idea intelectual predominante o en boga que se renueva periódicamente. Además, nombró algunos estados federales (bundesländer) como Turingia, Sajonia y Baviera.

En esa misma publicación y de acuerdo con la reseña del medio, el concejal de Sonneberg manifestó que “estaban recuperando su patria” y prometió enviar a aquellos “allá arriba al Nirvana sin pasar por el merecido infierno”.

La AfD rechazó el comportamiento de Holger Winterstein en el monumento al Holocausto

A través de Twitter, el brazo de la AfD que representa a Turingia, estado donde se ubica Sonneberg, el distrito de Winterstein, calificó la foto como “inaceptable”. Según consignó AP, el partido manifestó que tomaría medidas contra Winterstein por su “comportamiento extremadamente irrespetuoso”.

La AfD que representa a Turingia condenó la foto de Holger Winterstein en el monumento al Holocausto Twitter

Por su parte, el propio Winterstein trató de defenderse luego de los comentarios de miembros de su partido y opositores y manifestó que fue “malinterpretado”. Por medio de un comunicado, rechazó el hecho de que la declaración política estuviera asociada con la foto.

En ese sentido, explicó que no se trató de ninguna ofensa, que respetaba la fe judía y añadió que luego de la protesta contra las políticas energéticas de aquel día se dirigía hacia el autobús cuando tomó la foto de manera espontánea. “Eso fue realmente estúpido de mi parte”, dijo.

No obstante, reclamó que la foto no habría generado el revuelo que causó si no formara parte de la AfD. De acuerdo con Der Spiegel, Winterstein también expresó que “pronto tendría que haber memoriales contra las políticas estúpidas, antipopulares y antidomésticas”.

Tras la polémica, tanto la foto como el comunicado fueron eliminados de su cuenta de Facebook.

LA NACION