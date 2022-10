Una foto de Gisele Bündchen con un excompañero de Tom Brady encendió la polémica

Desde hace varias semanas que la célebre pareja de Tom Brady y Gisele Bündchen enfrenta fuertes rumores de crisis.

Varios medios incluso han informado que Gisele y Brady estarían viviendo ahora en casas separadas, y que todo parece indicar que el nuevo paso sería el divorcio legal de la pareja, padres asimismo de dos hijos, Benjamin y Vivian, más el más grande de Tom, Jack fruto de una relación anterior.

Todos los medios que hablaron al respecto, indicaron que la semilla de esta crisis estaría en la decisión de Brady de seguir jugando en la NFL tras 21 años actividad y tras un -fallido- anuncio de su retiro en febrero de este año.

Ninguno de los dos implicados ha hecho declaraciones públicas al respecto. Pero una publicación de Antonio Brown, excompañero de Brady en los Buccaneers, ha encendido una nueva polémica en torno a la relación.

Antonio Brown, excompañero de Tom Brady, publicó una foto celebrando junto a Gisele Bündchen @ab - @ab

A través de su cuenta de Instagram, el jugador, ya retirado, compartió una fotografía en la que está celebrando junto a Gisele Bündchen. Se trata de un instante capturado durante la edición número 55 del Super Bowl, en 2021, cuando resultó campeón su exequipo de Tampa, donde compartía equipo con Brady.

Al pie de la publicación, Brown agregó la frase: “Put that Shit On”, título de un tema de su autoría lanzado hace unos meses como parte de su nueva faceta de rapero y que podría ser traducido como “Ponete esa mie... encima”. El exfutbolista se ha presentado en diferentes escenarios interpretando el tema e incluso creó un trend entre sus seguidores para popularizarlo. Sin embargo, en el contexto de los rumores sobre la separación de Tom Brady y Gisele Bündchen, la fotografía parece ser una provocación para el célebre quarterback, a quien ya ha criticado en declaraciones previas.

Antonio Brown no terminó en buenos términos con los Buccaneers, fue despedido en enero después de protagonizar un episodio de enfado en el que abandonó la cancha tras arrojar el uniforme al piso durante un juego. Más tarde argumentó que la molestia estuvo motivada por supuestos desaires del entrenador Bruce Arians.

Tras su salida, Brown lanzó reproches a Brady: “Para mí, un amigo es aquel que te cubre la espalda. ¿Por qué debería considerar a Tom Brady mi amigo? Él solamente me necesita para jugar fútbol, para que atrape sus pases, eso no es ser amigo, me necesita para su éxito”, dijo en The Full Send Podcast, dejando claro que todos tienen diferentes significados sobre lo que es la amistad.

Previo a su salida de los Buccaneers, Brown mostraba su cariño hacia Tom Brady, a quien llegó a llamar "hermano mayor" Instagram-@ab - Instagram-@ab

Todo esto pese a que antes declaraba abiertamente sentirse inspirado por Brady e incluso lo había llamado “hermano mayor” en agradecimiento al apoyo que le habría brindado en momentos complicados.

Brown ha estado rodeado por polémicas debido a acusaciones de agresión sexual y mala conducta fuera del campo de juego, también por problemáticas salidas de sus anteriores equipos. Incluso tras quedarse fuera de los Bucs, Tom pidió detener las críticas hacia su excompañero: “Todos lo amamos. Nos preocupamos profundamente por él. Queremos verlo en su mejor momento. Desafortunadamente, no será con nuestro equipo”, expresó en aquel momento.

La última vez que Antonio Brown cargó contra Brady fue precisamente hace algunas semanas, cuando el quarterback solicitó de forma extraordinaria a los Buccaneers unos días libres para tratar “asuntos personales”, que se especuló podrían haber estado vinculados a la crisis de su matrimonio. En ese momento, Brown escribió en Twitter: “Tom Brady manipula el juego y obtiene 14 días para ir a casa”.