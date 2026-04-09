Temporada de huracanes 2026: difunden el primer pronóstico oficial con hasta 13 tormentas en EE.UU.

La Universidad Estatal de Colorado (CSU, por sus siglas en inglés) publicó su pronóstico para la temporada de huracanes 2026. El equipo prevé una actividad inferior a la normal con 13 tormentas nombradas y una probabilidad del 32% de que al menos una impacte en las costas estadounidenses.

Cómo será la temporada de huracanes 2025

De acuerdo con el informe de la institución, se estima una temporada de huracanes algo por debajo del promedio para 2026.

para 2026. Esta primera predicción se basa en la formación del fenómeno El Niño robusto, el cual podría generar condiciones que afecten la formación e intensificación de las tormentas.

La Universidad Estatal de Colorado pronostica una temporada de huracanes en el Atlántico algo por debajo del promedio para 2026 Joe Burbank

Bajo esta premisa, el investigador principal Phil Klotzbach y su equipo pronostican esta cantidad de fenómenos:

Tormentas con nombre: 13 (el promedio es 14).

13 (el promedio es 14). Huracanes: seis (el promedio es siete).

seis (el promedio es siete). Huracanes mayores (categoría 3 o superior): dos (el promedio es tres).

Lugares donde se concentrarán los huracanes este 2026

El estudio también estima las probabilidades de que un huracán mayor toque tierra en distintas regiones, las cuales son menores al promedio en todos los casos.

En las costas estadounidenses, el promedio de la llegada de una tormenta es del 32% Wayne Parry - AP

En las costas de Estados Unidos, la probabilidad es del 32%, por debajo de la media del 43%. Le sigue el Caribe con un 35% (frente a un promedio del 47%), la Costa del Golfo de Estados Unidos con un 20% (27% en general) y la Costa Este de EE.UU. con un 15%, frente al 21% habitual.

El Niño, un factor clave en la predicción

El fenómeno de El Niño es un factor determinante en la predicción de la temporada de huracanes en el Atlántico. De acuerdo con la institución, el efecto se ubica en los vientos del oeste a través del Caribe y el Atlántico tropical.

Hasta el momento, el sistema océano-atmósfera refleja condiciones de ENSO-neutral (tras el fin de La Niña), pero se espera un cambio rápido X/@BackpirchCrew

Estos fenómenos generan una cizalladura vertical del viento aumentada, lo que resulta desfavorable para la formación de los ciclones tropicales, ya que rompe la estructura de la tormenta en desarrollo.

Hasta el momento, el sistema océano-atmósfera refleja condiciones de ENSO-neutral (es decir, cuando las temperaturas del Pacífico tropical están cerca del promedio). No obstante, se espera un cambio rápido en la tendencia.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), existe un 80% de probabilidad de que las condiciones neutrales continúen hasta junio. No obstante, hay posibilidades de que El Niño emerja entre mayo y julio de este año.

Existe un 80% de probabilidad de que las condiciones neutrales de El Niño continúen hasta junio Jeff Chiu - AP

“Los posibles resultados fluctúan desde ENSO-neutral a El Niño muy fuerte durante el invierno del hemisferio norte. La posibilidad del fenómeno depende de la continuación de las anomalías de los vientos del oeste a través del Pacífico ecuatorial hasta los meses de verano del hemisferio norte”, señala el informe del NWS.

Desde la Universidad Estatal de Colorado, anticipan que el fenómeno de El Niño de moderado a fuerte podría estar presente durante el periodo más crítico de la temporada (de agosto a octubre).